İddia: AMD Radeon RX 9070 XT, 599 dolarlık fiyatla RTX 5070 Ti “katili” olabilir

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Tam Boyutta Gör AMD, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapmak isterken ufukta, şirketin RDNA 4 mimarisi ile güçlendirilmiş yeni ekran kartları bulunuyor. CES 2025’te duyurulan üst seviye Radeon RX 9070 XT hakkında firma, fiyat dahil olmak üzere herhangi bir detay paylaşmamıştı. Ancak Moore's Law is Dead’in iddiasına göre Radeon RX 9070 XT, oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülecek.

RTX 5070 Ti’ye göre 150 dolar daha ucuz olabilir

Aktarılanlara göre Radeon RX 9070 XT’nin, 599 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Bu fiyat etiketi, Nvidia’nın 749 dolarlık GeForce RTX 5070 Ti modeline kıyasla 150 dolar daha uygun.

Bununla birlikte Radeon RX 9070 XT’nin performans açısından RTX 5070 Ti ile kafa kafaya gideceği belirtiliyor. 16 GB GDDR6 bellek, 300W güç tüketimi ve geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansı ile bu yeni model, AMD’nin önceki nesil RDNA 3 tabanlı kartlarının bazı önemli açıklarını giderecek. Ayrıca, AMD’nin en son teknolojisi FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği de bu kartlarla gelecek.

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Elbette performans tarafındaki söylemlerin de iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa ve RX 9070 XT, 150 dolar daha ucuza RTX 5070 Ti performansı verebilirse ana akımda güçlü bir konuma yükselebilir. AMD henüz resmi olarak yeni nesil kartlarının detaylı tanıtımını gerçekleştirmedi ve ne zaman yapacağını da açıklamadı. Ancak kartların bu çeyrek içerisinde çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ek olarak yeni nesil kartların fiyatlandırmasının şu şekilde olması bekleniyor:

GeForce RTX 5090: 1.999 dolar (kesinleşti)

GeForce RTX 5080: 999 dolar (kesinleşti)

GeForce RTX 5070 Ti: 749 dolar (kesinleşti)

Radeon RX 9070 XT: 599 dolar (söylenti)

GeForce RTX 5070: 549 dolar (kesinleşti)

Radeon RX 9070: 499 dolar (söylenti)

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