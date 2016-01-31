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Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı

Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Chrome tarayıcısının yeni tasarımı, yavaş yavaş uygulanmaya başladı. Windows kullanıcıları, deneysel olarak yeni sayfalara erişebiliyor.
3 yıl
8,5b
1
29
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı


Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ile birlikte Material Design adında yeni bir tasarım dili belirleyen Google, aradan geçen süre boyunca Android platformunun tüm unsurlarına bu dili yerleştirmeyi başarmıştı. Artık yavaş yavaş Chrome OS platformu ve Windows uygulamalarında da, aynı çizgileri görebiliyoruz. 

Windows işletim sistemi üzerinde çalışan Chrome tarayıcısında, ön izleme tarzında yeni tasarıma ait ilk izler görünmeye başladı. Kullanıcılar, nihai Chrome sürümünde bile çeşitli kodları çalıştırarak yeni tasarımı inceleyebiliyor. Örneğin chrome://settings-md komutunu adres satırında çalıştırarak, Ayarlar menüsünün yeni hali görülebiliyor. 

>>Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı

Yine chrome://flags komutunu çalıştırarak, tarayıcının farklı bölümleri için yeni tasarımı etkinleştirebiliyorsunuz. Ayrıca chrome://policies-md komutu ile halen yapım aşamasındaki sözleşme sayfasına erişebiliyorsunuz. Bu değişiklikler henüz varsayılan olarak kullanılmıyor ve bazı hatalara sahip olabilir. Bu bakımdan, tarayıcınızda donma veya kapanma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

Yeni tasarım şimdilik Windows platformu yanında Chrome OS platformunda çalışan Chrome tarayıcısında da görülebiliyor. Bunun haricinde Linux ve OS X platformlarındaki Chrome tarayıcısında çalışmaların ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.  
Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı
 

http://www.androidheadlines.com/2016/01/check-chromes-wip-material-design.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl en beğenilen
özetle anlatılmak istenen nedir !?
çünkü ben kafa yormadan okuduğumdan hiç bir şey anlamadım !
kafa yorup okursam dahası anlamı ben katmış olurum !
bu nasıl bir teknoloji editörliği yazısı !?
özetle anlatılmak istenen nedir !?çünkü ben kafa yormadan okuduğumdan hiç bir şey anlamadım !kafa yorup okursam dahası anlamı ben katmış olurum !
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Fearless_tr 3 yıl
Safariyi tek gecerim
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Fearless_tr 3 yıl
Safariyi tek gecerim
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MegaWolt38 3 yıl
Chrome a hiç alışamadım, hiç güvenemedim. Kendimi bildim bileli Opera kullanırım, tavsiye de ederim.
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Amd64x2 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Chrome a hiç alışamadım, hiç güvenemedim. Kendimi bildim bileli Opera kullanırım, tavsiye de ederim.

Arkadaşım hiç güvenemedim deyince, daha yeni yaşadığım ve ilginç bulduğum bir olay anlatmak istiyorum. Geçen hafta annem ve bir kaç akraba için hac başvurusu ön kayıt yaptım internetten. Dün (yani kayıt işleminden 5 gün sonra) telefonuma bir mesaj geldi,
"numaraya tanımlanan 2 kişilik 6000 TL değerinde umre seyahati ve her eve dini ürünler seti kargodan alınmadığı takdirde iade edilecektir"
verilen numarayı aradım, telesekreter çıktı, kapatır kapatmaz aynı numara beni aradı, telefonu açış ses tonum amacımı ele vermiş olacak ki arayan kişi 3-5 saniye dinledi konuşmadan kapattı.

Şimdi olay şu: bu tür mesajlar(olaylar) artık maalesef çok normal, ama normal olmayan şey 15 yılı aşkındır telefon kullanıyor olmam, hepsininde akılsız telefonlar olması ve bu süre içerisinde hiç bu tür mesajlar almamışken, 2 hafta önce aldığım akıllı telefonuma aktif kullandığım gmail hesabımı bağlamış olmam akabinde bu olayı yaşamam beni gerçekten "veri madenciliği" konusunda düşündürdü. Google'ın böyle çapulcularla iş(birliği) yapacağını kesinlikle düşünmüyorum, yaşadığım gayet tesadüfi bir durumda olabilir, bir açıktan faydalanarak kişilere ilgi alanlarına göre otomatik mesajlar atan bir algoritma yazmanın da çok zor olmadığını düşünürsek, bir güvenlik açığı da olabilir.
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pasur 3 yıl
deneme adresini yanlış girmişsiniz şöyle olacaktı
chrome://md-settings
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bkaakco 3 yıl
Birkaç haftadır kullanıyorum, daha güzel materyal görünüm.

Ek olarak; yazı gayet anlaşılır. Anlamayan arkadaşlar hiç Chrome'u kurcalamamış anlaşılan.
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CanAkyüz 3 yıl
Güncelleme tarihi ile detay verilmemiş ama muhtemelen 50. sürüm ile gelir şuanki kullandıgımız kararlı sürüm 48.x yani biraz daha zaman var gibi görünüyor.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Windows10

AdoringArtık xp ve vistaya güncelleme gelmeyecek chrome tarayıcısından bunuda hatırlatmış olayım.
ayrıca w7, w8, w8.1e de güncelleme desteği kesilmeli.ve hatta sadece w10 threshold2 güncellemesi ve sonrasında çalışmalı.



İşletim sistemi foruma üye olmuş



şimdi sen bu absürt fikirleri boşverde, mobil işi ne oldu Windows? hala güncelleme gelmedi bilgin vardır senin
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Windows10 3 yıl
Adoring
Artık xp ve vistaya güncelleme gelmeyecek chrome tarayıcısından bunuda hatırlatmış olayım.

ayrıca w7, w8, w8.1e de güncelleme desteği kesilmeli.
ve hatta sadece w10 threshold2 güncellemesi ve sonrasında çalışmalı.
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TTK YGLort 3 yıl
Bi o eksik
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Adoring
Artık xp ve vistaya güncelleme gelmeyecek chrome tarayıcısından bunuda hatırlatmış olayım.

Eh artık bi zahmet
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Adoring 3 yıl
Artık xp ve vistaya güncelleme gelmeyecek chrome tarayıcısından bunuda hatırlatmış olayım.
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chrome on windows, chrome with material design ve
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