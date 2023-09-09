Xiaomi, Pekin'de otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor

Xiaomi başlangıçta büyük bir işgücüne ihtiyaç duymasa da fabrika için şimdiden personel alımı başladı. Bu işe alım turunda yaklaşık 100 çalışan arayışı var. Şirketin haftada ortalama 50 prototip ürettiği belirtiliyor. Muhtemelen bunlar üretim sürecindeki pürüzleri gidermek ve yol testleri için kullanılacak.
Yıllık üretim hedefi 150.000
Xiaomi yıl sonuna kadar seri üretime geçebilir. Firmanın bu adımı atabilmesi için Çin Sanayi Bakanlığı'ndan elektrikli otomobil üretimi için gerekli sertifikayı ve ulusal düzenleyici kurumlardan birinden bir lisans alması gerekiyor. Bu belgeler muhtemelen sonbaharda onaylanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.