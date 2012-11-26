Windows Phone 7.8 sürümü detaylanıyor

Haber Editörü
Microsoft'un Windows Phone 8 ekosistemine yükseltmeyeceği cihazlar için hazırladığı Windows Phone 7.8 sürümü, lansman esnasında kısaca tanıtılmıştı. Ancak ne zaman güncellemenin başlayacağı detaylandırılmamıştı. Son günlerde ortaya çıkan yeni bilgiler ve prototip cihazlar, sürüm hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağladı.
İnternete sızan WP7.8 sürüm numarası 7.10.8858.136. Bu da çok kısa bir süre sonra dağıtımın başlayacağına işaret ediyor.
Microsoft, WP7.8 sürümü ile eski kullanıcılarına WP8 deneyiminden kısıtlı da olsa en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak istiyor. WP7.8 sürümü ile kullanıcılara sunulacak özellikler özetle şu şekilde sıralanıyor:
Yeni açılış ekranı : WP7.8 sürümünde açılış ekranı artık yeni Windows Phone logosunu yansıtıyor ve WP8 sürümündeki açılış ekranıyla benzer hale geliyor.
Yeni başlangıç ekranı : Lansman esnasında da bahsedilen yeni başlangıç ekranı, kullanıcılarına canlı karoları boyutlandırma imkanı sunuyor. Kullanıcılar karoları 3 farklı boyutta kullanabiliyor.
Elden geçirilen ön tanımlı uygulamalar : Windows Phone içerisinde ön yüklü olarak sunulan Xbox Games, Office ve Store uygulamaları yeni logolarla birlikte elden geçiriliyor ve güncelleniyor.
Yeni tema renkleri : WP7.8 ile birlikte kullanıcılara 10 yeni tema rengi daha sunulacak ve böylece toplam tema renkleri 20'ye yükselecek. WP8 ile aynı sayıda olan renklerin dışında bir tane de üretici veya operatörler tarafından belirlenmek üzere ayrılmış.
Canlı kilit ekranı duvar kağıdı : Kullanıcılar artık kilit ekranında kullandıkları Bing duvarkağıdının her gün dinamik olarak değiştiğini görebilecek. Ancak WP8'de olduğu gibi bu özelliğin üçüncü taraf yazılımlara açılıp açılmayacağı bilinmiyor.
Nokia Network+ ayarları : Nokia'nın yeni Lumia serisinde kullandığı arama yönlendirme, arama bekletme ve SMS seçenekleri gibi gelişmiş ayarları ihtiva eden özellik WP7.8 sürümü ile birlikte herkese açılacak.
Bunun dışında sadece Nokia cihazlarına özel bazı yenilikler sunulacak. Bunlar; DRM koruması olmayan multimedya dosyalarının Bluetooth ile paylaşımı, daha fazla zil sesi düzenleme yetenekleri, rehber transferi ve paylaşımı uygulamasının güncellenmesi şeklinde.
HTC'nin kendi ROM'larında sunacağı belirtilen iki özellik ise WiFi daima açık özelliği ve SMS taslakları olacak.
http://www.wpcentral.com/features-windows-phone-78-get-detailed-hands-report Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gsmarena.com/...
(2010 Ekim)
gsmarena.com/...
(2010 Kasım)
gsmarena.com/...
(2011 Ekim)
gsmarena.com/...
(2010 Ekim)
Sene 2012 aylardan kasım WP7.8 güncellemesinden bahsediyoruz.
gsmarena.com/...
(2010 Ekim)
gsmarena.com/...
(2010 Mart)
gsmarena.com/...
(2011 Mart)
gsmarena.com/...
(2010 Mart)
Şimdi yukarıdaki cihazlara bakınca aralarındaki güncellenme olayına göz attığımızda aradaki kobaylık/fark ne derseniz deyin en azından daha düşük donanımlarına rağmen WP cihazlarda bir sürüm atlatılması söz konusu. Bu noktada ben alacağım güncellemeye bakarım bu kadar cihaz güncelleme alamıyorken.
Ha Microsoft WP8 güncellemesi verseydi keşke iOS'ta olduğu gibi; ancak Android'e nazaran daha iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim WP'nin güncelleme hususunda.
kesinlikle haklısın
WP 8.5 ile durum çubuğu ve adam akıllı telefon edebilme özellikleri gelir herhalde, gerisi ise benim bildiğim Microsoft yeni işletim sistemi (ve ona göre donanım!) çıkarmadan güvenlik güncellemesi haricinde pek bişey yapmaz.
Açıklamalar da komik olmuş, farklılaşmak bu mudur? SMS taslak ve Wi-fi daima açık gelecekmiş, sadece bir markaya hem de, pehh...
Kim ne derse desin(!), iyi ki varsın Android.
Sen hangi gezenegende yaşıyorsun arkadaşım? Samsung güncelleme konusunda rezalet bi firma amiral gemisi dığındaki telefonları umurlarında bile değil...Galaxy S 2010 çıkan telefon İCS güncellemesi bile vemediler ve S plus gibi birsürü yan modelde aynı durumda 20 modelden 5 ine destek vermek rezaletten başka birşey değil..Ayrıca wp güncellemeleri microsoftun elinde...Ayrıca wp7.x kullanan telefonların teknik olarak wp8 güncellemesinin mümkün olmadığı açıklandı...Son olarak güncellemelere önem vermiyor dediğin nokia 5800 gübü bi telefona 5 yıl destek ve güncelleme verdi...
Herseyı Androıd e gore dusunme bada kullanıcıları olarak guncelleme fakırlıgı cekıyoruz. Androıd tamamda bada yı Samsung dakıler bıle tanımamazlıkdan gelıyor.
aynen nokia istemeseydi microsoft yapmazdı bence sonuçta tel nokia nın.
Evet butun windows 7.8 surum olacak cihazlar nokianin. Hatta butun android cihazlar da samsungun falan.
Donanimhaber de bilgisiz insani gormek normal , ama bilgisiz olup da yorum yapanlari gormek cok fazla rastlanilan bir durum.
Nokia derken ?