Xbox Project Scorpio’nun fiyatı sızdırıldı

Güçlü donanımsal özellikleriyle başta konsol oyuncuları olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Xbox Project Scorpio, bugüne kadar birçok kez gündeme gelmiş olmasına rağmen konsolun fiyatı hakkında hala net bir bilgiye sahip değiliz. Tahminler oyun konsolunun fiyatının bu sene düzenlenecek olan E3 etkinliğinde açıklanacağı üzerineydi ancak bugün Twitter’da paylaşılan bir görsel konsolun fiyatını öğrenmek için beklememiz gereken süreyi oldukça geriye çekti.

Twitter’da DesiXBL ismine sahip olan kullanıcı, İspanyol toptancı XtraLife’ın sitesine ait olan bir görseli paylaştı. Görselde Xbox Scorpio’nun 400 euro fiyat etiketine sahip olduğu net bir şekilde görünüyor.

Görselin veya fiyatın doğru olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil fakat oldukça güçlü donanımsal özelliklerinden dolayı (özellikle 4K çözünürlüğünden) Scorpio’nun en az 470-500 euro fiyata sahip olması bekleniyordu. Eğer görsel doğruysa ve konsol bu fiyattan satışa sunulursa, Scorpio’nun rahatlıkla Xbox’ın kötü gidişatını durdurabileceği söylenebilir.

https://gamerant.com/xbox-project-scorpio-price-leak-259/