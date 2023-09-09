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    Xiaomi, Pekin'de otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için deneme üretimine başladığı bildiriliyor. Şirket Pekin'de kurduğu fabrikada haftada 50 prototip montajı yapmaya başladı.
    Xiaomi otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle akıllı telefonları ve diğer teknolojik ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi biliğiniz üzere otomobil üretimine adım atıyor. Çin'den gelen bilgilere göre şirketin Pekin'deki üretim tesisi faaliyete geçti ve şu anda ilk elektrikli otomobil prototipleri montajlanıyor.

    Xiaomi başlangıçta büyük bir işgücüne ihtiyaç duymasa da fabrika için şimdiden personel alımı başladı. Bu işe alım turunda yaklaşık 100 çalışan arayışı var. Şirketin haftada ortalama 50 prototip ürettiği belirtiliyor. Muhtemelen bunlar üretim sürecindeki pürüzleri gidermek ve yol testleri için kullanılacak.

    Xiaomi otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor Tam Boyutta Gör

    Yıllık üretim hedefi 150.000

    Xiaomi yıl sonuna kadar seri üretime geçebilir. Firmanın bu adımı atabilmesi için Çin Sanayi Bakanlığı'ndan elektrikli otomobil üretimi için gerekli sertifikayı ve ulusal düzenleyici kurumlardan birinden bir lisans alması gerekiyor. Bu belgeler muhtemelen sonbaharda onaylanacak.

    Xiaomi otomobil fabrikası kurdu: Haftada 50 araç üretiyor Tam Boyutta Gör
    Fabrikanın ilk etapta yıllık 150.000 adet otomobil üretebilecek kapasitede olacağı belirtiliyor. Xiaomi ilk elektrikli otomobili hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak aracın casus fotoğrafları internete düştü. Ayrıca 800 km menzil sunan 101 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını da öğrendik.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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