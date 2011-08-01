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Windows XP yüklü PC'ler rootkit yazılımlarına daha çok maruz kalıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık on yıllık bir işletim sistemi olan Windows XP direnişini halen devam ettiriyor. Ancak Microsoft'un SP3 sürümünden önceki güncellemelere yazılım desteğini çekmesiyle birlikte emektar işletim sistemi de zararlı yazılım akınına uğramaya başladı.

Çek güvenlik yazılımı firması Avast, Windows XP yüklü makinelerin rootkit yazılımlarına maruz kalma oranını araştırdı. Rootkit yazılım, bulaştığı bilgisayarın işletim sisteminden kendisini gizleyerek faaliyetlerine devam eden bir zararlı yazılım türü. Özellikle botnet ağları oluşturmak için kullanılan rootkitler bilgisayarı farkında olmadan bir spam ağının üyesi haline getirebiliyor.

600 binden fazla Windows işletim sistemleri yüklü PC cihazı kullanıcısında anket uygulayan Avast sonuçları bir rapor olarak yayınladı. Rapora göre tüm Windows sistemleri arasında Windows XP %58'lik bir orana sahipken Windows 7'nin oranı %31 olarak belirlenmiş. 

Avast tarafından tespit edilen rootkit yazılımlarının %74'ü Windows XP sistemli PC'lere bulaşmış durumda. Windows 7 ise bulaşma oranı olarak %13'te kalıyor.

Aradaki farkın sebebini ise Avast firmasının teknoloji bölümü şefi Ondrej Vlcek, Windows XP'nin korsan kopyalarının daha fazla kullanılıyor olması ve Windows 7'nin daha iyi güvenlik altyapısına sahip olması olarak belirtiyor. 

Vlcek, Windows XP kullanıcılarının büyük kısmının güvenlik yamaları artık yayınlamayan SP2 güncellemesini kullandığını vurguluyor. Ancak bu sürümler de sahte olduğu için halen desteklenen SP3'e kendini güncellemiyor. Ayrıca dikkat çekici diğer bir nokta da kopya işletim sistemi kullananların yakalanma korkusuyla Windows güncellemelerini kapatmaları ve hiçbir güvenlik yamasından faydalanamamaları.


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yunus-emre 8 yıl
Sanki işletim sistemi güncelleştirmeleri problemsiz. Şahsen orjinal win7 kullanıcısı olarak kaç defa işletim sistemi güncelleştirmesi esnasında problemle karşılaştım. Bu yüzden güncelleştirmeyi kapatmaya karar verdim. Bu nasıl güncelleştirmekse!
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Kantlock 8 yıl
Beyler tabi olacak o kadar xp kaç yıldır var vista kaç yıldır var 7 kaç yıldır var ? MS elini XP den çekmeye çalışıyor diyenler görüyoruz pc güncelleme yapıyor
Yeni PC alana kadar XP devam.Vista diyenler tavsiye etmem 7 daha iyidir kullandığı sistem vistanın 7 ye göre çok ağır onun için söylüyorum
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XavierPedro 8 yıl
Ben GNU/Linux kullanıyordum; fakat sistemim ortalamanın üzerinde bir kalitede olduğundan oyun oynamak için w7 e geçtim. Torrentten çektim abi 32 bit ultimate i, içinde aktivasyon programı da vardı. Şimdi kullanıyorum babalar gibi.
Black Ops u oynamak için geç kaldığımı farkettirdi. Adamlar laptop içinde dayadıkları sistem ücretiyle zaten parayı kırdı bu saatten sonra, kimse birşey yapmaz korsana. Zaten adamların derdi bu olsa korsan windowsu silerdi piyasadan. Boşverin torrent ten çekin işinize bakın. :)
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Öner 8 yıl
işyerinde xp evde ise win7 kullanıyorum.
vista gibi lanet bir sisteme çok az tahammül edip tekrar xp ye dönmüştüm.
Ancak win7 de durum değişti.
çok az bi alışma evresi geçirdikten sonra tekrar xp kurmam kendi bilgisayarıma.

performans ve kiltlenmeye cevap verme gibi konularda win7 nin daha iyi olduğunu gözlemledim.
bir şekilde ne yapıp edip cevap veriyor sistem. xp de öyle değil. dondu mu donmuştur. daha geri dönmez.

güvenlik olarak da xp nin en büyük güvenlik zaafını window7 de göremiyoruz.
bunu her yerde lafı geldiğinde anlatıyorum.
xp de kurulum sırasında oluşturduğunuz kullanıcı admin yetkisine sahip oluyor.
yani X aklı kullanıcı ile oturum açtığınızda admin yetkisine sahipsiniz. tabii bir virüs yerseniz o virüs de admin yetkisine sahip oluyor.
ancak win7 de böyle değil. sistem yöneticisi olarak oturum açıyorsunuz ama admin yetkisine sahip değilsiniz.
bazı sistem dosyalarına müdahale edemiyorsunuz.

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bocekgrafik 8 yıl
XP kimse kötü demeyecektir ama geliştirilmeyen değil sistem, ne olursa olsun, yok olmaya mahkumdur.
XP kullanıcılarının 7'ye alışamamalarının sebebi, Microsoft'un, yenilik yapacağım derken bazen saçma-sapan değişiklikler yapmasından kaynaklanıyor. Bu sadece Microsoft için değil, tüm sistem ve program geliştiriciler için geçerli. Benzeri sorunları Adobe'un programlarında ve Mac OS X'te de yaşıyoruz çünkü...
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acbold 8 yıl
vista gibi lanet bir sistemden sonra win7 çıkması mucize oldu tüm kullanıcılara.fakat şöyle ele alalım olayları.Ev kullanıcı iseniz ve iyi konfigrasyonda bir bilgisayara sahipseniz.win7 kullanmanız sizin için avantaj olacaktır.fakat iş için veya mecburen kullanılan bilgisayarlarda xp kullanmak gayet normal olabilir.program destekleri win7 çoğu ürün çalışsada.ticari alandaki yazılımlarda bazen sorun çıkarabiliyor.xp kurup + norton kurup sorunsuz şekilde kullanılabilir... bu nedenle xp veya win7 seçiminizi alanınza göre yapmak daha mantıklı iki işletim sistemini karşılaştırmanın manası yok.win7 tartışmasız lider olacaktır her sonuçta...
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talatcaner 8 yıl
Kim ne derse desin,insan kendi deneyimlerine göre karar veriyor,şu an 4 gb ram ile win7 ultimate kullamıyorum,o kadar farketti ki performansı,kimse kullanmadan,deneyimlemeden konuşmasın.
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Subat 8 yıl
xp kullanıyorum şikayetim de yok.. gittiği yere kadar xp ye devam :)

her işimi görüyor.. parayı da sokakta bulmadığıma göre sorun yok
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Virinom 8 yıl
erencexor
insanlar XP kullandıkça MS kendi VC++ derleyicisini istediği kadar geliştirsin ! sonuç olarak yazılım üreten 3. parti firmalar XP de de çalışacak programlar yapmak zorunda olduğu için MS un eli mecbur ! XP için Microsoft .NET Framework 5.0 hatta 6 sını bile paşa paşa çıkartmak zorunda ! :D kısacası XP kullanıldığı sürece sözüm ona MS istediği kadar desteğini kaldırsın XP ölmez dahası yaşamaya devam eder :)

XP'nin artık gideri kalmadı yolun sonuna yaklaştı eski sistemlerde sorun çıkarmasa da yeni bir sisteme xp kurarsanız vista'dan fena kasıyor yani demek istediğim sata desteğini bile sonradan kazanan bir işletim sistemini nasıl savunursunuz kim ne derse desin en stabil en optimizasyonlu işletim sistemi windows 7 dir
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SEO-Uzmanı 8 yıl
gerçekten tarafsız olacağım diyorsan !
git google imajlardan
XP vs benchmark
diye arat bakalım
sonra gel sonuçları tartışalım !
bu arada 64-bit sadece zip dosyası açma işleminde evet hızlanmış sen haklısın şimdiden bunu söyleyeyim
ama diğer sonuçlar daha doğrusu sentetik işlemler değilde adam akıllı benchmark sonuçlarıyla gel :D
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umutarslan.com 8 yıl
sertacarslan
petro85 Xp yi suan kullanmak okadar gereksizki. tabiki pcniz ankesörlü ise yapacak birşeyiniz yok. Windows 7 hatta Vista bile Ama sadece 64 bitleri mükemmel performans sunmaktalar deneyin görün. pagefile kapesiteleri ve performansları xp nin cok cok üstünde. nekadar iyi bir bilgisayara sahip olursanız olun xp de herzaman bir kullandıkca tıkanma problemi vardı işte bu problem yeni işletim sistemlerinde yok. 5 yıldır Vista Yüklü bilgisayarım var halen ilk kurulduğu kadar hızlı ve güvenlikli
64 bit Vista da 32 bit olanı gibi 5 dakikada açılıp oyunları %20 daha yavaş oynatıyor mu XPye göre? Benimki aldığımdan beri öyle de...

sabit diskini değiştir istersen :D win7 kullanıcı deneyimi puanın kaç diskteki ya da hepsi kaç.sistemin kötüyse olabilir.açılışta çok yüklü programların başlatılması (antivürs vs.) süreyi uzatıyor msconfigden bi bak gereksizleri kapat) benim disk 3 yılına girdi bad sector var mesela.şimdi garantiye yollicam ve 60 gb team ssd disk aldım bakalım nasıl hızlancak.(hepsibrada 4gündr gönderemedi)
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artcraft35 8 yıl
adamlar orjinal win 7 veya vista lı bilgisayar almadıysa eğer, bilgisayarına windows 7 kurduğum kişiler bi yarım saatlik alışma evresini tamamlayamadığı için mecburen xp ye geri dönüyorlar
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Bl00dyHell 8 yıl
Neyse ki GNU/Linux kullanıyorum
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