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Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor

7 yıl
26,7b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor
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Microsoft tarafından kısa bir süre önce yayımlanan ancak daha sonra çok hızlı bir şekild kaldırılan AMD Bulldozer odaklı Windows 7 yaması resmi olarak kullanıma sunuldu. KB2645594 + KB2646060 kodlu  yeni güncellemeler, kağıt üzerinde işletim sistemi ve Bulldozer çekirdekleri arasındaki iletişimi güçlendirip performansı arttırma vaadinde bulunsa bile yapılan testler durumun pekte öyle olmadığını ve performans açısından kayadeğer bir fark yaratılmadığını ortaya koyuyor.
Alman TweakPC tarafından yayımlanan test sonuçlarına göre, aralarında sentetik testler AIDA6, Cinebench 11.5, WPrime, Twofish AES, 3DMark ve ComputeMark ile WinRAR, Resident Evil 5 ve Battleforge gibi gerçek dünya uygulamalarıyla yapılan ölçümlerde, yayımlanan güncellemelerin sektörde oluşan beklentiyi karşılayacak kazanımlar sunmadığı görülüyor ki bu önemli zira AMD de Bulldozer lansmanı esnasında Windows 7 güncellemesi ile performansın daha da artacağına dikkat çekmişti. AMD'nin en hızlı işlemcisi FX-8150 ile yapılan testlerin sonuçları ise şu şekilde;
Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor
Tam Boyutta Gör
Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor
Tam Boyutta Gör
Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor
Tam Boyutta Gör
Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor
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tkbykfnr 7 yıl
her şeyden önce başlık yanlış belli bir miktar performans artışı olduğu halde performans artışı yok denmiş koca forumun böyle bir yanlışı istemeyerek yapacağına inanmıyorum belli ki amd kötülenmek istemiş olması gereken bir miktar artırıyor vb... şeklinde olabilirdi
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kasidokostas 7 yıl
ben kendim amd kullanıcısıyım intelle amd şu an rekabet edecek düzeyde değil amd ne zaman rekabet edebilir düzeye gelir biliyormususnz arkadaşlar amd fx 4 çekirdekli işlemciyi 95 tdp değerine indirsin ve 2600 le kafa kafaya yarışırsa olur 4100 95 tdp çıkardılar phenom ıı x4 lein bile performans açısından gerisinde kaldı intel bunu başardı i7 leri 130watt tdp değeindeki işlemcilerini 95 watt tdp çekerek teknolojilerinin ne kadar ii olduğunu gösterdi

keşke eski mimariyi kullanıp fx yerine amd phenom ıı x8 çıkarsaydı daha prestij kaybetmezdi
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Boracalin 7 yıl
Bütün yorumlara baktımda FX leri tu-kaka yapmışsınız ayıptır...
Gerçi aklı selim kişilerin yorumlarını takip edince aslında FX'lerin sanıldığı gibi kötü işlemciler olmadığı anlaşılıyor...
FX fiyatlarına bakınca ; Phenomlarla aynı seviyedeler üç aşağı beş yukarı...
Üstelik daha yeniler... Intel İ serisini çıkardıktan sonra 6 ay geçmeden revizyona gitmişti... Bazı anakart üreticileri anakart satışlarını durdurmuştu falan... Ne çabuk unuttunuz ? İntel şu an ki İ serisini oturtuncaya kadar 1-2 kez soket yapısını bile değiştirmişti... Bunları unutup ne çabuk AMD ve %ok atmaya başladınız ey ahali... ?!?
Bana kalırsa FX ler gayet iyi işlemciler , Phenom la aynı fiyat seviyesinde , ancak teknoloji ve güç kullanımında daha iyiler...
200 USD lik işlemciyi alıp ; 600-700 USD lik işlemci ile karşılaştır , sonra bu olmamış de...
Çok yanlış ve bilinçsiz yorumlar var... Kimse darılmasın...
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murdocklawless 7 yıl
fx6100 ümden ziyadesi ile memnunum. 350 liraya alınabilecek şahane bir işlemci. intel ne veriyor 350 liraya? core i3 2130 veriyor.

passmark cpu benchmark'a göre :

amd fx6100 : 5731 puan
intel core i3 2130 : 4461 puan

en basit örnektir bu.
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tahir40 7 yıl
Bu işlemcileri 1000 dolarlık intel işlemcilerle yarıştırmanın anlamı yok.
Evet AMD en hızlı işlemciyi üretmiyor ama fiyat/performans açısından hala intelden iyi, üstelik anakart ücretlerini de göz önüne alınca AMD çok dah alınır ürünler üretiyor. Evet yeni FX ler malesef eski FXler gibi havalı değil.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Sen adam gibi işlemci yapama, sonra bekle güncelleştirmelerle adam etmeye çalış.
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Rubisco 7 yıl
E tutup en başta milletin gözüne 990x 2600k sokmasalardı sanki bütün bunlar bu kadar olmayacaktı bence.

Yine çekirdek olarak değil de modül gibi lanse etselerdi, fx 4100'ü 2 çekirdek gibi lanse etselerdi yine daha az sorun olurdu, sonuçta athlon ii x3 veya phenom II x2ye göre baya baya iyi durumda (phenom ii x2 lerin 85-110arası fiyatlandığı ama satılamadığı da düşünülür ise).

Üstüne bi de fiyatları belki az daha iyi olabilseydi farklı olabilirdi. 120$a FX 4100 aslında pek ii fiyat değil, ama 100$ olsa fiyatına göre çok iyi konumda olurdu.

AMD nin saçmalıkları dışında, ilk biz test edicez biz biz die fırlayanların yaptığı hep yanlışlıklar var. Kısaca test siteleri de adil değil, hakkını vererek test etmeyip insanları hep yannış yönlendirenler de oldu. Süper manyak demiyorum ama insanların kafasında kötü algı oluştu.

Oluşan kötü algı yurtdışında bize göre daha hızlı azaldı, doğal olarak piyasada üretilen phenom yok 960t dışında. Stoklar da bitince herkez alıyor. Bizde ise kötü algılama, overclock yapanların hızlı ram kullanması ve yüksek bus hızı kullanması ile azalıcak.

Ama dediğim gibi fx 6100 phenom II x4 ile rakip tutulsa ve fiyatı biraz daha uygun olsa çokca tutulabilirdi. Ama fx 6100'ün fiyat olarak x4 970/980 seviyesinde olması iyi bişey. Onlar yerine tercih edilebilir ve güçlü. Piyasada x4 kalmayınca görücez mecburen satış artıcak(halihzırda zaten 955 faln kalmadı).

Sadece çarpan arttırıp, aha 4600 de , ahanda bi cacık olmaz, oldu bitti ile kesip atmasalardı yine şimdiki algı daha farklı olurdu. Aynı CPU frekansı için : Yüksek bus ve simetrik nb/ht hızı ile stok bus nb ht sonuçlarını karşılaştırırsanız, yüksek bus olan %18-20lere kadar daha hızlı. Mesela 4.6 ghz hızında sadece çarpan vs. 4.6ghz de oc bus + simetrik nb/ht arasında %18 civarlarında perf farkı var. Buna hızlı ram eklerseniz aradaki fark %34 lere kadar çıkıyor. Artan ram hızı SB lere çok çok getiri yapmazken, BD de etkisi baya yüksek. Elin tersiyle itmeden bunlara da bakamk lazım.

Patch'in beklentisi zaten win8 deki sonuçlara benzer sonuçlar çıkmasıydı, yani %2-12 arası bi perf artışı vermesi. O da aşağı yukarı istenileni vermiş gibi.

Yok bi tane kernel güncellemesi ise %50 %100 perf artışı bekleniyorsa, 2600ü havada karada %50 farkla geçmesi bekleniyorsa hayal kurmaya devam edin derim.

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murat0678 7 yıl
ama yenilikci ve ileriye dönuk olsada takılmalar oluyor olur herşeyde olduğu gibi işte
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multeci 7 yıl
yapmayın akradaşlar o çözünlüklerde performans artışı sağlıyorsa gayet iyi. o çöznürlüklerde %kaç arttığına bakmak ahmaklık başka bişey değil. salt olarak işlemci yüzde kaç artmış bakmak istiyotrsanız düşük çözünürlük ve düşük grafik detayını kullanmanız lazım. yüksek grafik detaylarında ekran kartının zorlanmadığı sahnelerde veya işlemciye çok iş düşen sahneler sayesinde fark oluşur. sahnelerin genelinde ekran kartı peformansı belirler. 2560*1600 de 8800gt takılmış bi sistemde siz athlon ile i7 3960X arasında da hemen hemen sıfır ortalama fps farkı görürsünüz. bu şekild performans ölçülemez. alın aşağıdaki testlerde bakın o zaman aynı oyun aynı çözünürlükelrde phenomlar ile i7 2600 arasında 10-15 fps fark var. güncellemesiz fx ile güncellemeli buldozer arasında ise 20fps fark var..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BecHo-minaTor 7 yıl
Test programları yetmedi, şimdi Microsoft'a tok atıyor. AMD Bulldozer'in elinde patladığını kabul etse iyi olur, tüketiciyi boşuna meşgul ediyor böyle.

edit: "tok" kapı tokmağı :P
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DemirAtlı 7 yıl
nvidia da zamanında böyle olmuştu yaklaşık 6-7 ay sonra cevap verebilmişti Dx11 AMD ekran kartlarına. Fermi lere fehmi denilip alay konusu olmuştu sonra ne oldu durumu toparladı ve rekabetçi ürünlerle yerini tekrar kazanmasını bildi.
Şu anda AMD nin durumu cpu alanında pek parlak gibi görünmüyor ama sağlam bir hamle yapıp işleri tersinede çevirebilirler. Kısaca ümit var hala.
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Foxbat 7 yıl
Fx serisinin aslında iki üyük problemi var.

Birincisi, Bulldozer ile ilgili çok büyük bir beklenti yaratıldı. Sahte haberler ve test tabloları beklentiyi o kadar yükseğe çekti ki ortaya çıkan sonuca rağmen bir çok kişi hayal kırıklığı yaşadı. Aslında fx8000 serisi hiç te öyle kötü bir seri değil çünkü AMD ile Intel arasındaki farkı ciddi içimde kapattılar ve Intel'in ensesine yerleştiler.
İkinci olarak Fx8150'nin, muadili 2600k'dan çok daha fazla enerji tüketmesi beklenmeyen bir gelişme oldu. Uygulanan fiyat politikası da 2500k'yı tepe seviyede F/P haline getirdi.

Bu arada, FX'leri forum olarak pek beğenmedik ama yabancı sitelere baktığımda karşıma çok farklı bir tablo çıkıyor. Anladığım kadarıyla Fx8000'ler yurt dışında gayet güzel satıyorlar ki bu durum da Fx serisinde neden ciddi bir fiyat indirimi yapılmadığını açıklıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
küçük viagralarla olmuyor anlaşılan...
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WinteR 7 yıl
Umarım Amd bulldozer üzerinde çalışmalara devam etmiyordur hala.
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Yossi Kohen 7 yıl fx57
fx57





 

Microsoft tarafından kısa bir süre önce yayımlanan ancak daha sonra çok hızlı bir şekild kaldırılan AMD Bulldozer odaklı Windows 7 yaması resmi olarak kullanıma sunuldu. KB2645594 + KB2646060 kodlu  yeni güncellemeler, kağıt üzerinde işletim sistemi ve Bulldozer çekirdekleri arasındaki iletişimi güçlendirip performansı arttırma vaadinde bulunsa bile yapılan testler durumun pekte öyle olmadığını ve performans açısından kayadeğer bir fark yaratılmadığını ortaya koyuyor.

 

Alman TweakPC tarafından yayımlanan test sonuçlarına göre, aralarında sentetik testler AIDA6, Cinebench 11.5, WPrime, Twofish AES, 3DMark ve ComputeMark ile WinRAR, Resident Evil 5 ve Battleforge gibi gerçek dünya uygulamalarıyla yapılan ölçümlerde, yayımlanan güncellemelerin sektörde oluşan beklentiyi karşılayacak kazanımlar sunmadığı görülüyor ki bu önemli zira AMD de Bulldozer lansmanı esnasında Windows 7 güncellemesi ile performansın daha da artacağına dikkat çekmişti. AMD'nin en hızlı işlemcisi FX-8150 ile yapılan testlerin sonuçları ise şu şekilde;

 




 




 




 




 


hiç yok demek yanlış.
5 fps ye kadar artış var.
güncel oyunlarda 5 fps fazla gösteren ekran kartları en az 100-150 tl daha fazlaya satılıyor.
bu ise zaten hazırda olan sisteme sadece yazılımla 5 fps kazandırmıs.

eminim ki performansı biraz daha artacaktır zamanla çünkü daha iyi işlemci ekran kartı sürücüsü yazılacaktır.1 sene önce hl2 nfs türündeki oyunlarda donan bilgisayarım( pentium dual core 5300
8600gts) şu an 1600x900 de full ayarlarda 60-72 fps arası gidiyor.geçen sene 30-40 arasıydı.
bu aralar çıkan windows 7 güncellemeleri çok iyi.
donanıma tam hakim oluyor.
vista ve xp yi bilmiyorum fakat microsoft onları baltalamak için yeni güncellemelerde bilgisayarı daha da yavaşlatıyor kanaatindeyim.
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HoLY.oNE 7 yıl








rezillik resmen ..
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Sanat Günesi 7 yıl
ADINADANDA ANLAŞILACAĞI GİBİ BU (TRAKTÖRLE) İŞLEMCİ İLE İŞİN NE BULLLL-DOZER ONLA TAKIL :D ŞAKA BİR YANA GERÇEKTEN ANLATILDIĞI KADAR KÖTÜ OLDUĞUNA İNANASI GELMİYOR İNSANIN...
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E_Aydin35 7 yıl
Benim görüşüme göre bence AMD FX-8150 yi sadece bir hız aşırtma olarak yaptı yani OC yaparak dünyaya bu işlemcisini duyurmak istedi..Belki benimle aynı görüşte olmayan bir çok insan var ancak bu sadece benim görüşümle kalmıyor tüm testlerde bırakın kayda değer bir şey yapmayı FX-8150 den önceki işlemciler bile sollyuor FX 8150 yi..
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Axener 7 yıl
Ne ümitlerde beklemiştik bulldozerleri
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