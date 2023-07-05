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    Anlık Bildirim

    Xiaomi ilk elektrikli otomobilinin fiyatını belirledi: 2024'te geliyor

    Xiaomi'nin ilk otomobil projesinde ciddi bir ilerleme kaydetmiş görünüyor. Son bilgilere göre Çinli marka 2024'te çıkış yapacak elektrikli otomobilinin fiyat belirleme çalışmalarını tamamladı.
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    Xiaomi ilk otomobilinin fiyatını belirledi: 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere, Xiaomi son birkaç yıldır ilk otomobili üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çinli markanın otomotiv endüstrisinde ne tür bir etki yaratacağı konusunda büyük bir merak hakim. Hem otoriteler hem de tüketiciler şirketin nasıl bir modelle karşımıza çıkacağını görmek için sabırsızlanıyor.

    İnternete sızdırılan son bilgilere bakılırsa Xiaomi markalı ilk otomobilin fiyatlandırma çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu da projede ciddi bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Söz konusu bilgi bizzat işin içinde olan FAW Fuwei Automotive Parts isimli tedarikçiden geldi.

    Xiaomi ilk otomobilinin fiyatını belirledi: 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör

    En uygun fiyatlı modellerden biri olacak

    Xiaomi'nin otomobili için fiyat belirleme süreci tamamlanmış olsa da şirkete yakın kaynak kesin bir rakam vermedi. Ancak daha önce merakla beklenen aracın 150.000 yuan yani 20.700 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla sunulacağı yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı. 

    Kıysalama açısından Tesla Model 3'ün Çin'de 35.000 dolar başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım. Eğer bu bilgiler doğruysa Xiaomi'nin elektrikli otomobili piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden biri olacak. Aracın 2024'ün ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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