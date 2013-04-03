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Wren'den, Android işletim sistemine sahip cihazlara özel kablosuz hoparlör sistemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce Apple'ın AirPlay özelliği ile uyumlu kablosuz hoparlör versiyonunu piyasaya süren Wren firması, şimdi de sadece Android işletim sistemine sahip cihazlar ile uyumlu olarak geliştirdiği V5PF kablosuz hoparlör modelini duyurdu.
Wren tarafından geliştirilen ve V5PF ismine sahip olan kablosuz hoparlör modeli, Android 2.2 ve üzerinde işletim sistemine ve Play-Fi desteğine sahip akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri ile uyumlu olarak üretilmiş durumda. Wi-Fi bağlantısı üzerinden Play-Fi özelliği ile kablosuz ses aktarımı yapılabilen model, üzerinde 3.5mm stereo ve USB çıkışlarını da barındırıyor. Teknik olarak Intersil D2 Audio DSP kontrolcüsüne, Class-D amplifikatör ile kanal başına 25 watt gerçek ses gücüne, gerçek bambu ve gül ağacından yapılma gövde yanında, dahili 2500mA bataryaya sahip olan V5PF, iki adet 3-inç ve iki adet 19mm sürücüler ile beraber geliyor.
15.56x10.79x42.23cm boyutlara ve 3kg ağırlığa sahip olan Wren V5PF, iki farklı renk seçeneği ile firmanın resmi sitesi üzerinden 399$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://store.wrensound.com/ProductDetails.asp?ProductCode=V5PF 
 


http://store.wrensound.com/ProductDetails.asp?ProductCode=V5PF Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LPRNTRK 6 yıl
harbiden overpriced'ın dibi, telefon fiyatına aksesuar.
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har33 6 yıl
O fiyata yeni telefon alirim
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