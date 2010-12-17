Xbox Live üzerinden platformlar arası oyun oynama hizmeti başladı

Microsoft'un mobil işletim Windows Phone 7'nin en ilgi çekici özelliklerinden bir hiç şüphesiz ki kullanıcılara sunduğu Xbox Live ve oyun deneyimidir.
Windows Phone 7 kullanıcılarının Xbox Live hesaplarını telefonlarında kullanarak bu hizmetten faydalanacağı belirtilmişti. Microsoft, Xbox Live hesaplarının platformlar oyunlarda kullanımını aktif hale getirdi. Windows Phone 7 kullanıcıları, Xbox Live üzerinden karşılarındaki bilgisayar kullanıcılarıyla sıra bazlı (turn based) oyunlar oynayabilecek.
Bilgisayarları üzerinden bu hizmeti kullanan Windows Phone 7 işletim sistemli telefon sahipleri, istedikleri anda telefona geçiş yapıp oyuna kaldığı yerde devam edebilecek.
Web tabanlı bir oyun olan Game Chest Chess, Windows Phone 7 kullanıcılarını ve bilgisayar sahibi Xbox Live kullanıcılarını bir araya getiriyor.
İlgili siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.
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Bunu denediler zaten. Pc' ciler konsolcuların eline verince joystickleri Microsoft geri adım attı.