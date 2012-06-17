Wozniak : Siri, Apple onu satın almadan önce daha iyiydi

Apple'ın iPhone 4S lansmanıyla birlikte hayata geçirdiği Siri sesli asistan, WWDC 2012 konferansında daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Ancak Apple'ın eski kurucusu Steve Wozniak Siri konusunda pek iyimser değil.





Atların mezbahaya gönderilmesini önlemeye çalışan bir projenin desteklenmesi esnasında Timesunion sitesine bir röportaj veren Wozniak, WWDC 2012 konferansında tanıtılan yeni MacBook'ları oldukça beğendiğini ancak insanların devamlı hayal kırıklığına uğrayacaklarını ve yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.





Ancak Wozniak, Siri sesli asistannın, Apple satın aldıktan sonra işlevselliğini kaybettiğini söylüyor. Siri uygulamasını çok önce App Store üzerinden indirerek kullanmaya başladığını vurgulayan Wozniak, o dönem ses komutlarıyla rezevasyon yapmayı alışkanlık haline getirdiğini ifade ediyor.





Siri o zamanlar sorulara hassas tepkiler vererek en doğru cevapları ekrana getirebiliyordu ve türünün en iyisiydi. Ancak Apple satın aldıktan sonra Siri'nin büyüsü kayboldu. Şu an aynı sorulara birden fazla ihtimalli cevaplar verebiliyor. Ancak aslında sorunun tek bir cevabı var.





Yine de Wozniak, Siri'nin geleceğinden umutlu. Sesli asistan teknolojisinin her alanda yeni gelişmelere gebe olduğunu belirtiyor. Wozniak ayrıca iPhone'u dijital bir cüzdana dönüştürecek Passbook uygulamasını da oldukça beğenmiş.