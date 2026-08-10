LG xboom Blast tanıtıldı: 220W ses gücü ve 36 saat pil ömrü

LG xboom Blast neler sunuyor?
xboom Blast, prize bağlı kullanımda maksimum 220W, batarya ile kullanımda ise 210W çıkış gücü sunuyor. Ses sistemi içerisinde iki adet 5,25 inç neodimyum woofer ve Danimarkalı ses markası Peerless tarafından üretilen iki adet 20 mm tweeter bulunuyor. LG'nin will.i.am ile geliştirdiği Signature Sound ses ayarı da modelde yer alıyor.
Dayanıklılık tarafında dış mekan kullanımı için tasarlanan xboom Blast, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca yedi farklı askeri sınıf dayanıklılık testini geçtiği belirtiliyor. Cihazda yapay zeka destekli ses ayarı ve çevredeki akustiği analiz ederek ses çıkışını düzenleyen Space Calibration Pro teknolojisi de bulunuyor. LG, xboom Blast'ın fiyatını ise henüz açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: