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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone SDK 8.0 yayınlandı, platforma kayıt kısa süreliğine indirimde

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un 26 Ekim tarihinden sonra diğer bir merakla beklenen etkinliği ise 29 Ekim günü Windows Phone 8 ekosistemi için yapıldı.

Daha önce tanıtılmış olan Microsoft'un yeni mobil işletim sisteminin satış ve diğer detaylarının paylaşıldığı etkinlikle birlikte ekosistemin yazılım geliştirme aracı olan Windows Phone SDK 8.0 da resmi olarak indirmeye sunuldu.

Araç ile birlikte geliştiriciler Windows 8 ile ilişkili kod yapısını tanıma ve uygulama geliştirme imkanına sahip olacak. Ancak elini çabuk tutmak isteyen geliştiricileri kötü bir sürpriz bekliyor. Windows Phone SDK 8.0 aracını kullanmak için 64 bitlik bir Windows 8 kopyasına sahip olmanız şart.

Bu durumda yükseltme yapmış veya yeni bir Windows 8 bilgisayar almış kullanıcılar avantajlı konuma geçiyor. 

İyi haber ise yeni kayıt olacak geliştiriciler için. Microsoft, platforma yeni kayıt olmak isteyen kullanıcılara üyelik ücretini 8$ olarak belirledi. Kullanıcılar standart ücret olan 99$'ı ödedikten sonra, 91$ geri ödemeyi 30-45 gün içerisinde alabilecek. Bu kampanya bireysel geliştiriciler için 8 gün devam edecek.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/10/30/announcing-the-new-windows-phone-8-developer-platform.aspx Yorum Yaz
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simaros 6 yıl en beğenilen
8 dolar iyiymis 10 alip sonradan 50 dolara mi satsam
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RAN7843 6 yıl
vayyy be windosss telefonlar bu ay içinde rekabete katılacaklar ama bakalım onları neler bekliyecekkk
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SystemApps 6 yıl
simaros
8 dolar iyiymis 10 alip sonradan 50 dolara mi satsam

kayserilimisn sen :)
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simaros 6 yıl en beğenilen
8 dolar iyiymis 10 alip sonradan 50 dolara mi satsam
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