Xiaomi 25 Nisan’da yeni bir etkinlik düzenliyor

Yarın itibariyle oyuncu odaklı akıllı telefonu BlackShark’ı tanıtmaya hazırlanan Xiaomi ay sonunda da önemli bir etkinlik yapacak. Nisan ayını dolu dolu geçiren firmanın Mi 6X modelini tanıtması bekleniyor.

Xiaomi Mi 6X özellikleri

Geçen yıl Mi 5X modelini duyuran ve ardından Android One programı için A1 olarak yeniden isimlendiren Xiaomi, giriş seviyesine sunduğu başarılı kamera seti ile beğeni toplamıştı. Bu anlamda Xiaomi Mi 6X modelinden de beklentiler büyük.

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Sertifika onaylarında 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olduğu görülen Mi 6X modelinin 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü aldığı ifade ediliyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alacak.

İddialara göre arka tarafta 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 + 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensörler bulunuyor. Ön kısımda ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör yer alıyor. 2910mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Mi 6X aynı zamanda Xiaomi A2 olarak Android One programında yer alacağı için segmentine göre oldukça ilgi çekici kamera özelliklerine sahip olduğu görülüyor. Geçen yılın modeli Omnivison sensörleri kullanmıştı. Henüz fiyat konusunda bir netlik yok.