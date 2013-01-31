Windows RT sevkiyatları hedeflenen rakamın yarısında ilerliyor





Microsoft'un Ekim sonu itibariyle satışa sunduğu Windows 8, lisans anlamında başarılı bulunurken, PC satışı anlamında ise beklentilerin altında kaldı. Bu durgunluktan Windows 8 cihazlar yanında, tabletlere hitap eden Windows RT işletim sistemli tabletler de etkileniyor.





Microsoft'un tablet pazarındaki etkisini artırmak istediği Windows RT, Tayvanlı üreticilerden elde edilen bilgilere göre hedeflenen rakamın yarısı kadar satış yapabilmiş durumda.





Firmanın hedefi 2012 sonu için 4-4.5 milyon adet sevkiyat şeklindeydi. Ancak yıl bittiğinde sevk edilen ürün sayısı 2 milyon olarak gerçekleşti. Son kullanıcıya ulaşan ürün sayısı ise 1 milyon civarında kaldı. Bunun 600 binlik kısmını Surface with Winows RT oluşturuyor. Kalan 400 binlik kısmı ise Asus ve Samsung gibi ortakların ürünleri oluşturuyor.





Kaynakların ifadesine göre Windows RT işletim sisteminde büyük miktarda uygulamanın uyumsuz olması ve genelde yüksek seyreden fiyatlar satışları etkileyen en büyük nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca Surface Pro modelinin satışa başlaması sonrasında Microsoft'un stok temizliği amacıyla Surface with Windows RT fiyatlarında da indirime gideceğini belirtiyor.





Microsoft'un ikinci nesil Windows RT modelleri için ortaklarını çalışma programına davet ettiği ifade ediliyor. Ancak ilk nesildeki sıkıntılar nedeniyle üreticilerin isteksiz olduğu vurgulanıyor.









http://www.digitimes.com/news/a20130129PD216.html