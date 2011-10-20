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Xerox, kablosuz WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Yazıcı
Shady
Haber Editörü
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Xerox, kablosuz WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor
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Görüntüleme ve baskı dünyasının öncü isimlerinden Xerox, ilk kablosuz bağlantı destekli çok fonksiyonlu renkli yazıcısı WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor.

WorkCentre 6015NI, kablosuz desteğinin yanı sıra Hi-Q LED baskı teknolojisine verdiği destek ile sınıfındaki diğer lazer yazıcılara göre küçük kompakt tasarımıyla dikkat çekerken; firmanın yüksek kapasiteli baskı sistemlerinde kullandığı patentli EA toner teknolojisi sayesinde diğer tonerlere göre %20'ye yakın enerji tasarrufu sağlıyor ve daha az atık üretiyor.

Dakikada 12 sayfa renkli ve 15 sayfa siyah beyaz çıktı alabilen 6015NI, gücünü 294 MHz'lik işlemcisinden alırken; üzerinde 128 MB'lık bellek ile geliyor. Ayda 30000 sayfaya ulaşan baskı kapasitesine sahip olan lazer yazıcının maksimum baskı çözünürlüğü ise 1200 x 2400 dpi...

Wi-Fi desteğinin yanı sıra 10/100BaseTX Ethernet ve USB 2.0 portları üzerinden de veri alışverişini yapabilen WorkCentre 6015NI'nın ülkemizdeki satış fiyatı 572 dolar (haberin yazıldığı esnadaki kur ile yaklaşık 1070 TL) olarak belirlenirken; Kablosuz ağ bağlantısına gereksinim duymayan kullanıcılar için hazırlanan 6015N modelinin ise satış fiyatı 537 dolar (yaklaşık 1005 lira) olarak belirlenmiş.

Xerox, kablosuz WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor
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Xerox, kablosuz WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor
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müntekim 8 yıl
Servisi malum bana uzak Allah'a yakın olsun
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DH Misafiri 8 yıl
Bendeki HP renkli laser bile harika resimler sunuyor, 600x600dpi çözünürlükte olmasına rağmen, bununla resmen foto bile basılır artık.
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spaydix 8 yıl
makinalar güzel yönetim kötü
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Guest-AC328C9C2 8 yıl
haydi hayırlı olsun.
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