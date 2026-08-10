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Tam Boyutta Gör LG, xboom ürün ailesine yeni bir taşınabilir parti hoparlörü ekledi. xboom Blast, kamp ve açık hava etkinlikleri gibi yüksek ses seviyesine ihtiyaç duyulan kullanım senaryolarına odaklanıyor. Hoparlörün bu ay itibarıyla küresel pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. İşte xboom Blast özellikleri

LG xboom Blast neler sunuyor?

xboom Blast, prize bağlı kullanımda maksimum 220W, batarya ile kullanımda ise 210W çıkış gücü sunuyor. Ses sistemi içerisinde iki adet 5,25 inç neodimyum woofer ve Danimarkalı ses markası Peerless tarafından üretilen iki adet 20 mm tweeter bulunuyor. LG'nin will.i.am ile geliştirdiği Signature Sound ses ayarı da modelde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında sanal ses alanı teknolojisi, RGB ortam aydınlatması ve birden fazla Blast hoparlörünü kablosuz olarak eşleştirme desteği sunuluyor. Hoparlörün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 99 Wh kapasiteli değiştirilebilir bataryası. LG, tek şarjla 36 saate kadar kullanım süresi sunacak. Ayrıca bataryanın değiştirilebilir olması sayesinde uzun süreli kullanımlarda cihazın şarj edilmesi ihtiyacı ortadan kalkıyor.

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Dayanıklılık tarafında dış mekan kullanımı için tasarlanan xboom Blast, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca yedi farklı askeri sınıf dayanıklılık testini geçtiği belirtiliyor. Cihazda yapay zeka destekli ses ayarı ve çevredeki akustiği analiz ederek ses çıkışını düzenleyen Space Calibration Pro teknolojisi de bulunuyor. LG, xboom Blast'ın fiyatını ise henüz açıklamadı.

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LG xboom Blast tanıtıldı: 220W ses gücü ve 36 saat pil ömrü

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