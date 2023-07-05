Xiaomi ilk elektrikli otomobilinin fiyatını belirledi: 2024'te geliyor

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere, Xiaomi son birkaç yıldır ilk otomobili üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çinli markanın otomotiv endüstrisinde ne tür bir etki yaratacağı konusunda büyük bir merak hakim. Hem otoriteler hem de tüketiciler şirketin nasıl bir modelle karşımıza çıkacağını görmek için sabırsızlanıyor.

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İnternete sızdırılan son bilgilere bakılırsa Xiaomi markalı ilk otomobilin fiyatlandırma çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu da projede ciddi bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Söz konusu bilgi bizzat işin içinde olan FAW Fuwei Automotive Parts isimli tedarikçiden geldi.

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En uygun fiyatlı modellerden biri olacak

Xiaomi'nin otomobili için fiyat belirleme süreci tamamlanmış olsa da şirkete yakın kaynak kesin bir rakam vermedi. Ancak daha önce merakla beklenen aracın 150.000 yuan yani 20.700 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla sunulacağı yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı.

Kıysalama açısından Tesla Model 3'ün Çin'de 35.000 dolar başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım. Eğer bu bilgiler doğruysa Xiaomi'nin elektrikli otomobili piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden biri olacak. Aracın 2024'ün ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi ilk otomobilinin fiyatını belirledi: 2024'te geliyor