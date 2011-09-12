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Windows Server 8 yönetim konsolu da Metro tarzı bir tasarım sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni gözdesi Windows 8 işletim sisteminin tanıtılması muhtemel BUILD konferansına saatler kala bu kez sunucular için hazırlanan Windows Server 8 ile ilgili bir görsel internete düştü.

WinRumors sitesinin elde ettiği ekran görüntüsüne göre Microsoft'un sunucu işletim sistemi Windows Server 8 sunucu yönetim konsolunda da Metro tarzı tasarım kullanılıyor. Geçtiğimiz Perşembe MyDigitalLife forumlarına düşen fotoğraf Microsoft'un hiç bir ürününü Metro tarzı arayüzden mahrum bırakmayacağını gösteriyor.

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Windows Server 8 işletim sisteminin BUILD konferansının ikinci gününde büyük ihtimalle tanıtılması bekleniyor. Microsoft masaüstü sistemlerde Windows 8 ile yapmak istediği etkiyi sunucu platformunda Windows Server 8 ile yapmayı planlıyor. 

Windows Server 8 sunuculara 100'den fazla yenilik getiriyor. Bunlardan birisi Hyper-V bileşeninin yeni versiyonu. Microsoft'un Temmuz ayında tanıttığı yeni Hyper-V versiyonu her bir makinede 16'ya sanal işlemci çalışmasına olanak sağlıyor. Ayrıca eşzamanlı olmayan sanal makine kopyalamasına da izin veriyor.

Microsoft'un son birkaç yıldır sanallaştırma teknolojisi üzerine yoğunlaşması endüstri çapında sanal sunucular üzerinde güçlü bir etki oluşturdu. Sanal sunucuların ilerleyen yıllarda 28.2 milyon adet ile 27.6 milyon adede ulaşan fiziksel sunucuları geride bırakacağı tahmin ediliyor. 

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DH Misafiri 8 yıl
Mult!_61
Hyper-v, VmWare in yanına bile gelemez. 32 işlemci nerede 16 nerde...

http://www.microsoft.com/global/en-us/server-cloud/PublishingImages/Windows%20Server%20Content%20Images/Hyper%20V%20Server/Hyper-V-Server%20Image%202_500x350.png

Mevcut Hyper-V 64 işlemci desteklemekte.
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Turkforce 8 yıl
bkadem
Mult!_61Hyper-v, VmWare in yanına bile gelemez. 32 işlemci nerede 16 nerde...
Hyper-v ücretsiz ya VmWare?

ESXi ücretsiz.
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2boas 8 yıl
Bence gereksiz Server için Metro.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bkadem 8 yıl
Mult!_61
Hyper-v, VmWare in yanına bile gelemez. 32 işlemci nerede 16 nerde...

Hyper-v ücretsiz ya VmWare?
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Mult!_61 8 yıl
Hyper-v, VmWare in yanına bile gelemez. 32 işlemci nerede 16 nerde...
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