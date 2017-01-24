Windows'daki Soliter, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının gerçek amacı neydi?

Solitaire tartışmasız şekilde tarihteki en popüler bilgisayar oyunlarından biri konumunda. Çoğumuz vakit geçirmek için oynasak da, Microsoft'un bu oyunu Windows işletim sistemine dahil etmesinin ana nedeni bu değil. Microsoft Solitaire, işletim sisteminin 3.0 sürümünün piyasaya sürüldüğü 1990 yılında Windows'da ortaya çıktı ve kart oyununun ilk yaygın dijital versiyonu oldu (aslında 1700'lerden beri vardı).

Microsoft'un Solitaire'i Windows'a getirirken aklında açık bir hedef vardı: Windows kullanıcılarına fare kullanmayı ve sürükleyip bırakma özelliklerini öğretmek. Garip gibi gelebilir ancak fare o dönemde geleneksel komut satırını kullanılan çoğu bilgisayar kullanıcısı için keşfedilmemiş bir dünyaydı. Yani Solitaire işletim sistemine, tüm fare fonksiyonlarını alışılmış bir deneyim haline getirmek için dahil edimişti ve farenin şu an bulunduğu konuma baktığımızda Microsoft'un bu planının başarılı olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte amacı insanlara "modern" bilgisayar özelliklerini nasıl kullanacaklarını öğretmek olan tek Windows oyunu değildi. Başka bir süper popüler Windows oyunu olan Mayın Tarlası, Windows 3.1'de bu sefer biraz farklı bir hedefle başlıyordu: fare tıklamalarının modern bir işletim sisteminde nasıl işleyeceğini vurgulamak.

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Mayın tarlası, hem sol hem de sağ tıklama fonksiyonu içeriyordu. Bu yüzden oyunu oynayanlar farenin bu özelliklerinin tam olarak ne işe yaradığını kavramış oldular. Bununla da bitmiyor. Hem Hearts hem de FreeCell oyunları da gizli bir göreve sahipti. Hearts, Windows'un ağa hazır ilk sürümünün (Windows for Workgroups 3.1) ağ yeteneklerini tanıtmayı hedefliyordu. Microsoft, kullanıcıların ağda Windows'un nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olmak amacıyla yerel ağdaki diğer istemcilerle iletişim kurabilen bu oyunu sunmuştu. FreeCell ise 32 bit uygulamalar ile 16 bit sistemler arasındaki uyumluluğu belirlemek için yapılmış bir testti.

Yani kısacası "verimlilik katili" olarak bilinen Solitaire, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının hepsi aslında tamamen farklı amaçlarla Windows'a dahil edilmişler. Geriye dönüp baktığımızda üstlendikleri misyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını görüyoruz.

http://mentalfloss.com/uk/technology/32106/the-true-purpose-of-solitaire-minesweeper-hearts-and-freecell