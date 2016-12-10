Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak

Xiaomi, 12 Aralık tarihinde yeni bir elektrikli araç tanıtacak. Basına gönderilen davetiyelerdeki lastik izlerinin ebatı akıllara Çinli şirketin bir sürpriz yapabilme ihtimali getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli tüketici elektroniği şirketi Xiaomi, gelecek hafta bir elektrikli araç daha tanıtabilir. 12 Aralık tarihli davetiyeler şirketin yan kuruluşu MIJIA tarafından medya kuruluşlarına gönderildi. Davetiyede yer alan lastik izleri ise bu spekülasyonların ana kaynağını oluşturuyor.
Xiaomi daha önce, MIJIA ile birlikte ilk elektrikli aracı QiCycle'yi piyasaya sürmüştü. Şirketin elektrikli scooter veya bisiklet dışında yeni bir araç tanıtma ihtimali düşük olsa da görseldeki lastik izlerinin ebatı akıllara Xiaomi'nin bir sürpriz yapabilme ihtimalini getiriyor.
Ayrıca Bkz. "Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi"
Xiaomi, ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Çinli elektronik şirketi şimdiye kadar akıllı telefonlar, akıllı telefon aksesuarları, dronlar, televizyon üniteleri, hava temizleyiciler, Bluetooth hoparlörler gibi bir dizi ürün çıkarmayı başardı. Elektrikli bisiklet kendi kategorisindeki tek üründü ve 12 Aralık'ta duyurulması beklenen araç bunun ikinci versiyonu olabilir.
Detaylar gelince, yaklaşan ürünün (ki bu görünüşe bakılırsa bir elektrikli araç olacak) ABS kilitleme önleyici frenler, cruise kontrol ve daha fazlası gibi özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı görebilmemiz için 12 Aralık'ta gerçekleşecek etkinliği beklememiz gerekecek.

http://www.ibtimes.co.in/xiaomi-may-launch-electric-vehicle-december-12-heres-why-we-wont-see-it-india-707726 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fortune1905 2 yıl en beğenilen
Bosuna cinin apple'i demiyorlar...


Calisan adamlar gunu gelince her seyi basarir....

Yakinda çinde bizi kiskanacak Almanya dan sonra...

Bosuna cinin apple'i demiyorlar...Calisan adamlar gunu gelince her seyi basarir....Yakinda çinde bizi kiskanacak Almanya dan ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl fortune1905
fortune1905
Bosuna cinin apple'i demiyorlar...


Calisan adamlar gunu gelince her seyi basarir....

Yakinda çinde bizi kiskanacak Almanya dan sonra...



Amerika'nın Xiaomi'si apple.
fortune1905Bosuna cinin apple'i demiyorlar...Calisan adamlar gunu gelince her seyi basarir....Yakinda çin...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
19can84 2 yıl
çinliler için 10 yıl önce ne konuşuyorduk, şimdi ne konuşuyoruz.
biz de bu süreçde ortadoğu pisliğine battık hamdolsun...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DARBE 2 yıl
Her yönüyle takdir edilesi bir firma xiaomi. Kendileri fiyat performasn ürünleri üretiyor. Eminim TR'ye yurt dışından telefon getirip satan arkadaşlar xiaomi'den daha çok kar ediyordur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 2 yıl
Yaklaşık son 6 ayda çevredeki arkadaşlara 4-5 tane xiaomi telefon aldım. Bende şimdi redmi note 3 Pro kullanıyorum. Mi click aldım, bir tane xiaomi piston kulaklık sipariş verdim. Xiaomi Powerbank aldım. Xiaominin bir tane ışıklı USB si var onu da aldım. Hepsinden memnunum Allah xiaomi yi başımızdan eksik etmesin Amin

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
sevdiğim bir firma,Bakalım ne gelecek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwartevis 2 yıl
Bu şirket geleceğin en büyüklerinden olacak. Global pazara daha çok yayılırsa daha da çabuk büyür.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
19can84 2 yıl
çinliler için 10 yıl önce ne konuşuyorduk, şimdi ne konuşuyoruz.
biz de bu süreçde ortadoğu pisliğine battık hamdolsun...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Bunun aracina guvenip te binilmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 2 yıl
O lastik izleriyle traktör tanıtabilir ancak. Otomobil lastiği öyle olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeniorAwesome 2 yıl
don üretsinler donlarını bile alır giyerim. en sevdiğim marka. Philipsten sonra.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elk-elektronik8606 2 yıl
Bu markanın geleceği parlak yaptıklarını insanlar beğeniyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
bir bu eksikti buna da girişin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3379 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, xiaomi ve
6 etiket daha elektrikli araç bisiklet Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AMD Radeon RX460'a %12.5 Performans Artışı 2 yıl Yerli otomobilde hedef 2019 2 yıl Bu yıl da Flickr platformunu iPhone domine etti 2 yıl Insta 360 Air ile Android telefonlarda 360 derece videolar çekin 2 yıl Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'yi kullanılmaz hale getirecek güncelleme 2 yıl A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu" 2 yıl Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu 2 yıl Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor 2 yıl Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları 2 yıl 6 GB RAM ve 6 inç ekranlı Samsung Galaxy C9 Pro küresel pazara geliyor 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi 2 yıl Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak Sonraki Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı 2 yıl Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor 2 yıl 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim