Windows Phone Blue, Lumia 920 ve HTC 8X üzerinde test ediliyor





Microsoft ve Windows Phone üretici ortakları WP8'in ikinci genel dağıtımı için son hazırlıklarını yaparken platformun yeni versiyonuna ait detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Mayıs-Haziran gibi hem yeni çıkış yapacak modellere yüklenecek hem de halihazırda mevcut cihazlara güncelleme yoluyla dağıtılacak olan GDR2'yi Max kod adlı GDR3 takip edecek. Ortaya atılan iddialar, Windows Phone 8'in son dağıtımının GDR3 olacağına işaret ediyor ve Blue kod adlı sürümün yıl sonuna kadar çıkış yapacağını ileri sürüyor. Aynı çekirdeği paylaşan Windows ve Windows Phone için gelecek 8.1 versiyonlu yazılımın kişisel bilgsayarlardaki birçok görüntüsü internete sızmış; mobil kısımla alakalı ciddi bir sızıntı gerçekleşmemişti. Sessiz sakin geliştirilen Windows Phone 8.1'in ilk somut izlerinden birine Windows/Windows Phone uygulamaları reklam ağı AdDuplex veritabanında rastlandı. Pazarlama platformunun kurucusu Alan Mendelevich, Twitter hesabından Blue sürümünün bir dizi aygıt üzerinde test edildiğini doğruladı.

Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak Lumia 925 olduğu düşünülen P4301 adlı bir Nokia prototipi üzerinde denenen WP8.1'in test aşamasında bu ürünün yanı sıra Nokia Lumia 920 ve HTC Windows Phone 8X de kullanılıyormuş. Windows/Windows Phone Blue'nin ertelendiği yönündeki raporları çürüten bu deliller, aynı zamanda yaklaşan GDR2 güncellemesinin sanılanın aksine küçük çaplı bir yazılım paketi değil; Blue olarak bilenen büyük yükseltme olduğunu da gösteriyor olabilir. Fakat Microsoft'un geçen yıl WP8'in ilk dağıtımında olduğu gibi yeni Windows Phone sürümünü yaz aylarında sergileyip sonbaharda kullanıcıların beğenisine sunma ihtimali de bulunuyor. Daha geniş ve daha yüksek çözünürlüklü paneller ve daha fazla yongada sistem çözümüne destek sunacağı aktarılan yeni işletim sistemi versiyonuyla satışa sunulacak ilk modellerin IFA 2013 ve sonrasında resmiyet kazanması bekleniyor.

https://twitter.com/ailon/status/330662814123442176