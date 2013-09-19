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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xcode 5.0 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Xcode 5.0 yayınlandı

Mac ve iOS platformları için uygulama geliştirme aracı olan Xcode'un 5.büyük sürümü yayınlandı.

Mac App Store üzerinden ücretsiz olarak yüklenen bilen Xcode 5.0, birçok önemli teknik yeniliği beraberinde getirmekle birlikte en çok A7 işlemcisinin 64bit desteğine verdiği destekle öne çıkıyor. Geliştiriciler, Xcode 5.0'daki 64bit uygulama derleyicisini kullanarak; iPhone 5s ve iOS 7'nin 64bit yeteneğinden sonuna kadar yararlanabilecekler.

Yeni sürümle birlikte gelen özelliklerden birkaçı şöyle:

  • iOS 7 ve OS X Mountain Lion için uygulama geliştirme kitleri
  • iOS 7 için 64bit uygulamaların geliştirilmesi için LLVM derleyicisi
  • iCloud ve GameCenter gibi servisleri tek bir tıkla aktif hale getirecek Automatic Configuration
  • Birim testlerini kolayca ekleme, düzenleme ya da yürütme imkanı sunan Test Navigator
  • Testi ve kod satırını aynı ekranda göstererek çok daha efektif yazılım geliştirme imkanı veren Test Assistants
  • Merkezi işlem birimi, bellek, iCloud ve OpenGL ES kullanımını tek bir seferde gösterebilen Debug Gauges
  • Projenizin tüm fotoğraflarını tek bir *.xcassets formatıyla arşivleyen Asset Catalog
  • Hazırladığınız kullanıcı arayüzünü hem yatay hem de dikey konumda çalışmasını gösteren Preview Assistant (hem iOS 6 hem de iOS 7 için)

1.9GB büyüklüğündeki güncellemeyi Mac App Store üzerinden bilgisayarınıza yükleyebilir; Xcode'un Mac App Store'daki sayfasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Xcode - Apple


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s_mail 6 yıl
Kulak Misafiri
Ne işe yararmış ki bu program hiç yorum almamış.

ios'a uygulama geliştirmeğe yarıyor. bir nevi ide.
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Kulak Misafiri 6 yıl s_mail
s_mail

Kulak Misafiri

Ne işe yararmış ki bu program hiç yorum almamış.


ios'a uygulama geliştirmeğe yarıyor. bir nevi ide.

Koca forumda kullanan yok heralde. Biz yiyiciyiz der gibi .)
1 Yanıt Yanıtla
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Kulak Misafiri 6 yıl
Ne işe yararmış ki bu program hiç yorum almamış.
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