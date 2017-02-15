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Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı

Microsoft'un en kötü işletim sistemi olarak gösterilen Windows Vista'nın destek süresinin sona ermesine iki aydan kısa bir süre kaldı. İşletim sistemi 11 Nisan'da emekliye ayrılacak.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un işletim sistemi endüstrisindeki en büyük başarısızlığı olarak görülen Windows Vista, destek süresinin son iki ayına girdi. Yazılım devi 11 Nisan 2017 itibariyle bu işletim sistemi için güncelleme ve güvenlik yamalarını yayınlamayı durduracak.
Windows Vista kullanımdan kaldırılana kadar kullanıcıların en kısa sürede Windows'un daha yeni bir sürümüne geçmeleri öneriliyor. Microsoft'un tercihi şüphesiz ki Windows 10'a geçmeleri ancak Ocak 2020'ye kadar güncelleme almaya devam edecek Windows 7'de Vista kullanıcıları için farklı bir seçenek olarak köşede duruyor.
Windows Vista, 10 Nisan 2012'de temel destek süresinin sonuna ulaşmıştı ve 11 Nisan 2017'de işletim sistemi genişletilmiş destek süresinin de sonuna gelecek. Bu da Vista'nın bu tarihten sonra güvenlik güncelleştirmelerini alamayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte artık sadece Windows 7, 8.1 ve 10 sürümleri destek almaya devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir"
Microsoft, Windows XP'yi emekliye ayırdığı 2014 senesinde, kullanıcıları desteklenen bir Windows sürümüne yükseltme konusunda ikna etmek için büyük mücadele vermişti. Özellikle de XP o dönem dünyanın en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemiydi. Ve yaklaşık üç yıl sonra, XP hala bilgisayarların yüzde 9'unda çalışmaya devam ediyor.
NetMarketShare verilerine göre, Windows Vista şu anda masaüstü bilgisayarların sadece yüzde 0.84'ünde çalışıyor. İşletim sistemi son 12 aydaki en büyük paya geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki yüzde 1.42 oranıyla ulaşmıştı. Sonuç olarak, Windows Vista, bu işletim sistemini tercih eden kullanıcıların desteklenen bir Windows sürümüne geçmeleriyle birlikte yaşam döngüsünü tamamlayarak tarihe gömülmüş olacak.

https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet Yorum Yaz
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darkhair 2 yıl en beğenilen
Vista bence güzeldi. Fakat o zamanın bilgisayarlarının donanımı yetmedi. Millet xp nin hızını bulamayınca vistayı kötüledi. Oysa windows 7 nin görünümünün temelleri vista ile atıldı. Elveda reis ??
Vista bence güzeldi. Fakat o zamanın bilgisayarlarının donanımı yetmedi. Millet xp nin hızını bulamayınca vistayı kötüledi. Oysa windows 7 nin görünümünün temel...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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bkaakco 2 yıl
Vista bir devrimdi. Çok sevilen Windows 7'nin öncüsüydü. Ancak ani ve köklü değişimler, yanlış zamanlama ve yetersiz gelen donanımlar yüzünden Vista çok geçmeden bitti.
Vista bir devrimdi. Çok sevilen Windows 7'nin öncüsüydü. Ancak ani ve köklü değişimler, yanlış zamanlama ve yetersiz gelen donanımlar yüzünden Vista çok geçmed...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Herkes bilmez. Bir neslin kabusu vardı bir aralar.
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07kubi07 2 yıl
vista çok yakışıklı bi sistemdi yav özlüyorum arada.
güncelleme desteğide kimin umurundaki aslında

windows update i kapamayan Türk yoktur bu dünyada
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TheCapedCrusader 2 yıl
ilk çıktığında ne harikaydı, fazla estetikti.
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PrestigeMan 2 yıl
Bende de windows vista var keyde mevcut keşke w10 a geçiş olsa
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Quard 2 yıl PrestigeMan
PrestigeMan
Bende de windows vista var keyde mevcut keşke w10 a geçiş olsa

Tam emin değilim ama windows 7 ve 8.1 bile geçis hakkı tanımadılar

ki windows 10 a hiç mi hiç tanınmazlar,
zaten geçiş hakkı tanımış olsalardı önceden bildirirlerdi/söylerlerdi.

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Quard 2 yıl
Vista'ya veda zamanı yaklaştı,saatler kaldı.

Bakalım saat 00.00 da mı, sabah mı fişini çekecekler?
Bize yol gözüktü windows 10 home ya da pro.

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MaDMaxiBo 2 yıl Quard
fişi çekince çalışan vistalar çökmeyecek hocam yaw

kullanmaya devam edebilirsiniz.
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IBM 5100 2 yıl
Bu sistemde en büyük hata sistem gereksinimlerini olduğundan düşük tutmalarıydı(k, hala aynı şeyi yapıyoarlar)
core 2duo ve 1.5 gb ramli makinamda çılgın atardı Vista..Hele Sp2 paketleriyle tam olarak oturmuştu.
Çıkalı 10 yıl olan işletim ssitemi günümüzde öve öve bitiremedikleri Windows 10'dan çok daha görsle ve kişiselleştirilebilen yapıdaydı.
elveda Vista bir devir snei hiç anlamadı üvey evlat yaptı
ben seni o efsane açılış-kapanış seslerin,Masaüstünde Video duvarkağıtların,Gadgetlerin ve aero-pack efektlerin iel hatıralayacağım.
Ne gariptirki 10 yıl sonra çıkan torununda bunların hiç biri yok.Kartondan hallice tasarım birde üstelik bu iğrenç şeyi kullanmamızı zorunlu tutuyor üreticiler
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sis651 2 yıl
Linux'a geçene kadar yaklaşık 3 yıl kadar Vista kullandım ama o kadar da olumsuz bir tarafını görmedim. Kastığı anlar da oldu ama hani anormal şeyler değildi.
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fss1403 2 yıl
Bence gayet hoş bir sistemdi kasıyor diye kullanılmadı gördüğüm kadarıyla. Vistanın en başarısız sürüm olduğuna inanmıyorum, benim gözümde en fiyasko sistem windows 8 dir.
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Audi383848 2 yıl
Görünüşte çok güzel bir sistem aslında.Windows 10'dan bile daha fazla beğeniyorum.Zamanlama hatası ve dönemin üst sınıf teknolojisine hitap etmesi sebebiyle tutulmadı ve karalandı.Şu an desteği kesilmeseydi kesin bunu kullanırdım.
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DH Konsey 2 yıl
Bilgisayarım Win 7 ile çalışacak kuvvette değil. XP kullanıyorum. Virüs riski yok. Virüslü Win 7' den flash belleğime bulaştı ama XP' ye kendini kopyalayamadı.
Antivirüs piyasasını bile unuttum.
İhtiyacım olan programların XP desteği vermemesi daha kötü. Eski sürümlerle idare edebildiğim kadar işimi görüyor.
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Guest-84CA19B46 2 yıl
microsoft desteğini çekse ne olacak adam güncellemeleri kapatır bir tanede antivirüs programı yükler mis
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microsoft, windows vista ve
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