Windows Phone Tango ile çoklu görev limiti 8'e çıkıyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone için önemli geliştirmeler ve gelişmekte olan ülke pazarlarına giriş için donanım tarafında düşürülen limitler içeren Tango güncellemesi, 21 Mart itibariyle Çin pazarına giriş yapacak.





Ancak XDA geliştiricileri henüz piyasaya çıkmayan Tango güncellemesini içeren ROM'u yayınladı ve bazı ayrıntıları da takipçileriyle paylaştı.





Windows Phone cihazları için RAM sınırını 256MB'a çeken Microsoft, cihazların RAM kullanımında da önemli iyileştirmeler sağlıyor. Aynı cihaz üzerinde Mango sürümü 153MB bellek kullanırken, Tango güncellemesi 122MB bellek kullanımına imza atıyor.





Tango güncellemesi ayrıca çoklu görev sayısında da artışa gitmiş. Mango cihazlarda aynı anda 5 uygulama çalıştırabilirken, Tango güncellemesinde 8 uygulama arka planda çalıştırılabiliyor. Yapılan denemelerde 8 uygulama açık iken RAM kullanımı 250MB'ı geçmiyor.





Tango güncellemesi, kullanıcılarına RAM kullanımını takip edebilecekleri bir sayaç ekranı da sunuyor. MMS gönderim bilgisi, yeni bir lokasyon uyarı simgesi, haritayı yatay veya dikey olarak çevirme, eklenen yeni özellikler arasında.





Windows Phone Tango güncellemesinin Çin'de Lumia 719 modeli ile birlikte boy göstereceği iddia ediliyor. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, 28 Mart'ta Lumia modellerinin Çin pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Ancak MWC 2012 fuarında ilk olarak Çin pazarında boy göstereceği belirtilen Lumia 610 modeli ile ilgili kesin bir bilgi yok.





Ayrıca Tango güncellemesinin Windows Phone 7.5 Refresh adı altında dağıtılacağı da gelen bilgiler arasında.