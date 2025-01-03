Tam Boyutta Gör En son Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarına göre, tüm Windows kullanıcılarının %54,96'sı Windows 11 kullanıyor. Geçtiğimiz aya kıyasla %1,98 artış söz konusu. Geçen yıl bu sayı %41.95 idi. Platformda Windows 10 kullananların oranı ise %42,39’a düştü. %0,15’lik kesim de Windows 7 kullanıcısı.

Windows 11 güncellemesi sistem performansını düşürüyor 2 hf. önce eklendi

Özellikle Windows 11 24H2 sürümünde Microsoft’un da onayladığı pek çok sorun var. Hatta Microsoft, bazı sistemlerin Windows 11’in bu sürümüne güncellemelerini engelledi. Peki, hal böyleyken Windows 11 kullanım oranı neden arttı? Buna en büyük etken; Windows 10 desteğinin yakında kesilecek olması. Kullanıcılar hazırlık olarak sistemlerini Windows 11’e yükseltmiş olabilir. Yeni nesil bilgisayarlar da Windows 11 ile geliyor.

Donanım tarafında en popüler seçimler arasında; 16 GB RAM (%45,07), 6 çekirdekli işlemci (%31,67), Nvidia RTX 3060 ekran kartı (%5,88), 1080p monitör (%56,12) yer alıyor. Ekran kartı segmentinde Nvidia, %75.67'lik pazar payıyla (AMD'nin %16.24) ezici bir üstünlüğe sahip.

Steam Windows kullanım oranı (Aralık 2024)

Windows 11: %54.96

Windows 10: %42.39

Windows 7: %0.15

Statcounter verilerine göre Windows pazar payı

Windows 10: %62.73

Windows 11: %34.1

Windows 7: %2.4

Windows 8.1: %0.29

Windows XP: %0.23

Steam - En popüler ekran kartları

NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 1650

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3050

NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 1060

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Windows 11, oyuncular arasında yükselişte