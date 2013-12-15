Windows Phone 8.1 ile sanal buton desteği gelebilir





Kullanıma sunulduğu günden bu yana fiziksel menü tuşları kullanımını tercih eden Windows Phone işletim sisteminin bir dönem sanal menü tuşlarına destek vereceği iddiaları ortaya atılmış ancak bu doğrulanmamıştı.





Evleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte cihazın alt kısmında sanal menü tuşları için destek sunulmaya başlanacak. Ancak bu zorunlu mu olacak yoksa üreticinin kendisine mi bırakılacak bilinmiyor.





Sanal menü butonları Android akıllı telefon veya tabletlerde zaman zaman karşımıza çıkan bir özellik. Mobil cihaz pazarında ekosistemini daha rekabetçi hale getirmek isteyen Microsoft'un bu özelliğe destek verebileceği ihtimal dahilinde görülüyor. Hali hazırda Android cihazları da üreten Windows Phone üreticileri için sanal buton özelliğinin adapte edilmesinin daha kolay olacağı belirtiliyor. Windows Phone 8.1 güncellemesinin ise bahar aylarında gelmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-Blue-to-support-virtual-navigation-buttons-according-to-leak_id50348