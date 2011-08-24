Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Marketplace, kapılarını Mango destekli uygulamalara açıyor

7 yıl
216
1
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft, geliştiricilerin hızlı uygulama geçişi, daha iyi arama ve arka planda müzik gibi Mango'nun öne çıkan özelliklerini kullanarak geliştirdikleri uygulamaların Windows Phone Marketplace'de satışa sunulabilmesi için gerekli inceleme sürecin başladığını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte akıllara Mango'nun kısa bir süre içerisinde yayınlanacağı geliyor olsa da Microsoft adına açıklamayı yapan Windows Phone Marketplace'in kıdemli yöneticisi Todd Brix, kabul sürecinin başlamış olmasının Mango'nun mevcut cihazlar için ilerleyen günlerde yayınlanacağı anlamını taşımadığına vurgu yapmayı ihmal etmedi.

Özel yazılmış uygulamaların yanı sıra Marketplace'deki mevcut 30,000 uygulamaya da destek veren ve platforma 500'den fazla yeni özellik getiren Mango güncellemesinin, mevcut modeller için 1 Eylül'de yayınlanacağı iddia edilirken; Samsung, Acer, LG, HTC gibi firmaların Mango'lu telefonlarını IFA 2011'de sergilemesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte! 7 yıl HTC EVO 3D, Sensation, Flyer ve yazılım güncellemeleri hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim