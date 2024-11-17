Xiaomi'den büyük başarı: 230 günde 100 bin SU7 üretti

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu önemli kilometre taşını kutlarken, söz konusu başarının sadece 230 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti. Çinli şirket sekiz aydan kısa bir süre içinde ilk modelinden 100.000 adet üretmeyi başarmış durumda. Elektrikli araç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmeye çalışan Xiaomi, şimdi ise Kasım ayı içinde 100.000 teslimat hedefine ulaşmayı planlıyor.
Bir otomobili sıfırdan başlayarak seri üretime geçirmek hiç kolay değil. Tesla'nın Model 3'ün üretimine başlarken yaşadığı zorluklar hala hafızalarda. Kağıt üzerindeki bir projeden yola çıkan Xiaomi, sekiz aydan daha kısa bir sürede 100.000 otomobil üretmeyi başardı. Bu hiç şüphesiz otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası.
Üretim artırılacak ve yeni modeller gelecek
Elektrikli araç sektöründe büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan Xiaomi, üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Şirketin, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin test sürüşlerinin başlaması, bu hedeflerin somut bir göstergesi.
2025'in Mart ayında ise Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7'nin ultra yüksek performanslı versiyonu olan SU7 Ultra piyasaya çıkacak. Tüm bunlar Xiaomi'nin yalnızca bir teknoloji şirketi olmaktan öteye geçip otomotiv sektöründe de güçlü bir marka haline gelme yolunda ilerlediğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir