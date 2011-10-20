Xerox, kablosuz WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor

Görüntüleme ve baskı dünyasının öncü isimlerinden Xerox, ilk kablosuz bağlantı destekli çok fonksiyonlu renkli yazıcısı WorkCentre 6015NI'yı ülkemizde satışa sunuyor.

WorkCentre 6015NI, kablosuz desteğinin yanı sıra Hi-Q LED baskı teknolojisine verdiği destek ile sınıfındaki diğer lazer yazıcılara göre küçük kompakt tasarımıyla dikkat çekerken; firmanın yüksek kapasiteli baskı sistemlerinde kullandığı patentli EA toner teknolojisi sayesinde diğer tonerlere göre %20'ye yakın enerji tasarrufu sağlıyor ve daha az atık üretiyor.

Dakikada 12 sayfa renkli ve 15 sayfa siyah beyaz çıktı alabilen 6015NI, gücünü 294 MHz'lik işlemcisinden alırken; üzerinde 128 MB'lık bellek ile geliyor. Ayda 30000 sayfaya ulaşan baskı kapasitesine sahip olan lazer yazıcının maksimum baskı çözünürlüğü ise 1200 x 2400 dpi...

Wi-Fi desteğinin yanı sıra 10/100BaseTX Ethernet ve USB 2.0 portları üzerinden de veri alışverişini yapabilen WorkCentre 6015NI'nın ülkemizdeki satış fiyatı 572 dolar (haberin yazıldığı esnadaki kur ile yaklaşık 1070 TL) olarak belirlenirken; Kablosuz ağ bağlantısına gereksinim duymayan kullanıcılar için hazırlanan 6015N modelinin ise satış fiyatı 537 dolar (yaklaşık 1005 lira) olarak belirlenmiş.