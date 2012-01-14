Windows güncellemeleri AMD FX-8150'nin performansını geliştirmiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft tarafından kısa bir süre önce yayımlanan ancak daha sonra çok hızlı bir şekild kaldırılan AMD Bulldozer odaklı Windows 7 yaması resmi olarak kullanıma sunuldu. KB2645594 + KB2646060 kodlu yeni güncellemeler, kağıt üzerinde işletim sistemi ve Bulldozer çekirdekleri arasındaki iletişimi güçlendirip performansı arttırma vaadinde bulunsa bile yapılan testler durumun pekte öyle olmadığını ve performans açısından kayadeğer bir fark yaratılmadığını ortaya koyuyor.
Alman TweakPC tarafından yayımlanan test sonuçlarına göre, aralarında sentetik testler AIDA6, Cinebench 11.5, WPrime, Twofish AES, 3DMark ve ComputeMark ile WinRAR, Resident Evil 5 ve Battleforge gibi gerçek dünya uygulamalarıyla yapılan ölçümlerde, yayımlanan güncellemelerin sektörde oluşan beklentiyi karşılayacak kazanımlar sunmadığı görülüyor ki bu önemli zira AMD de Bulldozer lansmanı esnasında Windows 7 güncellemesi ile performansın daha da artacağına dikkat çekmişti. AMD'nin en hızlı işlemcisi FX-8150 ile yapılan testlerin sonuçları ise şu şekilde;
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keşke eski mimariyi kullanıp fx yerine amd phenom ıı x8 çıkarsaydı daha prestij kaybetmezdi
Gerçi aklı selim kişilerin yorumlarını takip edince aslında FX'lerin sanıldığı gibi kötü işlemciler olmadığı anlaşılıyor...
FX fiyatlarına bakınca ; Phenomlarla aynı seviyedeler üç aşağı beş yukarı...
Üstelik daha yeniler... Intel İ serisini çıkardıktan sonra 6 ay geçmeden revizyona gitmişti... Bazı anakart üreticileri anakart satışlarını durdurmuştu falan... Ne çabuk unuttunuz ? İntel şu an ki İ serisini oturtuncaya kadar 1-2 kez soket yapısını bile değiştirmişti... Bunları unutup ne çabuk AMD ve %ok atmaya başladınız ey ahali... ?!?
Bana kalırsa FX ler gayet iyi işlemciler , Phenom la aynı fiyat seviyesinde , ancak teknoloji ve güç kullanımında daha iyiler...
200 USD lik işlemciyi alıp ; 600-700 USD lik işlemci ile karşılaştır , sonra bu olmamış de...
Çok yanlış ve bilinçsiz yorumlar var... Kimse darılmasın...
passmark cpu benchmark'a göre :
amd fx6100 : 5731 puan
intel core i3 2130 : 4461 puan
en basit örnektir bu.
Evet AMD en hızlı işlemciyi üretmiyor ama fiyat/performans açısından hala intelden iyi, üstelik anakart ücretlerini de göz önüne alınca AMD çok dah alınır ürünler üretiyor. Evet yeni FX ler malesef eski FXler gibi havalı değil.
Yine çekirdek olarak değil de modül gibi lanse etselerdi, fx 4100'ü 2 çekirdek gibi lanse etselerdi yine daha az sorun olurdu, sonuçta athlon ii x3 veya phenom II x2ye göre baya baya iyi durumda (phenom ii x2 lerin 85-110arası fiyatlandığı ama satılamadığı da düşünülür ise).
Üstüne bi de fiyatları belki az daha iyi olabilseydi farklı olabilirdi. 120$a FX 4100 aslında pek ii fiyat değil, ama 100$ olsa fiyatına göre çok iyi konumda olurdu.
AMD nin saçmalıkları dışında, ilk biz test edicez biz biz die fırlayanların yaptığı hep yanlışlıklar var. Kısaca test siteleri de adil değil, hakkını vererek test etmeyip insanları hep yannış yönlendirenler de oldu. Süper manyak demiyorum ama insanların kafasında kötü algı oluştu.
Oluşan kötü algı yurtdışında bize göre daha hızlı azaldı, doğal olarak piyasada üretilen phenom yok 960t dışında. Stoklar da bitince herkez alıyor. Bizde ise kötü algılama, overclock yapanların hızlı ram kullanması ve yüksek bus hızı kullanması ile azalıcak.
Ama dediğim gibi fx 6100 phenom II x4 ile rakip tutulsa ve fiyatı biraz daha uygun olsa çokca tutulabilirdi. Ama fx 6100'ün fiyat olarak x4 970/980 seviyesinde olması iyi bişey. Onlar yerine tercih edilebilir ve güçlü. Piyasada x4 kalmayınca görücez mecburen satış artıcak(halihzırda zaten 955 faln kalmadı).
Sadece çarpan arttırıp, aha 4600 de , ahanda bi cacık olmaz, oldu bitti ile kesip atmasalardı yine şimdiki algı daha farklı olurdu. Aynı CPU frekansı için : Yüksek bus ve simetrik nb/ht hızı ile stok bus nb ht sonuçlarını karşılaştırırsanız, yüksek bus olan %18-20lere kadar daha hızlı. Mesela 4.6 ghz hızında sadece çarpan vs. 4.6ghz de oc bus + simetrik nb/ht arasında %18 civarlarında perf farkı var. Buna hızlı ram eklerseniz aradaki fark %34 lere kadar çıkıyor. Artan ram hızı SB lere çok çok getiri yapmazken, BD de etkisi baya yüksek. Elin tersiyle itmeden bunlara da bakamk lazım.
Patch'in beklentisi zaten win8 deki sonuçlara benzer sonuçlar çıkmasıydı, yani %2-12 arası bi perf artışı vermesi. O da aşağı yukarı istenileni vermiş gibi.
Yok bi tane kernel güncellemesi ise %50 %100 perf artışı bekleniyorsa, 2600ü havada karada %50 farkla geçmesi bekleniyorsa hayal kurmaya devam edin derim.
edit: "tok" kapı tokmağı :P
Şu anda AMD nin durumu cpu alanında pek parlak gibi görünmüyor ama sağlam bir hamle yapıp işleri tersinede çevirebilirler. Kısaca ümit var hala.
Birincisi, Bulldozer ile ilgili çok büyük bir beklenti yaratıldı. Sahte haberler ve test tabloları beklentiyi o kadar yükseğe çekti ki ortaya çıkan sonuca rağmen bir çok kişi hayal kırıklığı yaşadı. Aslında fx8000 serisi hiç te öyle kötü bir seri değil çünkü AMD ile Intel arasındaki farkı ciddi içimde kapattılar ve Intel'in ensesine yerleştiler.
İkinci olarak Fx8150'nin, muadili 2600k'dan çok daha fazla enerji tüketmesi beklenmeyen bir gelişme oldu. Uygulanan fiyat politikası da 2500k'yı tepe seviyede F/P haline getirdi.
Bu arada, FX'leri forum olarak pek beğenmedik ama yabancı sitelere baktığımda karşıma çok farklı bir tablo çıkıyor. Anladığım kadarıyla Fx8000'ler yurt dışında gayet güzel satıyorlar ki bu durum da Fx serisinde neden ciddi bir fiyat indirimi yapılmadığını açıklıyor.
hiç yok demek yanlış.
5 fps ye kadar artış var.
güncel oyunlarda 5 fps fazla gösteren ekran kartları en az 100-150 tl daha fazlaya satılıyor.
bu ise zaten hazırda olan sisteme sadece yazılımla 5 fps kazandırmıs.
eminim ki performansı biraz daha artacaktır zamanla çünkü daha iyi işlemci ekran kartı sürücüsü yazılacaktır.1 sene önce hl2 nfs türündeki oyunlarda donan bilgisayarım( pentium dual core 5300
8600gts) şu an 1600x900 de full ayarlarda 60-72 fps arası gidiyor.geçen sene 30-40 arasıydı.
bu aralar çıkan windows 7 güncellemeleri çok iyi.
donanıma tam hakim oluyor.
vista ve xp yi bilmiyorum fakat microsoft onları baltalamak için yeni güncellemelerde bilgisayarı daha da yavaşlatıyor kanaatindeyim.
rezillik resmen ..