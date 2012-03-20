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Windows Phone Tango ile çoklu görev limiti 8'e çıkıyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone Tango ile çoklu görev limiti 8'e çıkıyor
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone için önemli geliştirmeler ve gelişmekte olan ülke pazarlarına giriş için donanım tarafında düşürülen limitler içeren Tango güncellemesi, 21 Mart itibariyle Çin pazarına giriş yapacak.

Ancak XDA geliştiricileri henüz piyasaya çıkmayan Tango güncellemesini içeren ROM'u yayınladı ve bazı ayrıntıları da takipçileriyle paylaştı.

Windows Phone cihazları için RAM sınırını 256MB'a çeken Microsoft, cihazların RAM kullanımında da önemli iyileştirmeler sağlıyor. Aynı cihaz üzerinde Mango sürümü 153MB bellek kullanırken, Tango güncellemesi 122MB bellek kullanımına imza atıyor.

Tango güncellemesi ayrıca çoklu görev sayısında da artışa gitmiş. Mango cihazlarda aynı anda 5 uygulama çalıştırabilirken, Tango güncellemesinde 8 uygulama arka planda çalıştırılabiliyor. Yapılan denemelerde 8 uygulama açık iken RAM kullanımı 250MB'ı geçmiyor.

Tango güncellemesi, kullanıcılarına RAM kullanımını takip edebilecekleri bir sayaç ekranı da sunuyor. MMS gönderim bilgisi, yeni bir lokasyon uyarı simgesi, haritayı yatay veya dikey olarak çevirme, eklenen yeni özellikler arasında.

Windows Phone Tango güncellemesinin Çin'de Lumia 719 modeli ile birlikte boy göstereceği iddia ediliyor. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, 28 Mart'ta Lumia modellerinin Çin pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Ancak MWC 2012 fuarında ilk olarak Çin pazarında boy göstereceği belirtilen Lumia 610 modeli ile ilgili kesin bir bilgi yok.

Ayrıca Tango güncellemesinin Windows Phone 7.5 Refresh adı altında dağıtılacağı da gelen bilgiler arasında.

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DH Misafiri 7 yıl
bugün nokia ile yaptıgım telefon görüşmesinde mayıs ayı içinde nokia lumıa 800 satışa cıkacakmış
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Master-Fİ 7 yıl
Wp sistemsel başarisini pazar payina henuz yansitamamiş olsada yakin bir zamanda bu durumu kesinlikle tersine cevirecektir.

Microsoft bu zamana kadar yaptiklariyla (ozellikle winmo ile) kotu işlerle yerden yere vurulmayi haketsede,wp gercekten takdiri hakeden bir sistem oldu.
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Efe 7 yıl
WP gerçekten de tam bir ''mobil kullanıcı'' sistemi.Cep telefonlarında 2 GB RAM lerin konuşulduğu bir süreçteyiz.Bir cep telefonu ile yapılabilecek işlemleri,hem de en az diğer sistemler kadar hızlı,görsel ve stabil olarak 256 MB RAM ile başarıyla yapabiliyorsan başarılısın demektir.Kısa bir süre sonra Microsoftun işleri düzelteceğine inanıyorum.
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MERCURY2000 7 yıl
Zaten daha fazla uygulama çalıştırmanın bir anlamı yok. Wp7 gayet güzel bir işletim sistemi. Böyle gelişmeler olmasıda etkileyici. Nokia ve Microsoft birlikteliği basarıya ulaşacaktır.
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createemir 7 yıl
Buda iOS gibi verimli bir işletim sistemi
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E_Aydin35 7 yıl
O kadar uygulamayı aynı anda arkaplanda çalıştırmasıda Nokia telefonu almak için bir neden şuan c6-01 kullanıyorum pek dikkat etmedimde arka planda açık uygulamalara bakınca baya iyi idare ettiğini görebiliyoruz.. Sistemi sistemine Nokia bu güncelleme ile etkin ve büyük adımlar atmış gibi görünüyor..
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myhotyro 7 yıl
Android gerçekten RAM canavarı. Öylede Windows Phone da aynı anda açık olan uygulamalar neler? Neredeyse hiç ram kullanması gerekmeyen hesap makinesi, takvim vs gibi uygulamalarmı. Yoksa harbi uygulama olan 8 uygulama mı açmışlar (Google Maps, Borewser, ...) Bende size android de öyle 28 uygulama açayımki ram kullanımı 150 MB ı geçmesisin.
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35fatih 7 yıl
nokia sayesinde windows phone, windows phone sayesinde de nokia kurtulacak gibi duruyor.
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aziz77 7 yıl
Valla iyi,android ram manyağı resmen 512 mb ram zar zor yetiyor,zaten sistem sadece 256 mb kısmını tüketiyor.
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BarGoS 7 yıl
4 senelik blackberry bold ta 15 uygulama acarak denedim ram de 128 mb ve tik yok. Demekki buyuk bi basari degil bu.
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haymatloshan 7 yıl
Gerçekten güzel bir haber bu,Microsoft neden Ram'i artırmıyor diyorlar,bu kadar uygulama çalıştırmasına rağmen az kullanıyor.
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danGerfuLL 7 yıl
WP piyasanın çok gerisinden gelse de 8 açık uygulama ile 250 MB ram kullanımı ile sağlam adımlar attığını gösteriyor.
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