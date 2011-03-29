XFX pasif soğutmalı Radeon HD 5670 modelini kullanıma sunuyor

XFX, medya bilgisayarları için hazırladığı pasif soğutmalı yeni ekran kartını pazara sunuyor. AMD'nin Radeon HD 5670 modelini temel alan Yani 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, üzerinde yer alan pasif soğutma sayesinde gürültü yaratmadan çalışabiliyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, 400x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan pasif soğutmalı Radeon HD 5670 modelinin 65 Avro civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor.