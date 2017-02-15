Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı

Microsoft'un işletim sistemi endüstrisindeki en büyük başarısızlığı olarak görülen Windows Vista, destek süresinin son iki ayına girdi. Yazılım devi 11 Nisan 2017 itibariyle bu işletim sistemi için güncelleme ve güvenlik yamalarını yayınlamayı durduracak.

Windows Vista kullanımdan kaldırılana kadar kullanıcıların en kısa sürede Windows'un daha yeni bir sürümüne geçmeleri öneriliyor. Microsoft'un tercihi şüphesiz ki Windows 10'a geçmeleri ancak Ocak 2020'ye kadar güncelleme almaya devam edecek Windows 7'de Vista kullanıcıları için farklı bir seçenek olarak köşede duruyor.

Windows Vista, 10 Nisan 2012'de temel destek süresinin sonuna ulaşmıştı ve 11 Nisan 2017'de işletim sistemi genişletilmiş destek süresinin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte artık sadece Windows 7, 8.1 ve 10 sürümleri destek almaya devam edecek.

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Microsoft, Windows XP'yi emekliye ayırdığı 2014 senesinde, kullanıcıları desteklenen bir Windows sürümüne yükseltme konusunda ikna etmek için büyük mücadele vermişti. Özellikle de XP o dönem dünyanın en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemiydi. Ve yaklaşık üç yıl sonra, XP hala bilgisayarların yüzde 9'unda çalışmaya devam ediyor.

NetMarketShare verilerine göre, Windows Vista şu anda masaüstü bilgisayarların sadece yüzde 0.84'ünde çalışıyor. İşletim sistemi son 12 aydaki en büyük paya geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki yüzde 1.42 oranıyla ulaşmıştı. Sonuç olarak, Windows Vista, bu işletim sistemini tercih eden kullanıcıların desteklenen bir Windows sürümüne geçmeleriyle birlikte yaşam döngüsünü tamamlayarak tarihe gömülmüş olacak.

https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet