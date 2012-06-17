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Wozniak : Siri, Apple onu satın almadan önce daha iyiydi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 4S lansmanıyla birlikte hayata geçirdiği Siri sesli asistan, WWDC 2012 konferansında daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Ancak Apple'ın eski kurucusu Steve Wozniak Siri konusunda pek iyimser değil.

Atların mezbahaya gönderilmesini önlemeye çalışan bir projenin desteklenmesi esnasında Timesunion sitesine bir röportaj veren Wozniak, WWDC 2012 konferansında tanıtılan yeni MacBook'ları oldukça beğendiğini ancak insanların devamlı hayal kırıklığına uğrayacaklarını ve yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

Ancak Wozniak, Siri sesli asistannın, Apple satın aldıktan sonra işlevselliğini kaybettiğini söylüyor. Siri uygulamasını çok önce App Store üzerinden indirerek kullanmaya başladığını vurgulayan Wozniak, o dönem ses komutlarıyla rezevasyon yapmayı alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor.

Siri o zamanlar sorulara hassas tepkiler vererek en doğru cevapları ekrana getirebiliyordu ve türünün en iyisiydi. Ancak Apple satın aldıktan sonra Siri'nin büyüsü kayboldu. Şu an aynı sorulara birden fazla ihtimalli cevaplar verebiliyor. Ancak aslında sorunun tek bir cevabı var.

Yine de Wozniak, Siri'nin geleceğinden umutlu. Sesli asistan teknolojisinin her alanda yeni gelişmelere gebe olduğunu belirtiyor. Wozniak ayrıca iPhone'u dijital bir cüzdana dönüştürecek Passbook uygulamasını da oldukça beğenmiş.

http://www.timesunion.com/default/article/Woz-gallops-in-to-a-horse-s-rescue-3630212.php#photo-3063019 Yorum Yaz
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Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
Türkçe olmadıgı için bizi ilgilendirmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +17
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xxxx1 7 yıl
Aynı şey Skype için'de fazlasıyla geçerli...
Microsoft almadan önce Skype;çok daha kaliteli,sorunsuz ve özgürdü...Nezaman Microsoft'a geçti kalite ve özgürlük düştü...

Bazı markalar ait olduğu yerde başarılı oluyor,istersen Dünya'nın en zengin kuruluşuna geçsin eski tadı ve kalitesini bir türlü yakalayamıyor...
Aynı şey Skype için'de fazlasıyla geçerli...Microsoft almadan önce Skype;çok daha kaliteli,sorunsuz ve özgürdü...Nezaman Microsoft'a geçti kalite ve özgür...
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veteriner69 7 yıl
tolsen
Job la şirketi beraber kuruyorlar bu eleman yönetim kurulundakileri ayartıp şirketin başına kendi geçiyor ve şirketi neredeyse iflasa sürüklüyor yönetim kuruluda buna tekmeyi basıyor ve jobs başa geçiriyor :D herhalde bir işi beceremediğinden ama kurucu olduğu için kötünün iyisi anlamında eski kurucu adını takmışlar :D

Bu kadar şeyi nerenden uydurdun? :)
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DH Misafiri 7 yıl
tolsen
Job la şirketi beraber kuruyorlar bu eleman yönetim kurulundakileri ayartıp şirketin başına kendi geçiyor ve şirketi neredeyse iflasa sürüklüyor yönetim kuruluda buna tekmeyi basıyor ve jobs başa geçiriyor :D herhalde bir işi beceremediğinden ama kurucu olduğu için kötünün iyisi anlamında eski kurucu adını takmışlar :D

Araştırda öyle yorum yap.
Türkçe: tr.wikipedia.org/...
İngilizce: en.wikipedia.org/...
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simsue2006 7 yıl
Nede olsa kurucusu oldugu sirkette hic bir hakki kalmadi!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bafbaf 7 yıl
Amerikada at eti satılıyor mu ?
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AktifProje 7 yıl
Fandroidciler eksiliyor beyler

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alpa07 7 yıl
Adam haklı son8una kadar
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1megabayt 7 yıl
Uçak kazasının etkileri bunlar :).
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Makaroncu 7 yıl
Kıl oluyorum ya adamın işi gücü yok heralde sürekli biyerlere konuşuyor
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TikaMasala 7 yıl
Tipik woz. Her firsatta Apple i kotuler kendisi. Nede olsa kurucusu oldugu sirkette hic bir hakki kalmadi!
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VYC Majoris 7 yıl
"Eski kurucu" ne demek? Eski veya yeni kurucu olunabiliyor mu? Sonuçta 1 kere kurulmadı mı bu şirket?
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tugares 7 yıl
Siri S voice dan daha iyi ancak aksan çok önemli ... Bazen anlamıyor :)
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tolsen 7 yıl
Job la şirketi beraber kuruyorlar bu eleman yönetim kurulundakileri ayartıp şirketin başına kendi geçiyor ve şirketi neredeyse iflasa sürüklüyor yönetim kuruluda buna tekmeyi basıyor ve jobs başa geçiriyor :D herhalde bir işi beceremediğinden ama kurucu olduğu için kötünün iyisi anlamında eski kurucu adını takmışlar :D
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emiLL 7 yıl
eski kurucu ne demek devamlı birileri yeniden mi kuruyor
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