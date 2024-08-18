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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Ekim ayında tanıtılabilir. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket SUV gövde tipindeki aracı, başta Xiaomi 15 serisi olmak üzere yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlikte görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

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Şu anda elektrikli araç hakkında çok fazla bilgi yok. Kamuflajlı prototipine ait fotoğraflara bakılırsa MX11, sportif tasarıma sahip alçak gövdeli bir crossover olarak karşımıza çıkacak. SU7 ile aynı tasarım çizgisinde olması beklenen araç Ferrari Purosangue modeline benzer boyutlarda olacak.

Başlangıç fiyatı da sızdı

Xiaomi MX11'in özellikle ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı bildiriliyor. Uzatılmış menzilli (extended-range) model 150.000 yuan'dan (20.950 dolar) başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Otomobilin satışa sunulması 2025-2026 yıllarını bulacak.

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Xiaomi'nin elektrikli SUV aracı Ekim ayında tanıtılabilir