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Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone 8.1'de Geri butonunun iptali ihtimalini protesto ediyor

5 yıl
962
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54
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone kullanıcıları, Windows Phone 8.1'de Geri butonunun iptali ihtimalini protesto ediyor

Windows Phone 8 Update 3 ile ekosistem Full HD çözünürlük ve 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti kullanılmasının önünü açan Microsoft, gelecek yıl ise Windows Phone 8.1 güncellemesini tanıtacak.

Update 3 ile gelen yeniliklere ek olarak bir bildirim paneli ve ekran üzeri menü tuşları yeniliklerini sunacağı tahmin edilen güncelleme şimdiden protestolara neden olmuş durumda.

WP 8.1 güncellemesinin ekran üzeri menü tuşları getirmesi,  Back yani Geri tuşunun da iptal edilmesini gerektiriyor. Bunun en büyük sebebi ise tabletlerde daha kolay ve anlaşılır bir kullanım sunmak. 

Bilindiği gibi gelecek yıl Windows RT ve Windows Phone işletim sistemlerinin birleştirilmesi iddiaları gündemde. Bu sayede Windows Phone işletim sistemi tıpkı Android ve iOS gibi hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde kullanılabilecek. Ekran üzeri butonlar ve kaldırılan Geri tuşu da bunun ilk hazırlıkları olarak görülüyor. Ancak bazı kaynaklar Geri tuşunun yanlışlıkla kullanılmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir karar alındığını belirtiyor. 

WP 8.1 ile Geri tuşunun kaldırılması ihtimali Windows Phone kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Microsoft'un bu kararı ile mevcut cihazlarındaki Geri tuşunun güncelleme sonrası işlevini yitireceğini belirten kullanıcılar, karar aleyhine bir sanal imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya katılım 2600 kişiye ulaşmış durumda ve katılan sayısı da büyük bir hızla artıyor. Ancak işin ilginç tarafı henüz resmi olmayan bir bilginin bile kullanıcıların protesto etmesi için yeterli olabilmesi. Microsoft, Windows Phone 8.1 ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için ne tür yeniliklere yer verileceği bilinmiyor. 

http://windowsphone.uservoice.com/forums/101801-feature-suggestions/suggestions/4560536-don-t-lose-the-back-button-in-windows-phone-8-1 Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal
Windows çok yüzsüz bir şirket olmaya başladı.win8 PC çıkardılar,tonla tepki çektiler anca düzeltmeye başladılar.Xbox one çıkardılar aynı vukuat,WP de aynı sorun.Bunlar ne zaman adam olucak ?

Sen şirketin adının windows değil de microsoft olduğunu öğrendiğin zaman adam olurlar heralde.
kımyasalWindows çok yüzsüz bir şirket olmaya başladı.win8 PC çıkardılar,tonla tepki çektiler anca düzeltmeye başladılar.Xbox one çıkardılar ay...
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01001101 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Komi


e-Militarist


Komi


e-Militarist


Komi


e-Militarist

Komi


e-Militarist


Komi


e-Militarist


WB

Uzerinde tartistiklari konuya bak, isletim sisteminin elle tutulacak tarafi yok geri tusunu konusuyorlar, adama gulerler be..

Diğer işletim sistemleri elle tutulabiliyor mu ki windows phone tutulabilsin, bırakın Allah aşkına ya.

Tabii ki.

Ayakta da sektiriliyor mu?

Hayır. Ama meego gibi bir işletim sistemi varken bu gayet kötü kalıyor ve de iOS varken.

Meego mazide kaldı. İos ise iphone'a özel. Windows phone kullanan cihazlara ios kurulamıyor. İphone'a da wp. Kulvarlar farklı. İos iyi wp kötü, wp iyi ios kötü demenin bir alemi yok. İos iyiyse iphone alınır. Wp iyiyse Lumia. Wp kötüyse telefon satılır iphone'a geçilir. İphone kötüyse Lumia'ya. Bu kadar basit bence.

Karşılaştırma yaptım sadece. Wp kötü ise alınmaz işte ama aldım niye? Parası uygun geldi. Gerçi aldın mı tam alacaksın, neyse yaptık bir yanlış çekiyoruz.

Lumia 920 miydi senin telefon?

Evet.

Aldığında ilk 1 ay mutlu muydun? Memnundun di mi?

Evet.

Tamam işte. Senin şu anki mutsuzluğun ondan. Seni en az 1020 paklar. 1520 de mutlu eder. Wp 8.1 li bir telefon uçurur zevkten. İosu geç. 5-6 ay daha kullan elindeki telefonu wp 8.1 li ilk telefona geç. Çocuklar inanın, inanın çocuklar...

hocam kusura bakmayın da bu mesajınızı eleştirmek istiyorum, yani mesut çeviğin lafları geldi aklıma yazdıklarınızı okuyunca. bizler test ortamı değiliz, müşteriyiz. adam neden üst işletim sistemine geçip, onu bi süre kullanıp tekrar başka bi wp alsın ki?

android'i savunacak değilim ama adamlar güncelleme yapsa bile kökten her halt değişmiyo, kardeşimde android 2.3'lü telefon var ve bendeki ile arasında gözle görülür bir fark yok. wp8 de bakıyorum ekranın dönmesini engelleme gibi acayip komik özellikler yokmuş (bende bu özellik olmasa çıldırırım çünkü hergün kullanıyorum bu özelliği) adam diyoki güncelleme ile gelecek. yıl olacak 2014 ve bu basit özellik güncelle bekliyo (belki gelmiştir bile haberim yok) peki güncelleme bana gelmezse ne yapacam?

wp8'de android gibi sanal makina mantığı olmadığı için aslında androidi kolay bi şekilde yener performanslarda ki zaten akıcı olduğu gayet de söyleniyo heryerde, lafımız yok. ama adamlar öylesine temel özellikleri koymamışlar ki insan şaşırıyo. bildirim çubuğu güncellemesi nedir? şaka mı ya bu?

"Çocuklar inanın, inanın çocuklar..."

neye inanacam hocam? microsoft kendi inansın yapsın, yaptığında da alayım.

androidde insanlar tatmin olmak için sürekli daha yüksek donanımlı telefona ihtiyaç duyuyolar -> kötü
siz de adama tatmin olması için daha yüksek versiyonlu işletim sistemine sahip başka bi wp alın diyosunuz -> bu da neyazıkki kötü

görünen o ki şuanda uzun süreli kullanım sağlayan yine tek apple olacak, serviste görüyorum arkadaş almış 3gs ile hala takır takır kullanıyo. windows phone inanılmaz eksikliklerini kapatsa o da sağlar bunu ama ne yapmaya çalışıyo bu microsoft anlamadım.
e-MilitaristKomie-MilitaristKomi
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emrah3684 5 yıl
Valla benim için wp nin elle tutulur en önemli özelliklerindendir geri tuşu. Benim kullanımımı çok kolaylaştırıyor. Ama sadece kendisi değil basıldığı zaman arka plandaki uygulamaya geçme opsiyonu işi hızlandıran olaydır. Bu inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Atıyorum menünün derinliklerinde bir programı kullanıyorum mesaj geldi tıklayıp mesaja geçtim işimi bitirip geri tuşuna basıp cıktıgımda bir kez geri tuşuna basarak gene o uygulamada olabiliyorum. Diğer sistemlerde illa merkez tuşa bas bekle sonra programı aç olayı bana gereksiz uzun geliyor. Yada tekrar menüye inip o programı bulmak. Bu şekilde gayet efektif bir kullanımı var o tuşun. Sanmıyorum ki kaldırsınlar.
Valla benim için wp nin elle tutulur en önemli özelliklerindendir geri tuşu. Benim kullanımımı çok kolaylaştırıyor. Ama sadece kendisi değil basıldığı zaman ar...
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e-Militarist 5 yıl
Hala inanç diyosun. İnanç meselesini sen attın ortaya. Sen bana inanç noktasına getiriyosun deyince ben inanç noktasına getirmiş olmuyorum. İnanç haline getirdiğim falan yok. O senin düşüncen.

Edit: Daha fazla tartışmak istemiyorum. Cevap vermezsen sevinirim. Cevap verirsen cevap vermem.
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e-Militarist 5 yıl
Bak ikidir inanç, inanç diyosun mevzuyu başka yönlere çekmeyelim.

Yüceltmek inanca dönüştürmek demekse siz de alçaltıyorsunuz ve inançsız oluyosunuz bana göre sizin kafadan bakarsak olaya. Siz inançsız mısınız?

Edit: Bana Putperest demeye getiriyosunuz resmen. Haşa. Abartmayın bence. Fikirlerimden rahatsızsanız bloklayın beni.
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darkaura 5 yıl
her cevapda iyi alismissiniz konuyu karsi tarafin dusunce sekline getirip, kisinin kendisini vurmaya. ama her seferinde ayni seyi yapmak surekli komik duruma dusmenize neden oluyor farkinda degilsiniz. (bu seferde ben sizi dusunce seklinizden vurayim)

tuketici acisindan siradan olmasi gereken bir amerikan markasini inanc noktasina getiren sizsiniz. bunu elestiriyorum. ben tuketiciyim. benim icin uygun olan neyse, hangi uretici en uygun fiyata en kaliteli kapasiteli urunu sunarsa onu kullanirim. dun s2 de samsungu begeniyordum ve yorumlarda ovuyordum ama bu samsunga bir borcum yada bagim oldugu anlamina gelmez, gelmemeli. s4 u tatmin edici bulmayinca lg g2 aldim. bu kadar basit. elin yabanci firmalari icin taraf tutmak, isi inanc noktasina getirmek gercekden cok anlamsiz.
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e-Militarist 5 yıl
Amerikan firması olayına gelecek olursak. Google, samsung, apple, sony bize atamızdan yadigar firmalar mı? Neden bu şirketler Türkiye'de yere göğe sığdırılamazken birilerinin Nokia'yı savunması zorunuza gidiyor? Nokia sizin eğlenceniz mi? Yok Nokia batar yok kalas yok 3310 yok nokia kullanan kaldı mı yok elop yok steve... Bu yorumumu okuyan "bu konuya yorum yapmış" bütün android ve iphone kullanıcılarına sesleniyorum şimdi. Ne ayaksınız siz? Ne ayaksınız kardeşim siz?
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darkaura 5 yıl
bir firmanin dogrularini ovup, yanlislarini yermek farkli sey, ne olursa olsun her zaman haklidir diyip isi inanca donusturerek yuceltmek cok farkli seyler. aradaki farki ayirabiliyor olsaniz bu ilginc yorumlarda bulunmazdiniz herhalde.

bana gelirsek nokia ve micrososftu senelerdir cok sert elestiriyorum dogru ama gordugum yanlislardan dolayi elestiriyorum. keza bir parcada olsa haklilik payim varki bu iki firma senelerdir surekli kan kaybediyor. belkide benim elestirdigim nedenlerden degilde, arkalarinda sizin gibi inanmis takipcilerinin yeterli sayida olmamasindandir, kim bilir.
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e-Militarist 5 yıl
Bir üst donanımı alınca 3-5 oyun fazladan oynar, daha kaliteli resimler, videolar çeker. Vakit geçer işte. Kardeşim biz symbian symbian belle olana kadar 10 yıl beklemedik mi? Sabırlı olun biraz. Geleceğe umutla bakın. Motorları maviliklere süreceğiz diyorum size. Sakal da bıraktım.
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ZEUS__ 5 yıl
geri adım attı derler sonra olmaz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kulaktan dolma bilgilerle millet gaza geliyor
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e-Militarist 5 yıl
Tatmin olması için daha iyi donanımlı bir cihazı tavsiye ediyorum ben. 920 ye sonradan donanım eklenemeyeceğine göre. 920 ye wp 10 gelse ne yazar? Donanım zayıf kaldıktan sonra. Artık devir 6 ayda 7 ayda bir telefonu değiştirme devri. Yazılımdan memnun değilse neyinden memnun değil onu da anlayamıyorum. Yazılımda ne olur 5-10 uygulama 5-10 oyun. Çoğu da var markette. Bu arkadaşın sorunu bence 920 nin donanımının geride kalmış olması. Onu dert ediyor gibi. 1 ayda doymuş telefonuna. Şimdi acıkmaya başlamış. Normal.
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Bay H 5 yıl e-Militarist
Arkadaşın olayı donanım değil yazılım. Bir üst donanımlı cihazı alınca ne değişecek yine aynı yazılım hala aynı eksiklikler. İşletim sistemi artık eksikleri olmaması gerekenden fazla bir şekilde piyasada şuana kadar hep gelişiyor, gelişecek diye bekledik/bekledim hala daha bekliyoruz. Yıl 2014 olacak bizde hala ayar kısayolları yok, lanet olası ekran kilidi daha yeni geldi ki bu android de te ne zamandır var. Uygulama olarak hiçbir sıkıntımız yok tek sıkıntımız lanet olası işletim sistemi.
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serseri000007 5 yıl
geri tuşu kalkınca. Şu an ki geri tuşu bulunan telefonlar ne olacak. O tuş işlevsiz olarak öyle boş mu duracak.
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mert1907 5 yıl
Yarın bigün de bundan böyle 2 tuş kullanıyoruz diyip güncelleme vermez bunlar.
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DH Misafiri 5 yıl
WP8 de bir tuş kalkacaksa eğer arama butonu kalksın yanlışlıkla elim değiyor be bütün girdiğim siteler silinip tarayıcı ana sayfasına gidiyor..
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