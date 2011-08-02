Windows XP kullanımı ilk kez %50'nin altına düştü

Microsoft’un en yaygın kullanılan işletim sistemi halen daha Windows XP sürümü. Özellikle Windows Vista’da yaşanan hayal kırıklığı kullanıcıları daha fazla XP sürümüne bağlamıştı. Ardından büyük umutlarla Windows 7’yi piyasaya süren Microsoft bir yandan yeni işletim sisteminin pazar payını artırmaya çalışırken diğer yandan XP sürümünün pazar payını düşürmeye çalışıyor.





Windows XP’ye olan güvenlik desteğini SP1 ve SP2 paketleri için kaldıran Microsoft, SP3 için ise devam ettirme kararı almıştı. Bu çalışmalarla XP kullanımını %50 seviyelerine çeken Microsoft Temmuz ayında bir adım daha ilerledi.





Techspot sitesi işletim sistemi kullanımı hakkında Temmuz ayı için yaptığı pazar araştırması raporunu yayınladı. Rapora göre Windows sürümleri toplamda %0.63 düşerek %87.66 seviyesine geriledi. Mac OS sürümleri %0.22 değer kazanarak %5.59’a yükseldi. Linux sürümleri ise %0.03 artarak %0.98’e yükseldi.





Windows sürümleri arasında ise Windows 7 %0.74’lük artışla %27.87’ye, Windows Vista %0.28 düşüş ile %9.24’e, Windows XP ise %1.19’luk düşüş ile %49.94’e geriledi. Tahminler gelecek yıl Windows 7’nin XP’yi geçeceği yönünde.





2010 yılı sonunda Windows 7, %20 pazar payına ulaşmış, Nisan ayında ise %25 barajını geçmişti. Bunda 21 ayda 400 milyon kopya satmasının büyük katkısı var.





Araştırmaya göre Windows XP halen pazarı domine ediyor. 14 Nisan 2009 tarihinde Microsoft XP ve IE6 için ana desteğini kestiğini açıklamıştı. Ancak yine de genişletilmiş desteği 8 Nisan 2014’e kadar sürecek. Bu tarihe kadar SP4 yama paketi çıkarması beklenen Microsoft’un SP3 desteğini keseceği tahmin ediliyor. Yani 3 yıl daha Microsoft, XP’yi desteklemiş olacak.