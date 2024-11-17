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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den büyük başarı: 230 günde 100 bin SU7 üretti

    2021'de elektrikli araç pazarına girme kararı alan Xiaomi, 2024 yılının sonlarına doğru önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, ilk modeli SU7'den sadece 8 ayda 100.000 adet ürettiğini duyurdu.
    Xiaomi'den büyük başarı: 230 günde 100 bin SU7 üretti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin elektrikli araç sektörüne adım atması, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Çinli dev 2021 yılında bu alana devasa bir yatırım yapacağını duyurduğunda, birçok kişi şirketin bu zorlu ve rekabetçi piyasada başarılı olup olamayacağını sorguladı. Ancak Xiaomi, tüm şüphelere rağmen kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. 2024'ün sonuna yaklaşırken, şirket ilk modeli SU7'den 100.000 adet ürettiğini duyurdu.

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu önemli kilometre taşını kutlarken, söz konusu başarının sadece 230 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti. Çinli şirket sekiz aydan kısa bir süre içinde ilk modelinden 100.000 adet üretmeyi başarmış durumda. Elektrikli araç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmeye çalışan Xiaomi, şimdi ise Kasım ayı içinde 100.000 teslimat hedefine ulaşmayı planlıyor.

    Bir otomobili sıfırdan başlayarak seri üretime geçirmek hiç kolay değil. Tesla'nın Model 3'ün üretimine başlarken yaşadığı zorluklar hala hafızalarda. Kağıt üzerindeki bir projeden yola çıkan Xiaomi, sekiz aydan daha kısa bir sürede 100.000 otomobil üretmeyi başardı. Bu hiç şüphesiz otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası.

    Üretim artırılacak ve yeni modeller gelecek

    Elektrikli araç sektöründe büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan Xiaomi, üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Şirketin, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin test sürüşlerinin başlaması, bu hedeflerin somut bir göstergesi.

    2025'in Mart ayında ise Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7'nin ultra yüksek performanslı versiyonu olan SU7 Ultra piyasaya çıkacak. Tüm bunlar Xiaomi'nin yalnızca bir teknoloji şirketi olmaktan öteye geçip otomotiv sektöründe de güçlü bir marka haline gelme yolunda ilerlediğini gösteriyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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