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Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu
 
Xiaomi bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte merakla beklenen Mi 4c modelini duyurdu. Yeni akıllı telefon her zaman olduğu gibi yine fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.
Akıllı telefona dışarıdan bakıldığında Mi 4i farkını anlamak oldukça zor. İki model de mat polikarbonattan üretilen dış kasaya sahip ancak Mi 4c farklı renk seçenekleri ve USB Type-C bağlantı noktasıyla farklılaşıyor. 
Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu
Yeni modelin Mi 4i ile aynı özelliklere sahip olduğu noktalardan biri ekran teknolojisi: Sharp, AUO ve LG gibi üreticilerden sağlanan 5" büyüklüğünde ve FHD çözünürlük sunan ekran (441 ppi) değişken yenileme hızıyla %10 daha az güç tüketiyor. Ayrıca 13 MP arka ve 5 MP ön kamera da Mi 4i modelindeki ile aynı.
Değişen teknik özelliklere baktığımızda ise karşımıza ilk olarak Snapdragon 808 çipseti çıkıyor. Daha önce LG G4 ve  Motorola Moto X Style modellerinde gördüğümüz çipsete 2 GB bellek / 16 GB depolama alanı ve 3 GB bellek / 32GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. 
Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu
  
3080mAh batarya kapasitesi sunan akıllı telefon ayrıca çift sim kart (ikisi de LTE destekli) , Qualcomm'un Quick Charge 2.0 teknolojisi, çift tıkla uyandırma, kızılötesi kontrol sensörü ve MIUI 6 arayüzü ile birlikte geliyor. Üretici önümüzdeki haflarda MIUI 7 güncellemesi alacağının da sözünü verdi.
Xiaomi, 205 dolar fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu Mi 4c'yi duyurdu
 
Akıllı telefonun sağ kenarına eklenen ilginç "Edge tap" özelliğinden de bahsetmek gerek. Bu özellik sayesinde cihazın sağ kenarına basarak özçekim fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sağ kısma iki kez tıkladığınızda ise akıllı telefona "geri" komutunu göndermiş oluyorsunuz. Bu sayede uygulamalar arasındaki geçişler de kolaylaştırılmış.
Siyah, beyaz, mavi, pembe ve turuncu şeklinde 5 farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun 2 GB bellek 16 GB depolama alanına sahip versiyonu 1299 Yuan (Yaklaşık 204 dolar), 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 1499 Yuan (Yaklaşık 235 dolar) fiyat etiketiyle satılacak.

http://en.miui.com/thread-163193-1-1.html Yorum Yaz
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silversmith 4 yıl en beğenilen
Buradan da anlaşılıyor ki tip c yuvasını kullanmak o kadar da zor ve pahalı bir iş değilmiş! Ama seneye; ooooo tip c var 4K ekran, 4GB Ram var dedirtebilmek için bu sene tilkileşti bazı üreticiler!

Bari micro usb kablosunun ucunun yukarı ya da aşağı bakacak kısmını renklendirseydiniz ya da kabartma yapsaydınız da her seferinde kabloyu itinayla telefona takmak için uğraşmasaydık!

Duyun sesimizi!
Buradan da anlaşılıyor ki tip c yuvasını kullanmak o kadar da zor ve pahalı bir iş değilmiş! Ama seneye; ooooo tip c var 4K ekran, 4GB Ram var dedirtebilmek iç...
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şazenuş 3 yıl
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teknokolik71 4 yıl
O belirtilen fiyatlar Çin vatandaşlarına ait ve onu alabilmek için de 1 hafta önceden isim yazdırmak gerekiyor
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barocker 4 yıl
Yaw arkadas bu haberlerdeki fiyatlar ile gercek fiyatlar neden birbirini tutmuyor? 32 gb olan model 235 dolarmis. Hani ne nerede? Link atinda ogrenelim. Yurtdisina siparis verecegim yani oyle gumruk derdim falanda yok. Haberi okuyoruz sonra cihazi alalim diyoruz bi bakiyoruz ustune 100 dolar daha koymus çinli siteler. E nereden nasil alacagiz bu cihazi official olarak?

Varmi bilen?
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HSeldon 4 yıl barocker
aracı girince fiyatlar biraz yükseliyor kaçınılmaz olarak.
ilk çıktığında da bu tip siteler fiyatı yüksek tutuyor. Biraz beklemek lazım fiyatların oturması için.
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barocker 4 yıl
xiaomi hala parmakizi olayına girmedi bakalım ne zaman gelecek. şuan rakiplerinden tek eksiği bu kaldı. büyük ihtimal Mi5 ile geçecekler parmakizi olayına ama geç kaldılar yani nedense.
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dawras 4 yıl
Bu tarz cihazlara ön yargı ile yaklaşırken miui port romunun verdiği o rahatlığı görünce fikrim değişti.
Açıkcası deneyimlemek istiyorum bu tür cihazları.
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kadirirdem 4 yıl
efsane telefon olmuş şu firma bir tr ye girmedi girse samsung apple kalmaz.. gerçi bu kurla bu fiyat tavan yapar....
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bytradm 4 yıl
ceo olsam bunun arkasına ısırılmamış elma koyardım.
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dexterr 4 yıl
Kamera nasıl. Gangi lens var yada sony mi. Bilgi bulamadm
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corwen 4 yıl
Baktıki Sd820 2016 dan önce gelmeyecek herkes telefon tanıttı boş kalmayalım bizde bitane yapalım demişler.
Mi4 , Mi4i, M4c :)
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teknokolik71 4 yıl
İsteyen olursa Çinden bu cihazı getirtebilirim
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teknokaptan 4 yıl
Alinicak telefon ama ihtiyacim yok isteyene temin edelir
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meddah58 4 yıl
IMEI tamir edilir mi acaba? SD işlemcili mi4 mi4 mi4i gibi cihazlara oluyor ama ...parayı vermek istesen bile devlete herkesin pasaportu yok maalesef.
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