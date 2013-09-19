Xcode 5.0 yayınlandı

Mac ve iOS platformları için uygulama geliştirme aracı olan Xcode'un 5.büyük sürümü yayınlandı.

Mac App Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenen bilen Xcode 5.0, birçok önemli teknik yeniliği beraberinde getirmekle birlikte en çok A7 işlemcisinin 64bit desteğine verdiği destekle öne çıkıyor. Geliştiriciler, Xcode 5.0'daki 64bit uygulama derleyicisini kullanarak; iPhone 5s ve iOS 7'nin 64bit yeteneğinden sonuna kadar yararlanabilecekler.

Yeni sürümle birlikte gelen özelliklerden birkaçı şöyle:

iOS 7 ve OS X Mountain Lion için uygulama geliştirme kitleri

iOS 7 için 64bit uygulamaların geliştirilmesi için LLVM derleyicisi

iCloud ve GameCenter gibi servisleri tek bir tıkla aktif hale getirecek Automatic Configuration

Birim testlerini kolayca ekleme, düzenleme ya da yürütme imkanı sunan Test Navigator

Testi ve kod satırını aynı ekranda göstererek çok daha efektif yazılım geliştirme imkanı veren Test Assistants

Merkezi işlem birimi, bellek, iCloud ve OpenGL ES kullanımını tek bir seferde gösterebilen Debug Gauges

Projenizin tüm fotoğraflarını tek bir *.xcassets formatıyla arşivleyen Asset Catalog

Hazırladığınız kullanıcı arayüzünü hem yatay hem de dikey konumda çalışmasını gösteren Preview Assistant (hem iOS 6 hem de iOS 7 için)

1.9GB büyüklüğündeki güncellemeyi Mac App Store üzerinden bilgisayarınıza yükleyebilir; Xcode'un Mac App Store'daki sayfasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Xcode - Apple