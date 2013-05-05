Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Blue, Lumia 920 ve HTC 8X üzerinde test ediliyor

6 yıl
1,7b
1
12
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone Blue, Lumia 920 ve HTC 8X üzerinde test ediliyor

Microsoft ve Windows Phone üretici ortakları WP8'in ikinci genel dağıtımı için son hazırlıklarını yaparken platformun yeni versiyonuna ait detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Mayıs-Haziran gibi hem yeni çıkış yapacak modellere yüklenecek hem de halihazırda mevcut cihazlara güncelleme yoluyla dağıtılacak olan GDR2'yi Max kod adlı GDR3 takip edecek. Ortaya atılan iddialar, Windows Phone 8'in son dağıtımının GDR3 olacağına işaret ediyor ve Blue kod adlı sürümün yıl sonuna kadar çıkış yapacağını ileri sürüyor. Aynı çekirdeği paylaşan Windows ve Windows Phone için gelecek 8.1 versiyonlu yazılımın kişisel bilgsayarlardaki birçok görüntüsü internete sızmış; mobil kısımla alakalı ciddi bir sızıntı gerçekleşmemişti. Sessiz sakin geliştirilen Windows Phone 8.1'in ilk somut izlerinden birine Windows/Windows Phone uygulamaları reklam ağı AdDuplex veritabanında rastlandı. Pazarlama platformunun kurucusu Alan Mendelevich, Twitter hesabından Blue sürümünün bir dizi aygıt üzerinde test edildiğini doğruladı.
Windows Phone Blue, Lumia 920 ve HTC 8X üzerinde test ediliyor
Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak Lumia 925 olduğu düşünülen P4301 adlı bir Nokia prototipi üzerinde denenen WP8.1'in test aşamasında bu ürünün yanı sıra Nokia Lumia 920 ve HTC Windows Phone 8X de kullanılıyormuş. Windows/Windows Phone Blue'nin ertelendiği yönündeki raporları çürüten bu deliller, aynı zamanda yaklaşan GDR2 güncellemesinin sanılanın aksine küçük çaplı bir yazılım paketi değil; Blue olarak bilenen büyük yükseltme olduğunu da gösteriyor olabilir. Fakat Microsoft'un geçen yıl WP8'in ilk dağıtımında olduğu gibi yeni Windows Phone sürümünü yaz aylarında sergileyip sonbaharda kullanıcıların beğenisine sunma ihtimali de bulunuyor. Daha geniş ve daha yüksek çözünürlüklü paneller ve daha fazla yongada sistem çözümüne destek sunacağı aktarılan yeni işletim sistemi versiyonuyla satışa sunulacak ilk modellerin IFA 2013 ve sonrasında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://twitter.com/ailon/status/330662814123442176 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
web101
Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)

Windows Phone 8'lilerin hepsi güncellenir; belki birkaç giriş seviyede donanım yetersiz denir. Ancak sizin telefon Nokia için önemli, Nokia'nın en yeni çift zarlı mikrofon teknolojisine sahip Lumia 720.
web101Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alperq 6 yıl
güncellemenin ne zaman geleceği tam olarak bellimi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Bilal Akgündüz
web101Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)
Windows Phone 8lilerin hepsi güncellenir; belki birkaç giriş seviyede donanım yetersiz denir. Ancak sizin telefon Nokia için önemli, Nokianın en yeni çift zarlı mikrofon teknolojisine sahip Lumia 720.

Bilgi için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl
blue ile gelecek özellikler belli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Microsorf biraz daha telefonlara Önem vermeli ios ve android aldi basını gidiyor.. Windows phone hakkinda cogu kisi bilgisiz eger bunlar bilgili olsaydi eminim windows phone daha fazla satardi... Su nokia destek veriyor ancak samsung hic destek vermiyor... Samsung android e verdigi destegin yarisini windows Phone ye verseydi daha cabuk yayginlasirdi.. Gerci hepsinin donanimi hemen hemen ayni ama neyse.. Sonucta reklam olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 6 yıl
WP 8 ile tek çekirdeği bırakarak çoklu çekirdek mimarisine geçiş yapan Microsoft, Wp7 de yaptığı gibi Wp9 da şu an ki çift çekirdek mimarisine desteği keserse mobil piyasadan silinir gider diye düşünüyorum. Bunu bizler görebiliyorsak Ms hayda hayda görüyor. Bu yüzden çoklu çekirdek mimarisinde çift çekirdek yada dört çekirdek ayrımı olmayacağını ve şu an ki tüm Wp8 cihazların Wp9 ile mutlaka tanışacağını düşünüyorum.
Yeni güncellemelerden ise düz kutucuklar yerine daha kabarık (3D gibi) duran kutucuklar bekliyorum. Böylece Wp basit ara yüzü profesyonelleşecektir diye düşünüyorum. Ayrıca daha geniş Micro sd desteği, daha kişiselleştirilebilir ve stabil bir kullanım, rahatsız etme özelliği ve daha uzun pil ömrü bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Muhtemelen bütün Wp8 cihazarlara gelecek. Ana ekrana çeki düzen vermeleri lazım artık. Guplandırmalar, menüler , klasörler olulturabilmeliyiz. Metro arayüzü canlı kutucuk demek değildir. Gerekirse metro tarz, sade ve masaüstüne yakın bir arayüz yazılmalı. İsteyen canlı kutucukları, isteyen yeni arayüzü kullanabilmeli.
Microsoft future vision diye bir video vardı. Ordaki herşey metro arayüzüyle tasarlanmıştı. İşte metro odur. Canlı kutucuk olayı sonradan çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
umut321umut
Bilal Akgündüz
web101 Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)
Windows Phone 8lilerin hepsi güncellenir; belki birkaç giriş seviyede donanım yetersiz denir. Ancak sizin telefon Nokia için önemli, Nokianın en yeni çift zarlı mikrofon teknolojisine sahip Lumia 720.
Zaten giriş seviyesi olan telefonlar (nokia lumia 520,Htc 8s) Lumia 720 ile aynı donanımı kullanmıyor mu?

Kesin hepsi güncellenecek diye iddia etmemek için öyle belirttim. Zaten donanım olarak giriş seviye çözüm yok gibi çipset olarak; Android ile kıyaslandığında çok daha düşük teknik detaylara sahip ürünler var Android'de. Yani Windows Phone 8'i çalıştıran tüm modeller 8.1'e de yükselecektir. Zaten 8.1 külliyen farklı bir işletim sistemi versiyonudur diyemeyiz. Windows Phone 9 gelir ise önümüzdeki yıl, WP8'lileri bırakabilirler. WP8 yerine WP7.8 verdikleri gibi bu sürümde de eski müşterilere yarım güncelleme yollayabilirler. Tabi şimdiden nasıl bir güncelleme planı uygularlar kestirmek güç. Fakat geçmişte yaptıklarını Android üreticileri bile yapmadı desek yeridir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
web101
Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)

Windows Phone 8'lilerin hepsi güncellenir; belki birkaç giriş seviyede donanım yetersiz denir. Ancak sizin telefon Nokia için önemli, Nokia'nın en yeni çift zarlı mikrofon teknolojisine sahip Lumia 720.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

web101

Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)


Windows Phone 8'lilerin hepsi güncellenir; belki birkaç giriş seviyede donanım yetersiz denir. Ancak sizin telefon Nokia için önemli, Nokia'nın en yeni çift zarlı mikrofon teknolojisine sahip Lumia 720.

Zaten giriş seviyesi olan telefonlar (nokia lumia 520,Htc 8s) Lumia 720 ile aynı donanımı kullanmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Androidle uğraşırken bugün Lumia 720 aldım bu seferde Wp8 de beni ilgilendirmeye başladı inşallah bu güncelleme 720 yede gelir :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1674 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, Windows Phone ve
6 etiket daha microsoft htc adduplex nokia windows phone 8.1 işletim sistemi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme 6 yıl Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim