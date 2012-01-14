Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor

Microsoft tarafından kısa bir süre önce yayımlanan ancak daha sonra çok hızlı bir şekild kaldırılan AMD Bulldozer odaklı Windows 7 yaması resmi olarak kullanıma sunuldu. KB2645594 + KB2646060 kodlu yeni güncellemeler, kağıt üzerinde işletim sistemi ve Bulldozer çekirdekleri arasındaki iletişimi güçlendirip performansı arttırma vaadinde bulunsa bile yapılan testler durumun pekte öyle olmadığını ve performans açısından kayadeğer bir fark yaratılmadığını ortaya koyuyor.

Alman TweakPC tarafından yayımlanan test sonuçlarına göre, aralarında sentetik testler AIDA6, Cinebench 11.5, WPrime, Twofish AES, 3DMark ve ComputeMark ile WinRAR, Resident Evil 5 ve Battleforge gibi gerçek dünya uygulamalarıyla yapılan ölçümlerde, yayımlanan güncellemelerin sektörde oluşan beklentiyi karşılayacak kazanımlar sunmadığı görülüyor ki bu önemli zira AMD de Bulldozer lansmanı esnasında Windows 7 güncellemesi ile performansın daha da artacağına dikkat çekmişti. AMD'nin en hızlı işlemcisi FX-8150 ile yapılan testlerin sonuçları ise şu şekilde;