Faraday Future bu kez FF 91'in görsel sunumunu hazırlayan firmaya borcunu ödeyemedi

Faraday Future, Ocak ayında CES 2017'de sergilenmiş yeni bir otomobile sahip olabilir, ancak şirket yeniden mali sorunlarla gündeme gelmeye başladı. Otomobil üreticisi şimdi ise bir görsel efekt firmasıyla davalık olmuş durumda ve bu şirkete 1.8 milyon dolar borcunu ödemediği iddia ediliyor.

The Mill Group isimli görsel efekt firması yapmış olduğu şikayette, geçtiğimiz yaz Faraday'la Ocak 2017'deki CES fuarında gerçekleştirilecek elektrikli otomobil lansmanında gösterilmesi için "sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve holografik bileşenleri olan" bir grafik sunum yapılması konusunda anlaştıklarını söylüyor. Bunun karşılığında da Faraday'ın, Eylül 2016'dan başlayarak The Mill Group'a 1.822.750 dolar tutarındaki bakiyeyi üç taksit şeklide ödemeyi kabul ettiği ifade ediliyor.

The Mill Group, kendilerinden istenen grafik sunumun Faraday'a teslim edildiğini ve şirketin üzerinde anlaşmaya varılan miktarın yalnızca 20.000 dolarını ödediğini söylüyor. Faraday Future temsilcileri ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değiller.

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Öte yandan lansmandan bu yana FF 91 SUV için 64.124 rezervasyon yapıldığı belirtildi ancak kaç kişinin 5.000 dolarlık öncelikli rezervasyon yaptırdığı bilnmiyor. Ön sipariş vermenin tek şartı bu miktarı ödemek olsaydı şirket yaklaşık 320 milyon dolar civarında bir para kazanmış olacaktı. Bu da sanal gerçeklik ve holografik öğelerle süslü videonun ödenmesine fazlasıyla yeterdi.

The Mill Group, verilen hizmetler karşılığında Faraday'dan para alamadığını iddia eden en son tedarikçi olmuş durumda. Otomobil üreticisi, son altı aydır büyük bir nakit sıkıntısı ve yöneticilerin şirketten ayrılması gibi olumsuzluklarla mücadele ediyor.

http://jalopnik.com/faraday-future-hit-with-1-8-million-lawsuit-over-ces-d-1791529037