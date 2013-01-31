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Windows RT sevkiyatları hedeflenen rakamın yarısında ilerliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows RT sevkiyatları hedeflenen rakamın yarısında ilerliyor

Microsoft'un Ekim sonu itibariyle satışa sunduğu Windows 8, lisans anlamında başarılı bulunurken, PC satışı anlamında ise beklentilerin altında kaldı. Bu durgunluktan Windows 8 cihazlar yanında, tabletlere hitap eden Windows RT işletim sistemli tabletler de etkileniyor.

Microsoft'un tablet pazarındaki etkisini artırmak istediği Windows RT, Tayvanlı üreticilerden elde edilen bilgilere göre hedeflenen rakamın yarısı kadar satış yapabilmiş durumda. 

Firmanın hedefi 2012 sonu için 4-4.5 milyon adet sevkiyat şeklindeydi. Ancak yıl bittiğinde sevk edilen ürün sayısı 2 milyon olarak gerçekleşti. Son kullanıcıya ulaşan ürün sayısı ise 1 milyon civarında kaldı. Bunun 600 binlik kısmını Surface with Winows RT oluşturuyor. Kalan 400 binlik kısmı ise  Asus ve Samsung gibi ortakların ürünleri oluşturuyor.

Kaynakların ifadesine göre Windows RT işletim sisteminde büyük miktarda uygulamanın uyumsuz olması ve genelde yüksek seyreden fiyatlar satışları etkileyen en büyük nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca Surface Pro modelinin satışa başlaması sonrasında Microsoft'un stok temizliği amacıyla Surface with Windows RT fiyatlarında da indirime gideceğini belirtiyor.

Microsoft'un ikinci nesil Windows RT modelleri için ortaklarını çalışma programına davet ettiği ifade ediliyor. Ancak ilk nesildeki sıkıntılar nedeniyle üreticilerin isteksiz olduğu vurgulanıyor.



http://www.digitimes.com/news/a20130129PD216.html Yorum Yaz
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bugracaz 6 yıl
Hasanhh
Kurulumlu sürümü çıksın apk, exe, rom, DVD, BD, USB farketmez, hedeflediği satışı rahat yakalar.

hakkın var bir virüs bulaşsa ne yapacaz yandık vallaha :) neticede microsoft virüs konusunda lider bir firma :D
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hacı.basat 6 yıl
Kurulumlu sürümü çıksın apk, exe, rom, DVD, BD, USB farketmez, hedeflediği satışı rahat yakalar.
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teramit 6 yıl
aceleciburak
çalıştığım mağazada Lenovo Yoga var Tegra 3 lü her gelen bakıyor ama Normal bir Windows olmadığını anlatana kadar dilimde tüy bitiyor ...

bu sıkıntıyı global manada daha yıllarca yaşayacak.Donanım gurusu değil herkes isimlendirmeyi iyi yapması lazım dı.
Halbuki windows ismini kullanıp daha hızlı yayılırım zanetti ama yemezler.Abd de bile yanlış anlayıp ürün geri teslim eden ciddi bir kullanıcı kitlesi var.
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SystemApps 6 yıl
parası olupta rt cihaz tercih eden bence şimdilik çok fazla çıkmaz.ama market gelişirse ve masaüstü uygulamaları arm için yazılırsa ( açıktan faydalanarak) belki rt cihazlara olan ilgi daha da artar zira x86 tabletler birazcık pahalı :)
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aceleciburak 6 yıl
çalıştığım mağazada Lenovo Yoga var Tegra 3 lü her gelen bakıyor ama Normal bir Windows olmadığını anlatana kadar dilimde tüy bitiyor ...
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swat882 6 yıl
rt çıkmayacaktı... rt fiyatından pro yu sürselerdi ne notebook kalırdı piyasada nede ultrabook
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osmanefeozkan 6 yıl
Çeyreğini hak ediyor satarmısın o fiyata . Müşterilerine hayatının hainliğini yaptı microsoft
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cengizhan72 6 yıl
40 yıllık masaüstü ve başlat menüsünün eksikliği gibi geliyor bana ve buna benzer birçok değişiklik.
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cagataykoroglu 6 yıl
Zaten ara ürün. İnsanlar güvenip alamıyor. Pro daha iyi satacaktır. Rekabet olmalı.
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