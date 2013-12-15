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Windows Phone 8.1 ile sanal buton desteği gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
646
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 ile sanal buton desteği gelebilir

Kullanıma sunulduğu günden bu yana fiziksel menü tuşları kullanımını tercih eden Windows Phone işletim sisteminin bir dönem sanal menü tuşlarına destek vereceği iddiaları ortaya atılmış ancak bu doğrulanmamıştı.

Evleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte cihazın alt kısmında sanal menü tuşları için destek sunulmaya başlanacak. Ancak bu zorunlu mu olacak yoksa üreticinin kendisine mi bırakılacak bilinmiyor.

Sanal menü butonları Android akıllı telefon veya tabletlerde zaman zaman karşımıza çıkan bir özellik. Mobil cihaz pazarında ekosistemini daha rekabetçi hale getirmek isteyen Microsoft'un bu özelliğe destek verebileceği ihtimal dahilinde görülüyor. Hali hazırda Android cihazları da üreten Windows Phone üreticileri için sanal buton özelliğinin adapte edilmesinin daha kolay olacağı belirtiliyor. Windows Phone 8.1 güncellemesinin ise bahar aylarında gelmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-Blue-to-support-virtual-navigation-buttons-according-to-leak_id50348 Yorum Yaz
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Ekranın altında zaten hemen her modelde boşluk kalıyor, buraya kapasitif dokunmatik tuş koymak varken sanal tuşlar gereksiz ekran alanı israfıdır.
Nexuslarda ve xperia serilerinde en can sıkıcı ve almaktan caydırıcı özelliklerin başında geliyor. Wp'ye hiç gelmese daha hayırlı olur.
Ekranın altında zaten hemen her modelde boşluk kalıyor, buraya kapasitif dokunmatik tuş koymak varken sanal tuşlar gereksiz ekran alanı israfıdır.Nexusla...
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Guest-323E4D72D 5 yıl
sanal tuştan nefret eden tek benmiyim?
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Guest-323E4D72D 5 yıl
sanal tuştan nefret eden tek benmiyim?
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Nokia Specialist 5 yıl
8.1 bayağı büyük bir güncelleme olacak demek ki
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darknesss45 5 yıl
simdi meego yasasaydi boyle sacmaliklari dert etmezdik ;)
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cmert 5 yıl
sanal tuşlar yerine bildirimle alakalı eksikleri kapatmalılar
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Nokia Specialist 5 yıl cmert
cmert
sanal tuşlar yerine bildirimle alakalı eksikleri kapatmalılar

Yazılımsal(Facebook vs.) giderildi, bildirim ışığı yerine de glance screen i geliştiriyorlar
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General. 5 yıl
Yapmaaaaa
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Brky 5 yıl
Eşeğe altın semer'de vursan eşek yine eşektir.
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pastadanadam 5 yıl
Hayır ya.Sanal butonlardan nefret ediyorum! Samsung ne güzel yapıyo işte ışığı sönünce kayboluyor yapsanıza onun gibi.
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İronik Adam 5 yıl
Her şey olsun. Niye eksik kalsın ki?
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Guest-323E4D72D 5 yıl
sanal tuştan nefret eden tek benmiyim?
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kpln04 5 yıl
xperia neo v kullanıyorum fiziksel tuşlar yıpranmasın diye sanal tuş kullanıyorum ama kapasitif tuş daha iyi olur
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umutaltdag 5 yıl
Hem Android de hem de wp de telefonlarda kapasitif tabletlerde ise sanal tuşlar olmalı diye düşünüyorum.
Telefonlarda ekranın altında boşluk kalıyor orayı doldurabilirler, tabletler büyük oldukları için kapasitif tuşları kullanmak zor oluyor.

Sadece o Arama tuşunu cikarsalar çok iyi olur
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ulmel 5 yıl
bence iyi olabilir. oyun oynarken , video vs izlerken sanal tuşların kaybolmasıyla ekran dolu ön yüz hoş durur bu kasa yapısında
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