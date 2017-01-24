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Windows'daki Soliter, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının gerçek amacı neydi?

Vakit geçirmek için oynadığımız Windows oyunlarının aslında gizli birer göreve sahip olduklarını biliyor muydunuz? Microsoft'un tüm bu oyunları işletim sistemine dahil etmesinin bir nedeni vardı...
2 yıl
25,5b
1
35
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows'daki Soliter, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının gerçek amacı neydi?
Solitaire tartışmasız şekilde tarihteki en popüler bilgisayar oyunlarından biri konumunda. Çoğumuz vakit geçirmek için oynasak da, Microsoft'un bu oyunu Windows işletim sistemine dahil etmesinin ana nedeni bu değil. Microsoft Solitaire, işletim sisteminin 3.0 sürümünün piyasaya sürüldüğü 1990 yılında Windows'da ortaya çıktı ve kart oyununun ilk yaygın dijital versiyonu oldu (aslında 1700'lerden beri vardı).
Microsoft'un Solitaire'i Windows'a getirirken aklında açık bir hedef vardı: Windows kullanıcılarına fare kullanmayı ve sürükleyip bırakma özelliklerini öğretmek. Garip gibi gelebilir ancak fare o dönemde geleneksel komut satırını kullanılan çoğu bilgisayar kullanıcısı için keşfedilmemiş bir dünyaydı. Yani Solitaire işletim sistemine, tüm fare fonksiyonlarını alışılmış bir deneyim haline getirmek için dahil edimişti ve farenin şu an bulunduğu konuma baktığımızda Microsoft'un bu planının başarılı olduğunu görüyoruz.
Bununla birlikte amacı insanlara "modern" bilgisayar özelliklerini nasıl kullanacaklarını öğretmek olan tek Windows oyunu değildi. Başka bir süper popüler Windows oyunu olan Mayın Tarlası, Windows 3.1'de bu sefer biraz farklı bir hedefle başlıyordu: fare tıklamalarının modern bir işletim sisteminde nasıl işleyeceğini vurgulamak.
Ayrıca Bkz. "Faraday Future bu kez FF 91'in görsel sunumunu hazırlayan firmaya borcunu ödeyemedi"
Mayın tarlası, hem sol hem de sağ tıklama fonksiyonu içeriyordu. Bu yüzden oyunu oynayanlar farenin bu özelliklerinin tam olarak ne işe yaradığını kavramış oldular. Bununla da bitmiyor. Hem Hearts hem de FreeCell oyunları da gizli bir göreve sahipti. Hearts, Windows'un ağa hazır ilk sürümünün (Windows for Workgroups 3.1) ağ yeteneklerini tanıtmayı hedefliyordu. Microsoft, kullanıcıların ağda Windows'un nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olmak amacıyla yerel ağdaki diğer istemcilerle iletişim kurabilen bu oyunu sunmuştu. FreeCell ise 32 bit uygulamalar ile 16 bit sistemler arasındaki uyumluluğu belirlemek için yapılmış bir testti.
Yani kısacası "verimlilik katili" olarak bilinen Solitaire, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının hepsi aslında tamamen farklı amaçlarla Windows'a dahil edilmişler. Geriye dönüp baktığımızda üstlendikleri misyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını görüyoruz.

http://mentalfloss.com/uk/technology/32106/the-true-purpose-of-solitaire-minesweeper-hearts-and-freecell Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Haberde yanlışlık var bu oyunları Microsoft Türkiye'deki memurlar iş yerinde sıkılmasın diye yapmıştır insanları yanıltmayalım.
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mementopolis 2 yıl
Peki bu ne icindi :D ( sanirim ilk xp ile gelmisti)
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crazywinner3 2 yıl
İnternet yokken uğraşılması için yapmamışlar mı şimdi tüm hayallerim yıkıldı
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mcrew 2 yıl
ben de diyorum bu windows bedavaya günahını vermez
nasıl da beleş oyun koymuş sisteme diye
demek ki bir nedeni varmış
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Xmer 2 yıl
Son günlerde birçok makalede yazım hataları görülmeye başlandı. (Mozilla Vakfının Mozilli diye yazılması gibi-Hala düzeltilmedi). Lütfen dikkat edelim.
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drjacob 2 yıl
bende internet yok milletin canı sıkılmasın diye yapılmış sanıyordum
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DH Misafiri 2 yıl
Bi dakika hala gülüyorum
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Alpha Centauri 2 yıl
2002 den beri kesintisiz xp kullanıyorum, hiç merak etmedim
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huhuq 2 yıl
ilginçmiş, farklı bir teknik :)
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V4LKyR 2 yıl
En iyi oyunlardan birisi Mahjong Titans'dır.
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mmucit 2 yıl
Oyunların temel amacı insanların boş (Aslında boş değil, buna dikkat etmek lazım) vakitlerini doldurmaktır. Malesef bunu da çok iyi yapmaktadırlar.
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erkanberk 2 yıl
Amaç Dünyamızı ele geçirmekti. insanları köle olarak kullanıp madenlerimizi boşaltacaklardı. Sanki gizli bir tarikatın emellerinden bahsediliyor. başlık ilgi çekici:))
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Burzum_^^ 2 yıl
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Elektrik kesilince bizim memurlar :)
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serafon 2 yıl Burzum_^^
Burzum_^^

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Elektrik kesilince bizim memurlar :)


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V4LKyR 2 yıl Burzum_^^
Burzum_^^

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Elektrik kesilince bizim memurlar :)

Aman ha, forumdaki memurlar kızmasın, çok alınganlar, tecrübe ile sabit.

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