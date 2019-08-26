WoW Classic karakter oluşturma sınırını esnetiyor

Halen günümüzün en popüler ve en çok oyuncusu olan MMORPG oyunu durumundaki World of Warcraft köklerine geri dönüyor. WoW Classic yapımının çıkışına saatler kala Blizzard bazı özellikler duyurdu.

WoW Classic neler sunuyor?

Bilindiği üzere Blizzard, WoW evreninin başlangıcı olan ilk sürüme dönmeye ve oyunculara nostalji sunmaya karar vermişti. 22 Ağustos 2006 yılında yayınlanan Drums of War güncellemesini yeniden tasarlayan Blizzard ismi ise WoW Classic olarak belirlemişti.

Onyx, Upper Blackrock Spire, Molten Core, Tarren Mill, Ahn’Qiraj gibi pek çok efsane bölge ve karakter WoW Classic ile yeniden aramıza dönecek. Ana oyundan ayrı olarak WoW Classic bir deneyimleme süreci gibi olacak.

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Gelen bilgilere göre dünya başına 3 olan karakter oluşturma limiti 10 olarak değiştirildi. Tüm dünyalarda ise toplamda 50 karakter oluşturulabiliyor. Genelde bu kadar yüksek sayılar alışıldık değil ancak yine de arkadaşlarınız ile farklı dünyalarda oynamak için gerekli olabilir.

Diğer taraftan Blizzard oyuna 5 yeni dünya ekledi. İngilizce tabanlı dünyalardan Nethergarde Keep solo oyun için ayrılırken Flamelash, Gandling, Mograine ve Razorgore ise PvP mücadeleleri için olacak.

WoW Classic için 15 Mayıs tarihinden bu yana beta süreci devam ediyordu. Önümüzdeki 1 saat içerisinde oyun ücretsiz olarak global çapta erişime açılmış olacak.