Windows XP yüklü PC'ler rootkit yazılımlarına daha çok maruz kalıyor

Haber Editörü
Artık on yıllık bir işletim sistemi olan Windows XP direnişini halen devam ettiriyor. Ancak Microsoft'un SP3 sürümünden önceki güncellemelere yazılım desteğini çekmesiyle birlikte emektar işletim sistemi de zararlı yazılım akınına uğramaya başladı.
Çek güvenlik yazılımı firması Avast, Windows XP yüklü makinelerin rootkit yazılımlarına maruz kalma oranını araştırdı. Rootkit yazılım, bulaştığı bilgisayarın işletim sisteminden kendisini gizleyerek faaliyetlerine devam eden bir zararlı yazılım türü. Özellikle botnet ağları oluşturmak için kullanılan rootkitler bilgisayarı farkında olmadan bir spam ağının üyesi haline getirebiliyor.
600 binden fazla Windows işletim sistemleri yüklü PC cihazı kullanıcısında anket uygulayan Avast sonuçları bir rapor olarak yayınladı. Rapora göre tüm Windows sistemleri arasında Windows XP %58'lik bir orana sahipken Windows 7'nin oranı %31 olarak belirlenmiş.
Avast tarafından tespit edilen rootkit yazılımlarının %74'ü Windows XP sistemli PC'lere bulaşmış durumda. Windows 7 ise bulaşma oranı olarak %13'te kalıyor.
Aradaki farkın sebebini ise Avast firmasının teknoloji bölümü şefi Ondrej Vlcek, Windows XP'nin korsan kopyalarının daha fazla kullanılıyor olması ve Windows 7'nin daha iyi güvenlik altyapısına sahip olması olarak belirtiyor.
Vlcek, Windows XP kullanıcılarının büyük kısmının güvenlik yamaları artık yayınlamayan SP2 güncellemesini kullandığını vurguluyor. Ancak bu sürümler de sahte olduğu için halen desteklenen SP3'e kendini güncellemiyor. Ayrıca dikkat çekici diğer bir nokta da kopya işletim sistemi kullananların yakalanma korkusuyla Windows güncellemelerini kapatmaları ve hiçbir güvenlik yamasından faydalanamamaları.
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Black Ops u oynamak için geç kaldığımı farkettirdi. Adamlar laptop içinde dayadıkları sistem ücretiyle zaten parayı kırdı bu saatten sonra, kimse birşey yapmaz korsana. Zaten adamların derdi bu olsa korsan windowsu silerdi piyasadan. Boşverin torrent ten çekin işinize bakın. :)
vista gibi lanet bir sisteme çok az tahammül edip tekrar xp ye dönmüştüm.
Ancak win7 de durum değişti.
çok az bi alışma evresi geçirdikten sonra tekrar xp kurmam kendi bilgisayarıma.
performans ve kiltlenmeye cevap verme gibi konularda win7 nin daha iyi olduğunu gözlemledim.
bir şekilde ne yapıp edip cevap veriyor sistem. xp de öyle değil. dondu mu donmuştur. daha geri dönmez.
güvenlik olarak da xp nin en büyük güvenlik zaafını window7 de göremiyoruz.
bunu her yerde lafı geldiğinde anlatıyorum.
xp de kurulum sırasında oluşturduğunuz kullanıcı admin yetkisine sahip oluyor.
yani X aklı kullanıcı ile oturum açtığınızda admin yetkisine sahipsiniz. tabii bir virüs yerseniz o virüs de admin yetkisine sahip oluyor.
ancak win7 de böyle değil. sistem yöneticisi olarak oturum açıyorsunuz ama admin yetkisine sahip değilsiniz.
bazı sistem dosyalarına müdahale edemiyorsunuz.
XP kullanıcılarının 7'ye alışamamalarının sebebi, Microsoft'un, yenilik yapacağım derken bazen saçma-sapan değişiklikler yapmasından kaynaklanıyor. Bu sadece Microsoft için değil, tüm sistem ve program geliştiriciler için geçerli. Benzeri sorunları Adobe'un programlarında ve Mac OS X'te de yaşıyoruz çünkü...
her işimi görüyor.. parayı da sokakta bulmadığıma göre sorun yok
XP'nin artık gideri kalmadı yolun sonuna yaklaştı eski sistemlerde sorun çıkarmasa da yeni bir sisteme xp kurarsanız vista'dan fena kasıyor yani demek istediğim sata desteğini bile sonradan kazanan bir işletim sistemini nasıl savunursunuz kim ne derse desin en stabil en optimizasyonlu işletim sistemi windows 7 dir
git google imajlardan
XP vs benchmark
diye arat bakalım
sonra gel sonuçları tartışalım !
bu arada 64-bit sadece zip dosyası açma işleminde evet hızlanmış sen haklısın şimdiden bunu söyleyeyim
ama diğer sonuçlar daha doğrusu sentetik işlemler değilde adam akıllı benchmark sonuçlarıyla gel :D
sabit diskini değiştir istersen :D win7 kullanıcı deneyimi puanın kaç diskteki ya da hepsi kaç.sistemin kötüyse olabilir.açılışta çok yüklü programların başlatılması (antivürs vs.) süreyi uzatıyor msconfigden bi bak gereksizleri kapat) benim disk 3 yılına girdi bad sector var mesela.şimdi garantiye yollicam ve 60 gb team ssd disk aldım bakalım nasıl hızlancak.(hepsibrada 4gündr gönderemedi)