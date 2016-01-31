Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı





Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ile birlikte Material Design adında yeni bir tasarım dili belirleyen Google, aradan geçen süre boyunca Android platformunun tüm unsurlarına bu dili yerleştirmeyi başarmıştı. Artık yavaş yavaş Chrome OS platformu ve Windows uygulamalarında da, aynı çizgileri görebiliyoruz.





Windows işletim sistemi üzerinde çalışan Chrome tarayıcısında, ön izleme tarzında yeni tasarıma ait ilk izler görünmeye başladı. Kullanıcılar, nihai Chrome sürümünde bile çeşitli kodları çalıştırarak yeni tasarımı inceleyebiliyor. Örneğin chrome://settings-md komutunu adres satırında çalıştırarak, Ayarlar menüsünün yeni hali görülebiliyor.





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Yine chrome://flags komutunu çalıştırarak, tarayıcının farklı bölümleri için yeni tasarımı etkinleştirebiliyorsunuz. Ayrıca chrome://policies-md komutu ile halen yapım aşamasındaki sözleşme sayfasına erişebiliyorsunuz. Bu değişiklikler henüz varsayılan olarak kullanılmıyor ve bazı hatalara sahip olabilir. Bu bakımdan, tarayıcınızda donma veya kapanma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.





Yeni tasarım şimdilik Windows platformu yanında Chrome OS platformunda çalışan Chrome tarayıcısında da görülebiliyor. Bunun haricinde Linux ve OS X platformlarındaki Chrome tarayıcısında çalışmaların ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/check-chromes-wip-material-design.html