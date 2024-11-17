Xiaomi'den büyük başarı: 230 günde 100 bin SU7 üretti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin elektrikli araç sektörüne adım atması, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Çinli dev 2021 yılında bu alana devasa bir yatırım yapacağını duyurduğunda, birçok kişi şirketin bu zorlu ve rekabetçi piyasada başarılı olup olamayacağını sorguladı. Ancak Xiaomi, tüm şüphelere rağmen kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. 2024'ün sonuna yaklaşırken, şirket ilk modeli SU7'den 100.000 adet ürettiğini duyurdu.

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu önemli kilometre taşını kutlarken, söz konusu başarının sadece 230 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti. Çinli şirket sekiz aydan kısa bir süre içinde ilk modelinden 100.000 adet üretmeyi başarmış durumda. Elektrikli araç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmeye çalışan Xiaomi, şimdi ise Kasım ayı içinde 100.000 teslimat hedefine ulaşmayı planlıyor.

Bir otomobili sıfırdan başlayarak seri üretime geçirmek hiç kolay değil. Tesla'nın Model 3'ün üretimine başlarken yaşadığı zorluklar hala hafızalarda. Kağıt üzerindeki bir projeden yola çıkan Xiaomi, sekiz aydan daha kısa bir sürede 100.000 otomobil üretmeyi başardı. Bu hiç şüphesiz otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası.

Üretim artırılacak ve yeni modeller gelecek

Elektrikli araç sektöründe büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan Xiaomi, üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Şirketin, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin test sürüşlerinin başlaması, bu hedeflerin somut bir göstergesi.

2025'in Mart ayında ise Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7'nin ultra yüksek performanslı versiyonu olan SU7 Ultra piyasaya çıkacak. Tüm bunlar Xiaomi'nin yalnızca bir teknoloji şirketi olmaktan öteye geçip otomotiv sektöründe de güçlü bir marka haline gelme yolunda ilerlediğini gösteriyor.

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Xiaomi'den büyük başarı: 230 günde 100 bin SU7 üretti