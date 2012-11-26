Windows Phone 7.8 sürümü detaylanıyor

Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine yükseltmeyeceği cihazlar için hazırladığı Windows Phone 7.8 sürümü, lansman esnasında kısaca tanıtılmıştı. Ancak ne zaman güncellemenin başlayacağı detaylandırılmamıştı. Son günlerde ortaya çıkan yeni bilgiler ve prototip cihazlar, sürüm hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağladı.





İnternete sızan WP7.8 sürüm numarası 7.10.8858.136. Bu da çok kısa bir süre sonra dağıtımın başlayacağına işaret ediyor.





Microsoft, WP7.8 sürümü ile eski kullanıcılarına WP8 deneyiminden kısıtlı da olsa en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak istiyor. WP7.8 sürümü ile kullanıcılara sunulacak özellikler özetle şu şekilde sıralanıyor:





Yeni açılış ekranı : WP7.8 sürümünde açılış ekranı artık yeni Windows Phone logosunu yansıtıyor ve WP8 sürümündeki açılış ekranıyla benzer hale geliyor.





Yeni başlangıç ekranı : Lansman esnasında da bahsedilen yeni başlangıç ekranı, kullanıcılarına canlı karoları boyutlandırma imkanı sunuyor. Kullanıcılar karoları 3 farklı boyutta kullanabiliyor.





Elden geçirilen ön tanımlı uygulamalar : Windows Phone içerisinde ön yüklü olarak sunulan Xbox Games, Office ve Store uygulamaları yeni logolarla birlikte elden geçiriliyor ve güncelleniyor.





Yeni tema renkleri : WP7.8 ile birlikte kullanıcılara 10 yeni tema rengi daha sunulacak ve böylece toplam tema renkleri 20'ye yükselecek. WP8 ile aynı sayıda olan renklerin dışında bir tane de üretici veya operatörler tarafından belirlenmek üzere ayrılmış.





Canlı kilit ekranı duvar kağıdı : Kullanıcılar artık kilit ekranında kullandıkları Bing duvarkağıdının her gün dinamik olarak değiştiğini görebilecek. Ancak WP8'de olduğu gibi bu özelliğin üçüncü taraf yazılımlara açılıp açılmayacağı bilinmiyor.





Nokia Network+ ayarları : Nokia'nın yeni Lumia serisinde kullandığı arama yönlendirme, arama bekletme ve SMS seçenekleri gibi gelişmiş ayarları ihtiva eden özellik WP7.8 sürümü ile birlikte herkese açılacak.





Bunun dışında sadece Nokia cihazlarına özel bazı yenilikler sunulacak. Bunlar; DRM koruması olmayan multimedya dosyalarının Bluetooth ile paylaşımı, daha fazla zil sesi düzenleme yetenekleri, rehber transferi ve paylaşımı uygulamasının güncellenmesi şeklinde.





HTC'nin kendi ROM'larında sunacağı belirtilen iki özellik ise WiFi daima açık özelliği ve SMS taslakları olacak.





http://www.wpcentral.com/features-windows-phone-78-get-detailed-hands-report