Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone 8.1'de Geri butonunun iptali ihtimalini protesto ediyor





Windows Phone 8 Update 3 ile ekosistem Full HD çözünürlük ve 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti kullanılmasının önünü açan Microsoft, gelecek yıl ise Windows Phone 8.1 güncellemesini tanıtacak.





Update 3 ile gelen yeniliklere ek olarak bir bildirim paneli ve ekran üzeri menü tuşları yeniliklerini sunacağı tahmin edilen güncelleme şimdiden protestolara neden olmuş durumda.





WP 8.1 güncellemesinin ekran üzeri menü tuşları getirmesi, Back yani Geri tuşunun da iptal edilmesini gerektiriyor. Bunun en büyük sebebi ise tabletlerde daha kolay ve anlaşılır bir kullanım sunmak.





Bilindiği gibi gelecek yıl Windows RT ve Windows Phone işletim sistemlerinin birleştirilmesi iddiaları gündemde. Bu sayede Windows Phone işletim sistemi tıpkı Android ve iOS gibi hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde kullanılabilecek. Ekran üzeri butonlar ve kaldırılan Geri tuşu da bunun ilk hazırlıkları olarak görülüyor. Ancak bazı kaynaklar Geri tuşunun yanlışlıkla kullanılmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir karar alındığını belirtiyor.





WP 8.1 ile Geri tuşunun kaldırılması ihtimali Windows Phone kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Microsoft'un bu kararı ile mevcut cihazlarındaki Geri tuşunun güncelleme sonrası işlevini yitireceğini belirten kullanıcılar, karar aleyhine bir sanal imza kampanyası başlattı.





Kampanyaya katılım 2600 kişiye ulaşmış durumda ve katılan sayısı da büyük bir hızla artıyor. Ancak işin ilginç tarafı henüz resmi olmayan bir bilginin bile kullanıcıların protesto etmesi için yeterli olabilmesi. Microsoft, Windows Phone 8.1 ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için ne tür yeniliklere yer verileceği bilinmiyor.

http://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/4560536-don-t-lose-the-back-button-in-windows-phone-8-1