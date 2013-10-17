Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone 8.1'de Geri butonunun iptali ihtimalini protesto ediyor

Haber Editörü
Windows Phone 8 Update 3 ile ekosistem Full HD çözünürlük ve 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti kullanılmasının önünü açan Microsoft, gelecek yıl ise Windows Phone 8.1 güncellemesini tanıtacak.
Update 3 ile gelen yeniliklere ek olarak bir bildirim paneli ve ekran üzeri menü tuşları yeniliklerini sunacağı tahmin edilen güncelleme şimdiden protestolara neden olmuş durumda.
WP 8.1 güncellemesinin ekran üzeri menü tuşları getirmesi, Back yani Geri tuşunun da iptal edilmesini gerektiriyor. Bunun en büyük sebebi ise tabletlerde daha kolay ve anlaşılır bir kullanım sunmak.
Bilindiği gibi gelecek yıl Windows RT ve Windows Phone işletim sistemlerinin birleştirilmesi iddiaları gündemde. Bu sayede Windows Phone işletim sistemi tıpkı Android ve iOS gibi hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde kullanılabilecek. Ekran üzeri butonlar ve kaldırılan Geri tuşu da bunun ilk hazırlıkları olarak görülüyor. Ancak bazı kaynaklar Geri tuşunun yanlışlıkla kullanılmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir karar alındığını belirtiyor.
WP 8.1 ile Geri tuşunun kaldırılması ihtimali Windows Phone kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Microsoft'un bu kararı ile mevcut cihazlarındaki Geri tuşunun güncelleme sonrası işlevini yitireceğini belirten kullanıcılar, karar aleyhine bir sanal imza kampanyası başlattı.
Kampanyaya katılım 2600 kişiye ulaşmış durumda ve katılan sayısı da büyük bir hızla artıyor. Ancak işin ilginç tarafı henüz resmi olmayan bir bilginin bile kullanıcıların protesto etmesi için yeterli olabilmesi. Microsoft, Windows Phone 8.1 ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için ne tür yeniliklere yer verileceği bilinmiyor.
http://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/4560536-don-t-lose-the-back-button-in-windows-phone-8-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen şirketin adının windows değil de microsoft olduğunu öğrendiğin zaman adam olurlar heralde.
hocam kusura bakmayın da bu mesajınızı eleştirmek istiyorum, yani mesut çeviğin lafları geldi aklıma yazdıklarınızı okuyunca. bizler test ortamı değiliz, müşteriyiz. adam neden üst işletim sistemine geçip, onu bi süre kullanıp tekrar başka bi wp alsın ki?
android'i savunacak değilim ama adamlar güncelleme yapsa bile kökten her halt değişmiyo, kardeşimde android 2.3'lü telefon var ve bendeki ile arasında gözle görülür bir fark yok. wp8 de bakıyorum ekranın dönmesini engelleme gibi acayip komik özellikler yokmuş (bende bu özellik olmasa çıldırırım çünkü hergün kullanıyorum bu özelliği) adam diyoki güncelleme ile gelecek. yıl olacak 2014 ve bu basit özellik güncelle bekliyo (belki gelmiştir bile haberim yok) peki güncelleme bana gelmezse ne yapacam?
wp8'de android gibi sanal makina mantığı olmadığı için aslında androidi kolay bi şekilde yener performanslarda ki zaten akıcı olduğu gayet de söyleniyo heryerde, lafımız yok. ama adamlar öylesine temel özellikleri koymamışlar ki insan şaşırıyo. bildirim çubuğu güncellemesi nedir? şaka mı ya bu?
"Çocuklar inanın, inanın çocuklar..."
neye inanacam hocam? microsoft kendi inansın yapsın, yaptığında da alayım.
androidde insanlar tatmin olmak için sürekli daha yüksek donanımlı telefona ihtiyaç duyuyolar -> kötü
siz de adama tatmin olması için daha yüksek versiyonlu işletim sistemine sahip başka bi wp alın diyosunuz -> bu da neyazıkki kötü
görünen o ki şuanda uzun süreli kullanım sağlayan yine tek apple olacak, serviste görüyorum arkadaş almış 3gs ile hala takır takır kullanıyo. windows phone inanılmaz eksikliklerini kapatsa o da sağlar bunu ama ne yapmaya çalışıyo bu microsoft anlamadım.