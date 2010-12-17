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Xbox Live üzerinden platformlar arası oyun oynama hizmeti başladı

Windows Phone 7 kullanıcılarının Xbox Live hesaplarını telefonlarında kullanarak bu hizmetten faydalanacağı belirtilmişti. Microsoft, Xbox Live hesaplarının platformlar oyunlarda kullanımını aktif hal
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un mobil işletim Windows Phone 7'nin en ilgi çekici özelliklerinden bir hiç şüphesiz ki kullanıcılara sunduğu Xbox Live ve oyun deneyimidir.

Windows Phone 7 kullanıcılarının Xbox Live hesaplarını telefonlarında kullanarak bu hizmetten faydalanacağı belirtilmişti. Microsoft, Xbox Live hesaplarının platformlar oyunlarda kullanımını aktif hale getirdi. Windows Phone 7 kullanıcıları, Xbox Live üzerinden karşılarındaki bilgisayar kullanıcılarıyla sıra bazlı (turn based) oyunlar oynayabilecek.

Bilgisayarları üzerinden bu hizmeti kullanan Windows Phone 7 işletim sistemli telefon sahipleri, istedikleri anda telefona geçiş yapıp oyuna kaldığı yerde devam edebilecek.

Web tabanlı bir oyun olan Game Chest Chess, Windows Phone 7 kullanıcılarını ve bilgisayar sahibi Xbox Live kullanıcılarını bir araya getiriyor.

İlgili siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.


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DH Misafiri 8 yıl
neden direk xbox ile pc arasındaki baglantıyı yapmazlarki banane karşımdaki ile satranç oynamak farklı yöntemle!!
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aydogdu1453 8 yıl
Microsoft yapar.Yakında pc+xbox kapışmaları da yaşanabilir.Tabii oyunlara klavye+mouse desteği gelirse.Yoksa konsolcuların hali içler acısı.
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EmyRocK 8 yıl

aydogdu1453

Microsoft yapar.Yakında pc+xbox kapışmaları da yaşanabilir.Tabii oyunlara klavye+mouse desteği gelirse.Yoksa ****ın hali içler acısı.



Bunu denediler zaten. Pc' ciler konsolcuların eline verince joystickleri Microsoft geri adım attı.
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Batuist 8 yıl
off yaa ne büyük özellik..!!!
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