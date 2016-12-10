Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak

Çinli tüketici elektroniği şirketi Xiaomi, gelecek hafta bir elektrikli araç daha tanıtabilir. 12 Aralık tarihli davetiyeler şirketin yan kuruluşu MIJIA tarafından medya kuruluşlarına gönderildi. Davetiyede yer alan lastik izleri ise bu spekülasyonların ana kaynağını oluşturuyor.

Xiaomi daha önce, MIJIA ile birlikte ilk elektrikli aracı QiCycle'yi piyasaya sürmüştü. Şirketin elektrikli scooter veya bisiklet dışında yeni bir araç tanıtma ihtimali düşük olsa da görseldeki lastik izlerinin ebatı akıllara Xiaomi'nin bir sürpriz yapabilme ihtimalini getiriyor.

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Xiaomi, ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Çinli elektronik şirketi şimdiye kadar akıllı telefonlar, akıllı telefon aksesuarları, dronlar, televizyon üniteleri, hava temizleyiciler, Bluetooth hoparlörler gibi bir dizi ürün çıkarmayı başardı. Elektrikli bisiklet kendi kategorisindeki tek üründü ve 12 Aralık'ta duyurulması beklenen araç bunun ikinci versiyonu olabilir.

Detaylar gelince, yaklaşan ürünün (ki bu görünüşe bakılırsa bir elektrikli araç olacak) ABS kilitleme önleyici frenler, cruise kontrol ve daha fazlası gibi özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı görebilmemiz için 12 Aralık'ta gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekecek.

http://www.ibtimes.co.in/xiaomi-may-launch-electric-vehicle-december-12-heres-why-we-wont-see-it-india-707726