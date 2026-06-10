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    Marshall 40 saat kullanım süresi sunan hoparlörünü duyurdu

    Marshall Stockwell III kablosuz hoparlör modeli tek şarj ile 40 saatten fazla kullanım sürelerine çıkabilirken akıllı telefonlarınızı da şarj edebiliyor.        

    Marshall Stockwell III Tam Boyutta Gör
    Genellikle kulak üstü kablosuz kulaklık modellerinde rastladığımız uzun kullanım süreleri artık kablosuz hoparlörlerde de karşımıza çıkıyor. Marshall Stockwell III kablosuz hoparlör çıtayı oldukça yukarılara taşıyor.

    Marshall Stockwell III özellikleri ve fiyatı

    Marshall Stockwell III bir adet 3 inç woofer ve 2 adet 1.75 inç geniş bant sürücü barındırıyor. Kabin ise pasif radyatörle kapatılmış. Woofer için 65W değerinde, sürücüler için ise 31W değerinde D sınıfı amplifikatörler tercih edilmiş.

    86 desibele kadar gürültü seviyesi olan cihaz firmanın True Stereophonic teknolojisi sayesinde sürekli 360 derecelik ses verebiliyor. Dinamik gürültü algoritması ise bass, orta ve düşük frekansları herhangi bir ses seviyesinde optimize edebiliyor.

    Tek şarj ile 40 saate kadar kullanılabilen ürün 20 dakikalık şarj ile 8 saatlik süre kazanıyor. Batarya değiştirilebilir iken en az 30W USB PD adaptör tavsiye ediliyor. Ürün ile 5V 3A olarak telefonlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Marshall Stockwell III modeli 280$ fiyat etiketi ile satılacak.

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