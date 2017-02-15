Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir

Yeni bir rapor Redstone 3'ün Windows 10 Mobile için son önemli güncelleme olabileceğini gösteriyor. Microsoft mobil platformunu sonlandırıyor mu, yoksa ortada bir strateji değişikliği mi var?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısa bir süre önce yayınlanan yeni bir rapor, Redstone 3'ün Windows 10 Mobile için son güncelleme olabileceğini gösteriyor. Şu anda bir sürü spekülasyon var bu nedenle temkinli yaklaşmak lazım ancak İspanyol web sitesi OneWindows, Microsoft'un şu anda Redstone 3'ü Windows 10 Mobile için son önemli güncelleme yapmayı hedefleyen bazı değişiklikleri tartıştığını yazıyor.
Bu durum ilk bakışta Microsoft'un akıllı telefon platformunun sona ereceğini düşündürse de, mobil ekosistemin tamamen ortadan kaldırılması yerine strateji değişikliğine gidilebileceğini gösteren bazı ayrıntılar da var.
Her şeyden önce, Windows 10 Mobile'ın en az Ekim 2018 tarihine kadar destek alacağını biliyoruz. Microsoft'un kendi verilerine göre, yapı 14393 (Redstone 1) 9 Ekim 2018 tarihinde destek süresinin sonuna ulaşacakken, Windows 10 Mobile 10586 (Threshold 2 olarak da biliniyor) 9 Ocak 2018 tarihine kadar güncelleme alacak.
Creators Update güncellemesinin mobil cihazlara gelmesiyle birlikte Windows 10 Mobile en az 2019 yılının başına kadar güvenlik güncellemelerini almak zorunda ancak ayrıntılar işletim sistemi yayınlandıktan sonra duyurulacak. Redstone 3, açıkçası Windows 10 Mobile destek süresini uzatacak fakat bu konuda herhangi bir ayrıntı mevcut değil.
Ayrıca Bkz. "Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir"
Söz konusu rapor doğruysa, Redstone 3 özellikle kullanıcı arayüzünü, performansı, Continuum'u, Cortana'yı ve diğer yeni özellikleri iyileştirmeye odaklanacak gibi görünüyor ancak kimlerin bu özellikleri alacağı tam olarak belli değil. Microsoft Windows 10 Mobile'ı yalnızca Windows telefonların yarısı için yayınlamıştı ve Windows 10 kullanan herkesin Redstone 3'ü de alıp alamayacağını söylemek için henüz çok erken.

Sırada ne var?

Peki, Redstone 3 gerçekten Windows 10 Mobile'ın son büyük güncellemesiyse, bundan sonrası için ne olacak? Microsoft'un ARM yongaları üzerinde eksiksiz Windows 10 deneyimi sağlamak da dahil olmak üzere diğer fırsatları kovaladığını biliyoruz. Yazılım devi bunu hayata geçirerek ARM işlemcili mobil cihazlarda Windows 10'un masaüstü standardında çalıştırılmasını mümkün hale getirdi.
Şirketin yaklaşmakta olan Surface Phone telefonunun (eğer doğruysa), bu teknolojiden tam olarak faydalanabileceğine inanılıyor. Sonuç olarak, Surface Phone, Continuum'la harici bir ekrana bağlandığında Windows 10'un tüm gücünü açığa çıkarabilecek.
Öte yandan yakın zamanda ortaya çıkan Windows 10 Cloud, Microsoft'un mobil stratejisinde önemli bir rol oynayabilir ancak şu an için bu konuda tahmin yürütmek zor. Tüm bu gelişmeler Microsoft'un telefonları bir kenara bırakmak yerine şirketin mobil kanadını canlandırmaya yönelik bir strateji değişikliği peşinde olduğunu ortaya koyuyor.

http://onewindows.es/2017/02/te-contamos-el-futuro-que-microsoft-tendria-para-windows-10-mobile/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
açmayın-bağıran-karı 2 yıl FRAPS_TR
anadolu86
e-Militarist
2019'daki son güncelleme en az bir 3 yıl daha götürür telefonu. x50 serisini. 2020'den sonra da mağaza güncellemeleriyle devam edilir. Appx formatı devam ettiği takdirde redstone 3 sonrası sistemden sistem uygulamaları kurulum dosyaları çıkarılır. Sıkıntı değil. Tıkandığı yerde yeni seri telefonlara geçeriz.
[code]1) Number of CPUs: 8
2) CPU Architecture (ID): ARM (5)
3) CPU Name: Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994)
4) CPU Frequency: 2.0 GHz
5) CPU Firmware: MPSS.BO.2.5.c4.3-00024-M8994FAA
6) CPU Firmware Revision: MPSS.BO.2.5.c4.3-00024-M8994FAAAANAZM-1 1 [May 02 2016
MMO BUILD INFO START
JENKINS BUILD = L1_Octagon_RG0#136
PERFORCE_DEPOT = L1
PERFORCE_STREAM = L1_Octagon_RG0
P4_CHANGELIST = 649837
PRODUCT = CITYMAN_LTE
MMO BUILD INFO END 14:00:00]
7) CPU Type (ID): UNKNOWN (0)
8) CPU Level: 3331
9) CPU Revision: 2 (0x2 / 0b10)
10) CPU Mask: 255 (0xff / 0b11111111)
11) CPU Alloc. Granularity: 64 KB
12) CPU Feature # 1: COMPARE_EXCHANGE_DOUBLE
13) CPU Feature # 2: NX_ENABLED
14) CPU Feature # 3: ARM_VFP_32_REGISTERS_AVAILABLE
15) CPU Feature # 4: ARM_NEON_INSTRUCTIONS_AVAILABLE
16) CPU Feature # 5: FASTFAIL_AVAILABLE
17) CPU Feature # 6: ARM_DIVIDE_INSTRUCTION_AVAILABLE
18) CPU Feature # 7: ARM_64BIT_LOADSTORE_ATOMIC
19) CPU Feature # 8: ARM_FMAC_INSTRUCTIONS_AVAILABLE
[/code]

Hayaller Hayaller Hayaller

Bizimde hayallerimiz vardı, birdaha asla Android'e dönmeyecektik, Wp/W10 iOS'a yaklaşacaktı, 2016 Wm10 için iyi bir yıl olacaktı, surface phone ile yola devam edecektik falan. %90ımız yine eskiden kullandığımız platformlara döndük.
anadolu86e-Militarist2019'daki son güncelleme en az bir 3 yıl daha götürür telefonu. x50 serisini. 2020'den sonra da mağ...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 2 yıl
Herkesin PC kullandığı yerde insanlar android ve ios tabanlı telefonlar kullanıyorsa sorun microsoftun bu işi becerememesinden kaynaklanıyor demektir. Bu adamlar bunca sene aynı şeyi PClerde yaptılarsa bayağı bir teknolojiyi yavaşlatmışlar demektir. mobildeki yetenekleri kadarsa masaüstündeki yetenekleri biz birşey görmemişiz demektir. bunca sene linux kullanıcılarının windowsu beğenmemelerini bir daha oturup ciddiye alıp dinlemek lazım. Bu adamlar işletim sistemi konusunda sanırım hayli yavaş ve ağırlar. yenilik konusunda da aynı şekilide.. yenilikleri hep başkaları yaptı microsoft kullandı.. en basit örneği usb arabirimi.. vs. tonla sayılabilir..
Herkesin PC kullandığı yerde insanlar android ve ios tabanlı telefonlar kullanıyorsa sorun microsoftun bu işi becerememesinden kaynaklanıyor demektir. Bu adamla...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
açmayın-bağıran-karı 2 yıl
Yön kilidi Lumia Black ile geldi, Portico ve Lumia Amber sürümlerinde yoktu. 2013 Eylülde gelmişti galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetaksoy1985 2 yıl
Telefonda Full Windows 10 çalışacak ve telefon olarak kullanırken mobil arayüz aktif olacak ve arkaplan işlemleri durdurulacak. Redstone 3'ten sonra Andromeda projesini tam olarak gerçekleştirmiş olurlar. Bu projede arayüzün ekran boyutları arasında tam uyumluluk sağlaması ve arkaplanda aynı shell(kabuk) kullanmasını sağlaması hedefleniyor. Böylece mobil için farklı işletim sistemine gerek kalmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HLLBN 2 yıl
3 saniye bakınca bildiklerinizi unutuyorsunuz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babasayfa 2 yıl
Windows duruşu bunu gerektirir çünkü. Çeyrek akıllı telefon Windows
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl
Sürekli olarak windows 10 tüm gücü açığa çıkacak deniyor. Ne güçmüş arkadaş bir türlü açığa çıkamadı
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 2 yıl brshr
brshr
Sürekli olarak windows 10 tüm gücü açığa çıkacak deniyor. Ne güçmüş arkadaş bir türlü açığa çıkamadı

sesli güldüm hocam


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl
Microsoft'un "hadi tamam kapattık mobile neymiş" deme durumu olmadığına göre, bu durumda radikal olacak tek şey Microsoft'un ARM üzerinde X86 çalıştırıp telefonları Continuumda klasik exe çalıştıran halde, normalde ise Windows 10'un özelleşmiş bir halinde kullanılacak bir yapı düşünmesi olabilir. Bu durumda da Microsoft çıkıp en az SD835 lazım altı kurtarmıyor kusura kalman demesi mümkündür zira aynısını Krait çekirdekli bize de yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koppa 2 yıl
Son kullanıcının isteklerini küçümseyen Microsoftun, mobile piyasasına ikinci kazığı hızla yaklaşmak üzere.
İçimizdeki polyannalar bir umut "market bize yetiyor" diyor.
Hayret ve şaşkınlıkla takip ediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl koppa
koppa
Son kullanıcının isteklerini küçümseyen Microsoftun, mobile piyasasına ikinci kazığı hızla yaklaşmak üzere.
İçimizdeki polyannalar bir umut "market bize yetiyor" diyor.
Hayret ve şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Olay Pollyanna lık değil, Windows tan "her yeni çıkan app bu platforma da çıksın" diye bir beklentiniz yoksa zaten ortalama insanın kullandığı uygulamalar çoğunlukla var, Snapchat gibi niye olmadığı meçhul ve Google uygulamaları gibi niye olmadıkları malum uygulamalar gibi.
Windows'un o milletin beğenmediği "karo ne ya" dediği arabirim , benim için hem UI hem UX anlamında rakipsiz , o nedenle prehistorik ikon yapısının üstüne yeni birşey gelmeyecekse Android te iOS ta kalsın mümkünse.
Gönül Jolla veya Firefox OS gibi birisi düzgün bir alternatif getirsin isterdi ama maalesef mal bu.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Can çekişe çekişe son bulan bir hareket Windows mobile, koca Windows un mobilde belini doğrulatamamış olması ise başlı başına bir tez konusu.
Acaba rakipler mi güçlüydü yoksa kendi mi yanlış yol izledi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
komple değiştirsinler , hatta macOS gibi unix tabanlı yapsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 2 yıl
Windows Mobile güzel başladı ancak kötü bitti. 2013'te ilk Lumia 520 ile başladım kullanmaya. Benim kullandığım zamananlar işletim sisteminde ekranı yatay konuma geçmesini engelleyecek yazılımsal bir kilit bile yoktu. Telefonu yatarken kullanmaktan imkansızdı ekran sürekli dönüp duruyordu.

Neyse Windows Phone 8.1 çıktı tüm eksiklikler giderildi bildirim çubuğu geldi. O ara mağaza biraz canlandı. Candy Crush vs geldi.
Sonra eski tas eski hamam.
Bayağı sonra Windows Mobile 10 geliyor dendi tüm telefonlar güncellemeyi alacak dedi Microsoft. Ölmeye yüz tutan Windows Phone sektörü canlandı. iOS ve Android uygulamaları tek tıkla port edilecek ve böylece mağaza sorunu çözülecek dendi. Ancak Mobile 10 gelince görüldü ki eskinin aynısı ortada bi şey yok. iOS ve Android portlama gelecek demiştim ya ? Geldi o.
Microsoft her ne kadar yapmasada bir kaç geliştirici kendi çabalarıyla bir program yapmıştı. Android APK program dosyasını programa yüklüyordunuz program Windows Mobile telefonunuza yüklüyordu. O uygulamalar bayağıda güzel çalışıyordu.
Sonrasında Microsoft boş durur mu ? Android uygulamalar işletim sisteminin düzgün çalışmasını engelliyor dedi ve port uygulama olayını 2-3 ay sonra kaldırdı. Şuan bu port olayı devam etseydi ucuza Windows telefon alınıp iş görülürdü.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanercan 2 yıl mkyb
Yandex
Windows Mobile güzel başladı ancak kötü bitti. 2013'te ilk Lumia 520 ile başladım kullanmaya. Benim kullandığım zamananlar işletim sisteminde ekranı yatay konuma geçmesini engelleyecek yazılımsal bir kilit bile yoktu. Telefonu yatarken kullanmaktan imkansızdı ekran sürekli dönüp duruyordu.

Neyse Windows Phone 8.1 çıktı tüm eksiklikler giderildi bildirim çubuğu geldi. O ara mağaza biraz canlandı. Candy Crush vs geldi.
Sonra eski tas eski hamam.
Bayağı sonra Windows Mobile 10 geliyor dendi tüm telefonlar güncellemeyi alacak dedi Microsoft. Ölmeye yüz tutan Windows Phone sektörü canlandı. iOS ve Android uygulamaları tek tıkla port edilecek ve böylece mağaza sorunu çözülecek dendi. Ancak Mobile 10 gelince görüldü ki eskinin aynısı ortada bi şey yok. iOS ve Android portlama gelecek demiştim ya ? Geldi o.
Microsoft her ne kadar yapmasada bir kaç geliştirici kendi çabalarıyla bir program yapmıştı. Android APK program dosyasını programa yüklüyordunuz program Windows Mobile telefonunuza yüklüyordu. O uygulamalar bayağıda güzel çalışıyordu.
Sonrasında Microsoft boş durur mu ? Android uygulamalar işletim sisteminin düzgün çalışmasını engelliyor dedi ve port uygulama olayını 2-3 ay sonra kaldırdı. Şuan bu port olayı devam etseydi ucuza Windows telefon alınıp iş görülürdü.

Yon kilidi vardı ancak ayarlardaydi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daredev 2 yıl mkyb
Yandex
Windows Mobile güzel başladı ancak kötü bitti. 2013'te ilk Lumia 520 ile başladım kullanmaya. Benim kullandığım zamananlar işletim sisteminde ekranı yatay konuma geçmesini engelleyecek yazılımsal bir kilit bile yoktu. Telefonu yatarken kullanmaktan imkansızdı ekran sürekli dönüp duruyordu.

Neyse Windows Phone 8.1 çıktı tüm eksiklikler giderildi bildirim çubuğu geldi. O ara mağaza biraz canlandı. Candy Crush vs geldi.
Sonra eski tas eski hamam.
Bayağı sonra Windows Mobile 10 geliyor dendi tüm telefonlar güncellemeyi alacak dedi Microsoft. Ölmeye yüz tutan Windows Phone sektörü canlandı. iOS ve Android uygulamaları tek tıkla port edilecek ve böylece mağaza sorunu çözülecek dendi. Ancak Mobile 10 gelince görüldü ki eskinin aynısı ortada bi şey yok. iOS ve Android portlama gelecek demiştim ya ? Geldi o.
Microsoft her ne kadar yapmasada bir kaç geliştirici kendi çabalarıyla bir program yapmıştı. Android APK program dosyasını programa yüklüyordunuz program Windows Mobile telefonunuza yüklüyordu. O uygulamalar bayağıda güzel çalışıyordu.
Sonrasında Microsoft boş durur mu ? Android uygulamalar işletim sisteminin düzgün çalışmasını engelliyor dedi ve port uygulama olayını 2-3 ay sonra kaldırdı. Şuan bu port olayı devam etseydi ucuza Windows telefon alınıp iş görülürdü.

2013'te ben de Lumia 520 ile ilk defa Windows Mobile ile tanıştım. Ancak senin dediğin gibi değildi, ayarlarda yön kilidi mevcuttu. Saçma bir şekilde sadece kötüleme amaçlı neticenden bir şeyler uydurmak hiç de mantıklı bir şey değil. Evet saçma yönleri kesinlikle vardı, tecrübesizlik seziliyordu, ses kontrolünde zil ve uygulamalar diye bir ayrım yoktu mesela. Kesinlikle sinir bozucu bir şeydi.
4 yıl önceki Windows Phone ile şuanki Windows Phone arasında dağlar kadar fark var. Ama Windows Phone bir telefon aldığınızda siz beklediniz ki yıllarca güncelleme alsın. Eminim içinizde vardır ''Ulan hepsine neden vermediler güncellemeleri.'' diyen.
Cep telefonu olayı sadece bizim ülkemizde bir yatırım aracı olarak görünüyor. Daha almadan satmayı düşünüyoruz, acaba piyasası var mıdır yok mudur diye araştırıyoruz ya da hiç araştırmadan direkt bilinen modellerde markalarda ısrarcı oluyoruz onları alıyoruz.
4. Lumia telefonumu kullanıyorum yakın bir zamanda 950 XL'a geçeceğim hiç de pişman olmadım 4 yıldır.
Şuan hangi telefonu kullandığını bilmiyorum ama benim 640 XL'da yaptıklarımdan çok da farklı bir şey yaptığını düşünmüyorum.
İki gün sonra 640 XL destek kesildi yazısı görsem şaşırmam. Bu telefonu yıllarca kullanmak için almadım ben.
Ama yıllar geçiyor hala bir uygulama peşindesiniz, toplam 20 uygulama kullanmıyorken kendi telefonunuzda, burada ahkam keserek hala o yok bu yok şu yok.
Yoksa yok, Snapchat diye yırtınırken İnstagram bir koydu hikayeleri Snapchat kullanımı inanılmaz bir düşüşe geçti.
Hala ortak güncellemeler alan uygulamalarımız var, şuan kullandığım 640 XL'da ufak bir senkronizasyon problemi dışında ne bir uygulama eksiğim var ne bir sıkıntı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2751 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
arm, windows 10 mobile ve
5 etiket daha güncelleme redstone 3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl BTK, düşük çekim kalitesi nedeniyle Türk Telekom'u uyardı 2 yıl Microsoft, otonom araçları sanal ortamda test etme imkanı sunuyor 2 yıl Meizu fiyat-performans serisi telefonlarına devam ediyor 2 yıl Pioneer’dan Lightning üzerinden şarj imkanı sunan dünyanın ilk kulaklığı 2 yıl Son 10 yılın büyüme rekorunu kıran Turkcell, 2016'da 1,57 milyar dolar kâr etti 2 yıl Intel işlemcilerde Vulkan dönemi başlıyor 2 yıl Milli uçağımız Hürkuş silahlandı, 2018’de etkin göreve başlıyor! 2 yıl Injustice 2’ye tam 7 adet yeni karakter eklendi 2 yıl Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı 2 yıl Samsung Galaxy Xcover 4 geliyor 2 yıl Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanının robot askerler beklentisi 2 yıl Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de! 2 yıl Rolls-Royce 2016’yı 5.6 milyar dolar zarar ile kapattı 2 yıl Lucid Air sürüş modu ayarlarında oldukça ilgi çekici bazı seçenekler sunuyor 2 yıl Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir 2 yıl Lamborghini 1465 otomobilini geri çağırdı 2 yıl Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı 2 yıl General Mobile 4G Nougat 7.1.1 incelemesi "Yazılımsal 3D Touch geldi" 2 yıl HTC, yeni ve farklı bir sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalışıyor 2 yıl Ford, $200 milyona yeni bir rüzgar tüneli tesisi inşaa edecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir Sonraki Google’ın verdiği yüksek maaşlar, çalışanların şirketi terk etmesine neden oldu 2 yıl Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak 2 yıl Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek 2 yıl Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir." 2 yıl Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor 2 yıl PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti 2 yıl TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor 2 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı 2 yıl İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı 2 yıl Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu" 2 yıl Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir 2 yıl Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri 2 yıl 14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3 için yeni bir görsel sızdırıldı 2 yıl Apple’ın hisseleri tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim