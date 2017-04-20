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Xbox Project Scorpio’nun fiyatı sızdırıldı

DesiXBL isimli bir Twitter kullanıcısı, Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox Project Scropio’nun fiyatının yer aldığı bir görsel paylaştı. Görselin sahte olma ihtimali de mevcut.
2 yıl
5,3b
1
40
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Güçlü donanımsal özellikleriyle başta konsol oyuncuları olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Xbox Project Scorpio, bugüne kadar birçok kez gündeme gelmiş olmasına rağmen konsolun fiyatı hakkında hala net bir bilgiye sahip değiliz. Tahminler oyun konsolunun fiyatının bu sene düzenlenecek olan E3 etkinliğinde açıklanacağı üzerineydi ancak bugün Twitter’da paylaşılan bir görsel konsolun fiyatını öğrenmek için beklememiz gereken süreyi oldukça geriye çekti.

Twitter’da DesiXBL ismine sahip olan kullanıcı, İspanyol toptancı XtraLife’ın sitesine ait olan bir görseli paylaştı. Görselde Xbox Scorpio’nun 400 euro fiyat etiketine sahip olduğu net bir şekilde görünüyor.

 

Görselin veya fiyatın doğru olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil fakat oldukça güçlü donanımsal özelliklerinden dolayı (özellikle 4K çözünürlüğünden) Scorpio’nun en az 470-500 euro fiyata sahip olması bekleniyordu. Eğer görsel doğruysa ve konsol bu fiyattan satışa sunulursa, Scorpio’nun rahatlıkla Xbox’ın kötü gidişatını durdurabileceği söylenebilir.


https://gamerant.com/xbox-project-scorpio-price-leak-259/ Yorum Yaz
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Lordinarius 2 yıl en beğenilen Sic Parvis Magna
Dominator0

adamlar da exc oyun yok 4k bluray player ile kendilerini avutuyorlar görende dicek 4k bluray disk alıp sabah akşam film izliyorlar


Exc oyunun konsol sahibine ne getirisi var ? bedava mı veriyorlar ? exc oyun çıkınca gerçek hayatta sana +2 item mi veriliyor ? exc oyun pcye yada diğer konsola çıkınca sana giren çıkan mı oluyor ?

Exclusive oyunlar sadece sen o konsolu gidip satın al diye kullanılan bir havuçtur. Kısacası konsolu sana kötelemek için yapılan bişey. Sana getirisi yok, hatta aksine götürüsü olan birşey. Bir konsola bağımlı olunca bu sefer diğer platformlara çıkan oyunlardan mahrum kalıyorsun akıllı bıdık seni hey gidi
Dominator0adamlar da exc oyun yok 4k bluray player ile kendilerini avutuyorlar görende dicek 4k bluray disk alıp sabah akşam film izliyo...
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4 Yanıt Yanıtla +21
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Lord Joker. 2 yıl
Donanım farkının yanı sıra bu cihazda 4K Bluray Player da var, Pro'da yok mesela
400 dolara çıkarsa bu alet satışlarda uçar uçar. Umarım bu fiyatta çıkar
3 Yanıt Yanıtla +9
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dark dragon 2 yıl
Ex oyun candır hiç kusura bakmayın. Last of Us'ın Bloodborne'un karşısına 500 tane fifa, bf koysan da değişmez. 1500 saat aynı oyunu multiplayer oynuyorsun diye en iyi oyun olmuyor. Zaten bu oyunlar her yerde var, azıcık kafası çalışan bir insan hem ex oyunlar hem de fifa, cod türevlerin hepsini oynayacağı sistemi tercih eder.
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axaxa 2 yıl
Türkiye fiyatı 2000 tl altı olmaz gibi
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Ginga Bishounen 2 yıl
Bu fiyattan çıkacağını sanmıyorum ama çıkarsa da peynir ekmek gibi satar. Alacak kişilerden biri de benim.
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By_higH 2 yıl
Kimse de dememiş ki; cihazın adı scorpio değil, adı üzerinde project scorpio. Daha bu proje ismi üzerinden nasıl oyun konsolunu satıyorlar, kutusundaki görüntü bile microsoft'un paylaştığı teaser görüntülerden yani haber, buram buram fake kokuyor...
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Akasha_Ether 2 yıl
Agresif fiyat. Eğer bu doğru çıkarsa daha önce SONY'nin yaptığı gibi zararına satış - yüksek kâr gibi bir olaya tanıklık edebiliriz.
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yoksulseytan22 2 yıl
Xbox konsolunun Türkiyede özel oyunlarının neredeyse tamamına yakınında Türkçe dil desteği yok. Ps4 'ün en güzel oyunları Türkçe dil desteğine sahip. Uncharted 4 türkçe dublaja sahip bir oyun.
Çatır çatır ingilizce bilsem gene almam xboxı. Microsoft un Türkiye önem verdiği yok.
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konsoldede 2 yıl
yahu be cahiller , 400 euro konsolun ms den cikis fiyati devletlere ondan sonra KDV ,özel tüketim vergisi,gümrük vergisi ,satan yerlerin kazani,cart curt virt zirt 500 euroyu bulur en azindan kuzey avrupada icin tr zaten küllüyen kazikkkkk 700 euro yani olan aklimi size mi verim be cahiller !!!!!!!!!!!!!
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Sic Parvis Magna 2 yıl
adamlar da exc oyun yok 4k bluray player ile kendilerini avutuyorlar görende dicek 4k bluray disk alıp sabah akşam film izliyorlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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Lordinarius 2 yıl Sic Parvis Magna
Dominator0

adamlar da exc oyun yok 4k bluray player ile kendilerini avutuyorlar görende dicek 4k bluray disk alıp sabah akşam film izliyorlar


Exc oyunun konsol sahibine ne getirisi var ? bedava mı veriyorlar ? exc oyun çıkınca gerçek hayatta sana +2 item mi veriliyor ? exc oyun pcye yada diğer konsola çıkınca sana giren çıkan mı oluyor ?

Exclusive oyunlar sadece sen o konsolu gidip satın al diye kullanılan bir havuçtur. Kısacası konsolu sana kötelemek için yapılan bişey. Sana getirisi yok, hatta aksine götürüsü olan birşey. Bir konsola bağımlı olunca bu sefer diğer platformlara çıkan oyunlardan mahrum kalıyorsun akıllı bıdık seni hey gidi
4 Yanıt Yanıtla +21
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_PiSLiCK_ 2 yıl
Konsol sattıracak exclusive oyun olmadığını göremeyecek kadar kör mü bu adamlar?
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Whippoorwill 2 yıl
Ülkemize uğrar mı acaba bu konsol? Uğrarsa biz onu yine 700 Euro'luk tarifeden alırız.
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