Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı

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Microsoft'un işletim sistemi endüstrisindeki en büyük başarısızlığı olarak görülen Windows Vista, destek süresinin son iki ayına girdi. Yazılım devi 11 Nisan 2017 itibariyle bu işletim sistemi için güncelleme ve güvenlik yamalarını yayınlamayı durduracak.
Windows Vista kullanımdan kaldırılana kadar kullanıcıların en kısa sürede Windows'un daha yeni bir sürümüne geçmeleri öneriliyor. Microsoft'un tercihi şüphesiz ki Windows 10'a geçmeleri ancak Ocak 2020'ye kadar güncelleme almaya devam edecek Windows 7'de Vista kullanıcıları için farklı bir seçenek olarak köşede duruyor.
Windows Vista, 10 Nisan 2012'de temel destek süresinin sonuna ulaşmıştı ve 11 Nisan 2017'de işletim sistemi genişletilmiş destek süresinin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte artık sadece Windows 7, 8.1 ve 10 sürümleri destek almaya devam edecek.Ayrıca Bkz. "Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir"
Microsoft, Windows XP'yi emekliye ayırdığı 2014 senesinde, kullanıcıları desteklenen bir Windows sürümüne yükseltme konusunda ikna etmek için büyük mücadele vermişti. Özellikle de XP o dönem dünyanın en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemiydi. Ve yaklaşık üç yıl sonra, XP hala bilgisayarların yüzde 9'unda çalışmaya devam ediyor.
NetMarketShare verilerine göre, Windows Vista şu anda masaüstü bilgisayarların sadece yüzde 0.84'ünde çalışıyor. İşletim sistemi son 12 aydaki en büyük paya geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki yüzde 1.42 oranıyla ulaşmıştı. Sonuç olarak, Windows Vista, bu işletim sistemini tercih eden kullanıcıların desteklenen bir Windows sürümüne geçmeleriyle birlikte yaşam döngüsünü tamamlayarak tarihe gömülmüş olacak.
https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güncelleme desteğide kimin umurundaki aslında
windows update i kapamayan Türk yoktur bu dünyada
Tam emin değilim ama windows 7 ve 8.1 bile geçis hakkı tanımadılar ki windows 10 a hiç mi hiç tanınmazlar, zaten geçiş hakkı tanımış olsalardı önceden bildirirlerdi/söylerlerdi.
Bakalım saat 00.00 da mı, sabah mı fişini çekecekler?
Bize yol gözüktü windows 10 home ya da pro.
kullanmaya devam edebilirsiniz.
core 2duo ve 1.5 gb ramli makinamda çılgın atardı Vista..Hele Sp2 paketleriyle tam olarak oturmuştu.
Çıkalı 10 yıl olan işletim ssitemi günümüzde öve öve bitiremedikleri Windows 10'dan çok daha görsle ve kişiselleştirilebilen yapıdaydı.
elveda Vista bir devir snei hiç anlamadı üvey evlat yaptı
ben seni o efsane açılış-kapanış seslerin,Masaüstünde Video duvarkağıtların,Gadgetlerin ve aero-pack efektlerin iel hatıralayacağım.
Ne gariptirki 10 yıl sonra çıkan torununda bunların hiç biri yok.Kartondan hallice tasarım birde üstelik bu iğrenç şeyi kullanmamızı zorunlu tutuyor üreticiler
İhtiyacım olan programların XP desteği vermemesi daha kötü. Eski sürümlerle idare edebildiğim kadar işimi görüyor.
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