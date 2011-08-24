Windows Phone Marketplace, kapılarını Mango destekli uygulamalara açıyor

Microsoft, geliştiricilerin hızlı uygulama geçişi, daha iyi arama ve arka planda müzik gibi Mango'nun öne çıkan özelliklerini kullanarak geliştirdikleri uygulamaların Windows Phone Marketplace'de satışa sunulabilmesi için gerekli inceleme sürecin başladığını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte akıllara Mango'nun kısa bir süre içerisinde yayınlanacağı geliyor olsa da Microsoft adına açıklamayı yapan Windows Phone Marketplace'in kıdemli yöneticisi Todd Brix, kabul sürecinin başlamış olmasının Mango'nun mevcut cihazlar için ilerleyen günlerde yayınlanacağı anlamını taşımadığına vurgu yapmayı ihmal etmedi.

Özel yazılmış uygulamaların yanı sıra Marketplace'deki mevcut 30,000 uygulamaya da destek veren ve platforma 500'den fazla yeni özellik getiren Mango güncellemesinin, mevcut modeller için 1 Eylül'de yayınlanacağı iddia edilirken; Samsung, Acer, LG, HTC gibi firmaların Mango'lu telefonlarını IFA 2011'de sergilemesi bekleniyor.