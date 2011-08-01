Windows XP yüklü PC'ler rootkit yazılımlarına daha çok maruz kalıyor

Artık on yıllık bir işletim sistemi olan Windows XP direnişini halen devam ettiriyor. Ancak Microsoft'un SP3 sürümünden önceki güncellemelere yazılım desteğini çekmesiyle birlikte emektar işletim sistemi de zararlı yazılım akınına uğramaya başladı.





Çek güvenlik yazılımı firması Avast, Windows XP yüklü makinelerin rootkit yazılımlarına maruz kalma oranını araştırdı. Rootkit yazılım, bulaştığı bilgisayarın işletim sisteminden kendisini gizleyerek faaliyetlerine devam eden bir zararlı yazılım türü. Özellikle botnet ağları oluşturmak için kullanılan rootkitler bilgisayarı farkında olmadan bir spam ağının üyesi haline getirebiliyor.





600 binden fazla Windows işletim sistemleri yüklü PC cihazı kullanıcısında anket uygulayan Avast sonuçları bir rapor olarak yayınladı. Rapora göre tüm Windows sistemleri arasında Windows XP %58'lik bir orana sahipken Windows 7'nin oranı %31 olarak belirlenmiş.





Avast tarafından tespit edilen rootkit yazılımlarının %74'ü Windows XP sistemli PC'lere bulaşmış durumda. Windows 7 ise bulaşma oranı olarak %13'te kalıyor.





Aradaki farkın sebebini ise Avast firmasının teknoloji bölümü şefi Ondrej Vlcek, Windows XP'nin korsan kopyalarının daha fazla kullanılıyor olması ve Windows 7'nin daha iyi güvenlik altyapısına sahip olması olarak belirtiyor.





Vlcek, Windows XP kullanıcılarının büyük kısmının güvenlik yamaları artık yayınlamayan SP2 güncellemesini kullandığını vurguluyor. Ancak bu sürümler de sahte olduğu için halen desteklenen SP3'e kendini güncellemiyor. Ayrıca dikkat çekici diğer bir nokta da kopya işletim sistemi kullananların yakalanma korkusuyla Windows güncellemelerini kapatmaları ve hiçbir güvenlik yamasından faydalanamamaları.