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Faraday Future bu kez FF 91'in görsel sunumunu hazırlayan firmaya borcunu ödeyemedi

Mali sıkıntılarla boğuşan Faraday Future, CES 2017'de sergilediği elektrikli otomobili için sanal gerçeklik efektleri ve holografik öğelerden oluşan görsel sunumu hazırlayan firmaya ödeme yapamadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Faraday Future, Ocak ayında CES 2017'de sergilenmiş yeni bir otomobile sahip olabilir, ancak şirket yeniden mali sorunlarla gündeme gelmeye başladı. Otomobil üreticisi şimdi ise bir görsel efekt firmasıyla davalık olmuş durumda ve bu şirkete 1.8 milyon dolar borcunu ödemediği iddia ediliyor.
The Mill Group isimli görsel efekt firması yapmış olduğu şikayette, geçtiğimiz yaz Faraday'la Ocak 2017'deki CES fuarında gerçekleştirilecek elektrikli otomobil lansmanında gösterilmesi için "sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve holografik bileşenleri olan" bir grafik sunum yapılması konusunda anlaştıklarını söylüyor. Bunun karşılığında da Faraday'ın, Eylül 2016'dan başlayarak The Mill Group'a 1.822.750 dolar tutarındaki bakiyeyi üç taksit şeklide ödemeyi kabul ettiği ifade ediliyor.
The Mill Group, kendilerinden istenen grafik sunumun Faraday'a teslim edildiğini ve şirketin üzerinde anlaşmaya varılan miktarın yalnızca 20.000 dolarını ödediğini söylüyor. Faraday Future temsilcileri ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değiller.
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Öte yandan lansmandan bu yana FF 91 SUV için 64.124 rezervasyon yapıldığı belirtildi ancak kaç kişinin 5.000 dolarlık öncelikli rezervasyon yaptırdığı bilnmiyor. Ön sipariş vermenin tek şartı bu miktarı ödemek olsaydı şirket yaklaşık 320 milyon dolar civarında bir para kazanmış olacaktı. Bu da sanal gerçeklik ve holografik öğelerle süslü videonun ödenmesine fazlasıyla yeterdi.
The Mill Group, verilen hizmetler karşılığında Faraday'dan para alamadığını iddia eden en son tedarikçi olmuş durumda. Otomobil üreticisi, son altı aydır büyük bir nakit sıkıntısı ve yöneticilerin şirketten ayrılması gibi olumsuzluklarla mücadele ediyor.

http://jalopnik.com/faraday-future-hit-with-1-8-million-lawsuit-over-ces-d-1791529037 Yorum Yaz
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The Balance 2 yıl en beğenilen Ragnarok.
Rekabet diye bir şey var Tesla tekel olursa görürsünüz bay Tesla fan.(Daha Türkiye'de resmi olarak satışı olmayan aracın nasıl fanı oluyorsa
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chamicals2 2 yıl
firma batarsa neden bizimkiler almasın ki. tayyipdar future adı da gayet güzel olur :D
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V4LKyR 2 yıl
Böylece, Faraday Future balonu patlamış oldu.
Bu işler öyle kolay değil.
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10ff 2 yıl
Tesla bir nvidia, faraday future ise amd si olabilir gelecekte bu pazarin. Tabi kazanacak olan belli az cok
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Guest-F2673E0F4 2 yıl 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff
Tesla bir nvidia, faraday future ise amd si olabilir gelecekte bu pazarin. Tabi kazanacak olan belli az cok


Amd olamadan batacak gibi duruyor FF valla Lucid Motors da dişli rakip çıktı mali durumları iyi ve çokta güzel bir araç çıkardılar. Birde Nio dünyanın en hızlı elektrikli arabasını yaptı 2018 de Toyota fiyatında Mercedes Bmw kalitesinde SUV çıkaracaklarmış. Bu arada köklü firmalar geçişi nasıl tamamlayacak onuda merak ediyorum. technopat.net/... Bu haberide okuyunca iyice batacağını düşünmeye başladım şahsen bende ücretli ön sipariş vermezdim çünkü fabrika kurulmamış ve hakkında kötü haberler çıkmış bir firma herhalde artık batarsa LeEco'nun üreteceği elektrikli arabasında aynı teknolojileri görürüz. Martta yeniden arabayı tanıtacaklarmış etkinlikle tabi o zamana kadar batmazlarsa.
Edit: İç Mekandan bir fotoğraf buldum neden CES de göstermediler anlamadım zaten. hdwallpapershdpics.com/... Kabul etmeliyiz ki Tesla dan daha güzel duruyor iç mekan ama yinede ne bileyim çok ekran doldurmuşlar gibi geldi daha sade olsaydı keşke. Bakalım İnşallah Tesla Yeni modellerinde düzeltir o iç mekanı Volvo dan Apple dan tasarımcılar aldılar.
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Ters Adam 2 yıl
Faraday Past Tense
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Experimentation 2 yıl
bıraksınlar bu işi daha iyi
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Valla sonlari batmak olacak ki istemiyorum cunku rekabet iyidir. Buyuk firmalara bakiyorsun hic girismediler su elektrikli araba isine bir Mercedes model x e rakip suv cikarcak seneye birde VW Group kasiyor o kadar BMW desen 2020 ye kadar cikarmayacak kucuk firmalardada tek Tesla saglam
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cratos4203 2 yıl Guest-F2673E0F4
Twsbi580
Valla sonlari batmak olacak. buyuk firmalara bakiyorsun hic girismediler su elektrikli arabalara bir mercedes model x e rakip suv cikarcak seneye birde vw grup kasiyor o kadar bmw desen 2020 ye kadar cikarmayacak kucuk firmalardada tek tesla saglam

Piyasa değeri 41 milyar dolar olan Tesla küçük firma mı? Hmm
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Murmeko 2 yıl
Bence bu işin sonunda bu firmayı Tesla satın alacak.
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Ragnarok. 2 yıl
Açlıktan ağzı kokan adamlar Tesla'ya mı rakip olacak
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The Balance 2 yıl Ragnarok.
Rekabet diye bir şey var Tesla tekel olursa görürsünüz bay Tesla fan.(Daha Türkiye'de resmi olarak satışı olmayan aracın nasıl fanı oluyorsa
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BekirTemel 2 yıl
Bizi heçkırlara yaptırsaydı 10 papele işi bitirirdi, 1.6 milyon papel ödeyemeyecekse bu aracıda üretmesin
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
1.822.759 $ olarak yazsaydiniz daha iyi olurdu. Oradaki virgul ondalik hissi veriyor
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macromedia21 2 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez

1.822.759 $ olarak yazsaydiniz daha iyi olurdu. Oradaki virgul ondalik hissi veriyor

Selamlar, haklısınız düzeltildi teşekkürler...
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Faraday Future, efekt ve
8 etiket daha para borç ff 91 mali sıkıntı görsel sunum Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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