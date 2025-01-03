Windows 11, oyuncular arasında yükselişte

- Steam Windows kullanım oranı (Aralık 2024)
- Statcounter verilerine göre Windows pazar payı
- Steam - En popüler ekran kartları
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Özellikle Windows 11 24H2 sürümünde Microsoft’un da onayladığı pek çok sorun var. Hatta Microsoft, bazı sistemlerin Windows 11’in bu sürümüne güncellemelerini engelledi. Peki, hal böyleyken Windows 11 kullanım oranı neden arttı? Buna en büyük etken; Windows 10 desteğinin yakında kesilecek olması. Kullanıcılar hazırlık olarak sistemlerini Windows 11’e yükseltmiş olabilir. Yeni nesil bilgisayarlar da Windows 11 ile geliyor.
Donanım tarafında en popüler seçimler arasında; 16 GB RAM (%45,07), 6 çekirdekli işlemci (%31,67), Nvidia RTX 3060 ekran kartı (%5,88), 1080p monitör (%56,12) yer alıyor. Ekran kartı segmentinde Nvidia, %75.67'lik pazar payıyla (AMD'nin %16.24) ezici bir üstünlüğe sahip.
Steam Windows kullanım oranı (Aralık 2024)
- Windows 11: %54.96
- Windows 10: %42.39
- Windows 7: %0.15
Statcounter verilerine göre Windows pazar payı
- Windows 10: %62.73
- Windows 11: %34.1
- Windows 7: %2.4
- Windows 8.1: %0.29
- Windows XP: %0.23
Steam - En popüler ekran kartları
- NVIDIA GeForce RTX 3060
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- NVIDIA GeForce RTX 1650
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 3070
- NVIDIA GeForce RTX 3050
- NVIDIA GeForce RTX 2060
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- NVIDIA GeForce RTX 1060
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