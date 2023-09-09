Xiaomi, Pekin'de otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor

Tam Boyutta Gör Özellikle akıllı telefonları ve diğer teknolojik ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi biliğiniz üzere otomobil üretimine adım atıyor. Çin'den gelen bilgilere göre şirketin Pekin'deki üretim tesisi faaliyete geçti ve şu anda ilk elektrikli otomobil prototipleri montajlanıyor.

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Xiaomi başlangıçta büyük bir işgücüne ihtiyaç duymasa da fabrika için şimdiden personel alımı başladı. Bu işe alım turunda yaklaşık 100 çalışan arayışı var. Şirketin haftada ortalama 50 prototip ürettiği belirtiliyor. Muhtemelen bunlar üretim sürecindeki pürüzleri gidermek ve yol testleri için kullanılacak.

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Yıllık üretim hedefi 150.000

Xiaomi yıl sonuna kadar seri üretime geçebilir. Firmanın bu adımı atabilmesi için Çin Sanayi Bakanlığı'ndan elektrikli otomobil üretimi için gerekli sertifikayı ve ulusal düzenleyici kurumlardan birinden bir lisans alması gerekiyor. Bu belgeler muhtemelen sonbaharda onaylanacak.

Tam Boyutta Gör Fabrikanın ilk etapta yıllık 150.000 adet otomobil üretebilecek kapasitede olacağı belirtiliyor. Xiaomi ilk elektrikli otomobili hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak aracın casus fotoğrafları internete düştü. Ayrıca 800 km menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını da öğrendik.

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Xiaomi otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor