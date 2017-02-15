Redstone 3, Windows 10 Mobile'ın son güncellemesi olabilir

Kısa bir süre önce yayınlanan yeni bir rapor, Redstone 3'ün Windows 10 Mobile için son güncelleme olabileceğini gösteriyor. Şu anda bir sürü spekülasyon var bu nedenle temkinli yaklaşmak lazım ancak İspanyol web sitesi OneWindows, Microsoft'un şu anda Redstone 3'ü Windows 10 Mobile için son önemli güncelleme yapmayı hedefleyen bazı değişiklikleri tartıştığını yazıyor.

Bu durum ilk bakışta Microsoft'un akıllı telefon platformunun sona ereceğini düşündürse de, mobil ekosistemin tamamen ortadan kaldırılması yerine strateji değişikliğine gidilebileceğini gösteren bazı ayrıntılar da var.

Her şeyden önce, Windows 10 Mobile'ın en az Ekim 2018 tarihine kadar destek alacağını biliyoruz. Microsoft'un kendi verilerine göre, yapı 14393 (Redstone 1) 9 Ekim 2018 tarihinde destek süresinin sonuna ulaşacakken, Windows 10 Mobile 10586 (Threshold 2 olarak da biliniyor) 9 Ocak 2018 tarihine kadar güncelleme alacak.

Creators Update güncellemesinin mobil cihazlara gelmesiyle birlikte Windows 10 Mobile en az 2019 yılının başına kadar güvenlik güncellemelerini almak zorunda ancak ayrıntılar işletim sistemi yayınlandıktan sonra duyurulacak. Redstone 3, açıkçası Windows 10 Mobile destek süresini uzatacak fakat bu konuda herhangi bir ayrıntı mevcut değil.

Ayrıca Bkz.

"Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir"

Söz konusu rapor doğruysa, Redstone 3 özellikle kullanıcı arayüzünü, performansı, Continuum'u, Cortana'yı ve diğer yeni özellikleri iyileştirmeye odaklanacak gibi görünüyor ancak kimlerin bu özellikleri alacağı tam olarak belli değil. Microsoft Windows 10 Mobile'ı yalnızca Windows telefonların yarısı için yayınlamıştı ve Windows 10 kullanan herkesin Redstone 3'ü de alıp alamayacağını söylemek için henüz çok erken.

Sırada ne var?

Peki, Redstone 3 gerçekten Windows 10 Mobile'ın son büyük güncellemesiyse, bundan sonrası için ne olacak? Microsoft'un ARM yongaları üzerinde eksiksiz Windows 10 deneyimi sağlamak da dahil olmak üzere diğer fırsatları kovaladığını biliyoruz. Yazılım devi bunu hayata geçirerek ARM işlemcili mobil cihazlarda Windows 10'un masaüstü standardında çalıştırılmasını mümkün hale getirdi.

Şirketin yaklaşmakta olan Surface Phone telefonunun (eğer doğruysa), bu teknolojiden tam olarak faydalanabileceğine inanılıyor. Sonuç olarak, Surface Phone, Continuum'la harici bir ekrana bağlandığında Windows 10'un tüm gücünü açığa çıkarabilecek.

Öte yandan yakın zamanda ortaya çıkan Windows 10 Cloud, Microsoft'un mobil stratejisinde önemli bir rol oynayabilir ancak şu an için bu konuda tahmin yürütmek zor. Tüm bu gelişmeler Microsoft'un telefonları bir kenara bırakmak yerine şirketin mobil kanadını canlandırmaya yönelik bir strateji değişikliği peşinde olduğunu ortaya koyuyor.

http://onewindows.es/2017/02/te-contamos-el-futuro-que-microsoft-tendria-para-windows-10-mobile/