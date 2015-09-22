Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte merakla beklenen Mi 4c modelini duyurdu. Yeni akıllı telefon her zaman olduğu gibi yine fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefona dışarıdan bakıldığında Mi 4i farkını anlamak oldukça zor. İki model de mat polikarbonattan üretilen dış kasaya sahip ancak Mi 4c farklı renk seçenekleri ve USB Type-C bağlantı noktasıyla farklılaşıyor.

Yeni modelin Mi 4i ile aynı özelliklere sahip olduğu noktalardan biri ekran teknolojisi: Sharp, AUO ve LG gibi üreticilerden sağlanan 5" büyüklüğünde ve FHD çözünürlük sunan ekran (441 ppi) değişken yenileme hızıyla %10 daha az güç tüketiyor. Ayrıca 13 MP arka ve 5 MP ön kamera da Mi 4i modelindeki ile aynı.

Değişen teknik özelliklere baktığımızda ise karşımıza ilk olarak Snapdragon 808 çipseti çıkıyor. Daha önce LG G4 ve Motorola Moto X Style modellerinde gördüğümüz çipsete 2 GB bellek / 16 GB depolama alanı ve 3 GB bellek / 32GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

3080mAh batarya kapasitesi sunan akıllı telefon ayrıca çift sim kart (ikisi de LTE destekli) , Qualcomm'un Quick Charge 2.0 teknolojisi, çift tıkla uyandırma, kızılötesi kontrol sensörü ve MIUI 6 arayüzü ile birlikte geliyor. Üretici önümüzdeki haflarda MIUI 7 güncellemesi alacağının da sözünü verdi.

Akıllı telefonun sağ kenarına eklenen ilginç "Edge tap" özelliğinden de bahsetmek gerek. Bu özellik sayesinde cihazın sağ kenarına basarak özçekim fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sağ kısma iki kez tıkladığınızda ise akıllı telefona "geri" komutunu göndermiş oluyorsunuz. Bu sayede uygulamalar arasındaki geçişler de kolaylaştırılmış.

Siyah, beyaz, mavi, pembe ve turuncu şeklinde 5 farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun 2 GB bellek 16 GB depolama alanına sahip versiyonu 1299 Yuan (Yaklaşık 204 dolar), 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 1499 Yuan (Yaklaşık 235 dolar) fiyat etiketiyle satılacak.

http://en.miui.com/thread-163193-1-1.html