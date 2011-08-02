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Windows XP kullanımı ilk kez %50'nin altına düştü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
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60
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un en yaygın kullanılan işletim sistemi halen daha Windows XP sürümü. Özellikle Windows Vista’da yaşanan hayal kırıklığı kullanıcıları daha fazla XP sürümüne bağlamıştı. Ardından büyük umutlarla Windows 7’yi piyasaya süren Microsoft bir yandan yeni işletim sisteminin pazar payını artırmaya çalışırken diğer yandan XP sürümünün pazar payını düşürmeye çalışıyor.

Windows XP’ye olan güvenlik desteğini SP1 ve SP2 paketleri için kaldıran Microsoft, SP3 için ise devam ettirme kararı almıştı. Bu çalışmalarla XP kullanımını %50 seviyelerine çeken Microsoft Temmuz ayında bir adım daha ilerledi.

Techspot sitesi işletim sistemi kullanımı hakkında Temmuz ayı için yaptığı pazar araştırması raporunu yayınladı. Rapora göre Windows sürümleri toplamda %0.63 düşerek %87.66 seviyesine geriledi. Mac OS sürümleri %0.22 değer kazanarak %5.59’a yükseldi. Linux sürümleri ise %0.03 artarak %0.98’e yükseldi.

Windows sürümleri arasında ise Windows 7 %0.74’lük artışla %27.87’ye, Windows Vista %0.28 düşüş ile %9.24’e, Windows XP ise %1.19’luk düşüş ile %49.94’e geriledi. Tahminler gelecek yıl Windows 7’nin XP’yi geçeceği yönünde.

2010 yılı sonunda Windows 7, %20 pazar payına ulaşmış, Nisan ayında ise %25 barajını geçmişti. Bunda 21 ayda 400 milyon kopya satmasının büyük katkısı var. 

Araştırmaya göre Windows XP halen pazarı domine ediyor. 14 Nisan 2009 tarihinde Microsoft XP ve IE6 için ana desteğini kestiğini açıklamıştı. Ancak yine de genişletilmiş desteği 8 Nisan 2014’e kadar sürecek. Bu tarihe kadar SP4 yama paketi çıkarması beklenen Microsoft’un SP3 desteğini keseceği tahmin ediliyor. Yani 3 yıl daha Microsoft, XP’yi desteklemiş olacak. 

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Turkforce 8 yıl en beğenilen
Halen muhasebe ve birçok alandaki programlar 7 ile uyumlu değilken üstüne 7 sürücüleri olmayan veya yetersiz donanıma sahip milyonlarca insan varken microsoft daha çok hayal kurar.
Halen muhasebe ve birçok alandaki programlar 7 ile uyumlu değilken üstüne 7 sürücüleri olmayan veya yetersiz donanıma sahip milyonlarca insan varken microsoft d...
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yavuzsultanselimhan 5 yıl
Xp kullanıcısının azaldigini oyunlar kismindaki kart oyununda rakipler azalmasindan anlıyorum
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Srcn81 6 yıl
Yıllarca Xp kullandım. Yeni bir sistem ile Win 7 kullanıyorum.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
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ALBAY 6 yıl
Xp mi kaldı yaw? Saçma sapan donup duran hata veren bir yazılımdı xp.w7 de en son ne zaman format attığımı bile hatırlamam ne donma ne kasma ne mavi ekran.
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etlik 6 yıl
Bir zamanlar Favori işletim sistemlerim win98s.e - windows 2000 me - windows xp ne günlerdi be.
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berke3210 6 yıl
destek arkdaşlar xp candı can
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brev 8 yıl
XP gerçekten devrim niteliğinde kaya gibi bir işletim sistemiydi.Hala daha çok kullanılması beni şaşırtmadı.Fakat donanımlar hızlanıp fiyatlar düştükçe.Millet artık windows 7'ye geçiş yapıyordur.Windows 7 çıkalı 2 sene oldu.Grafikten'de görüleceği üzere büyük bir başarı elde etmiş durumda.Eski sistemler üzerinde de makul bir hızla çalıştığı düşünülürse,yakında bu oranın Win7 lehine hız kazanacağı ve emektar XP'nin tarihin tozlu CD'lerindeki yerini alacağı su götürmez bir gerçektir.
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qube26 8 yıl
Windows 7 Home Premium'u güncel Notebook ( 11.6" PackardBell ) ile kullanıyorum. İşlemcisi Celeron 1.3 Ghz ( 1 MB ön bellek ) ve 3 GB DDR2 800 Mhz ram var.
Her hangi bir yavaşlama vs. yok sistemde. Bu güçte bir cihazla yapılabilecek hemen her işi seri bir şekilde yapabiliyorum. Aynı şekilde 6 Senelik Laptopa da Win7 yükledim ama
sanırım mimariden olsa gerek Celeron işlemcili Notebooka nazaran hantal kaldı ( Intel Cetriono 1.7 Ghz 2 MB önbellek, Ati 9700 Ekran kartı " 128 Mb ve 128 Bit ", 1.25 GB DDR Ram ).
Bu yüzden bu sistemle de Orjinal olarak gelen XP Home kullanıyorum.

Eğer kullanım alanında gözle görülür bir değişiklik hissedilmeyecekse XP kullanmanın bir dezavantajını göremiyorum. Sonuçta sade, hızlı ve halen kullanılabilir.
Stabilite konusunda da SP2 sonrasında açıkcası pek bir sıkıntıyla karşılaşmadım XP'nin.

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koxp94 8 yıl
Turkforce
Halen muhasebe ve birçok alandaki programlar 7 ile uyumlu değilken üstüne 7 sürücüleri olmayan veya yetersiz donanıma sahip milyonlarca insan varken microsoft daha çok hayal kurar.

o, yazılım üreticisinin suçudur. bende her türlü program çalışmakta
dos programları dahil
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Master_Evil 8 yıl
win7nin başarısı
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surfer 8 yıl
sahsen ben bazi donanimlarima surucu destegi verilmedigi icin xp de kaldim. Isletim sistemi degistirdigimde donanimlarimi da degistirmek zorunda degilim.
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Yunus YLcnk 8 yıl
windows xp nin bir kaç yılı var daha sonra hep unutulacak..
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Sith 8 yıl
Ms artık linux ü rakip görmüyor zaten. Kullanım oranlarıda açıkca bunu gösteriyor:
marketshare.hitslink.com/...
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aaltnz 8 yıl
Windows 7'de hiçbir şekilde yavaşlama göremezsiniz. "Pentium4 işlemci, geforce 7300 ekran kartı, 512 mb ram" ile bile gayet başarılı kullanılabiliyor. Bizzat kuzenim 1 yıl kullandı.
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necip_uysal 8 yıl
bilgisayarımda vista yüklü iken pes 2010 inanılmaz kasıyordu.oyunu oynayamayıp silmiştim.
aradan aylar geçti xp kurdum pes 2010 yükledim yüksek ayarlarda yağ gibi akıcı şekilde oynadım.

performans isteyen xp yükler.benim sistemim zayıf.win 7 de sürüneceğime xp de kral olurum.

sistemi zayıf olanlar macera peşinde kosmayıp xp kullansınlar
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ogz2232 8 yıl aaltnz
aaltnz

Windows 7'de hiçbir şekilde yavaşlama göremezsiniz. "Pentium4 işlemci, geforce 7300 ekran kartı, 512 mb ram" ile bile gayet başarılı kullanılabiliyor. Bizzat kuzenim 1 yıl kullandı.


1 yılın sonunda dayanamayıp tekrar xp'ye dönmüş olabilir mi
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MaFiAMaX 8 yıl
Rapor sanki Türkiye bazlı hazırlanmış gibi konuşulmuş. Yok Türk insanı yok bilemem ne...
Dünya genelinde hala XP bu denli kullanılıyorsa Microsoft'un yanlış politikalrından ötürüdür.
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