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Xiaomi 25 Nisan’da yeni bir etkinlik düzenliyor

Geçen yılın başarılı Xiaomi Mi 5X modelinden sonra sıra Mi 6X modeline geldi. Gelişmeler ay sonunda bir tanıtım olacağı yönünde. Bu kez çok daha iyi bir kamera dizilimi var.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın itibariyle oyuncu odaklı akıllı telefonu BlackShark’ı tanıtmaya hazırlanan Xiaomi ay sonunda da önemli bir etkinlik yapacak. Nisan ayını dolu dolu geçiren firmanın Mi 6X modelini tanıtması bekleniyor.

Xiaomi Mi 6X özellikleri

Geçen yıl Mi 5X modelini duyuran ve ardından Android One programı için A1 olarak yeniden isimlendiren Xiaomi, giriş seviyesine sunduğu başarılı kamera seti ile beğeni toplamıştı. Bu anlamda Xiaomi Mi 6X modelinden de beklentiler büyük.

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Sertifika onaylarında 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olduğu görülen Mi 6X modelinin 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü aldığı ifade ediliyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama kapasitesi yer alacak.

İddialara göre arka tarafta 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 + 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensörler bulunuyor. Ön kısımda ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör yer alıyor. 2910mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Mi 6X aynı zamanda Xiaomi A2 olarak Android One programında yer alacağı için segmentine göre oldukça ilgi çekici kamera özelliklerine sahip olduğu görülüyor. Geçen yılın modeli Omnivison sensörleri kullanmıştı. Henüz fiyat konusunda bir netlik yok.


https://www.gizmochina.com/2018/04/12/xiaomi-confirms-april-25-launch-event-xiaomi-mi-6x-likely-to-get-unveiled/ Yorum Yaz
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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Xiaomi'den yeni 5"'lik telefonlar bekliyoruz. Artık her çıkan telefon eskilerin note serisi! dediklerinin boyutunda. :( Herkes 5,5-6" sevdalısı değil. Şahsi görüşüm tek elle rahat kullanım ve taşınabilirlik olarak maksimum boyut 5"'tir.
Xiaomi'den yeni 5"'lik telefonlar bekliyoruz. Artık her çıkan telefon eskilerin note serisi! dediklerinin boyutunda. :( Herkes 5,5-6" sevdalısı değil. Şahsi gör...
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BaatılRhymer 1 yıl
Mi Max 3 tanıtılsın artık...
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The Balance 1 yıl
Keşke Mi6X 626 yerine 630 veya 660 ile çıksa fakat nerede. Xiaominin de gözü döndü.
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DH Misafiri 1 yıl
şu redmi noet 5 in üretimini artır alamıyopruz stok yok
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mcebi001 1 yıl
Xiaomi snapdragon 4xx serisi giriş seviyesidir snapdragon 6xx serisi orta seviye oluyor A1 orta seviye cihaz yani...!!
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balcis 1 yıl
sd660 mi note 3'teki ve enerji tüketimi ve performansıyla sınıfında gayet iyi. 636'Yla kıyaslayanlar olmuş, 636 660'ın kırpılmış versiyonu. telefon gördüğüm kadarıyla jestlerle gelecek, iphone x'deki alttan kaydırma olayı tam olarak standart olacak xiaomi'de belli oldu. çentiği almadılar Allahtan.
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Guest-BA224EDD2 1 yıl
canli yayin felan ne varsa yayinlayin forumda. apple'in armutun tanitimi canli yayin yapiyorsaniz bunu da yapmalisiniz.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Keşke buna da sp625 koysaydın xiaomi :@ Ayrıca ben haberleri inceledim. Mtklı bir versiyonda olacak deniyor. Helio p60 kullanılacakmış. Bu işlemci de sp636 ayarında bir işlemci. Her ne olursa olsun zaten redmi note 5 pro sp636 ile bir adım önde. Bu iki telefon aynı fiyatta olacak büyük ihtimal o zaman kimse (stock android sevenler dışında) redmi note 5 pro dururken mi 6x almaz.
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TearsForFears 1 yıl
a1 de de 3080 batarya vardı bunda 2910 a düşmüş. 5 plus ve 5 pro modellerine 4k koyuyor bunlara koymuyor.
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intel7mix 1 yıl
Pilin tatmin edeceğinden şüpheliyim
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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Xiaomi'den yeni 5"'lik telefonlar bekliyoruz. Artık her çıkan telefon eskilerin note serisi! dediklerinin boyutunda. :( Herkes 5,5-6" sevdalısı değil. Şahsi görüşüm tek elle rahat kullanım ve taşınabilirlik olarak maksimum boyut 5"'tir.
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G.USTA 1 yıl al-ozaria
Samsung galaxy s7 (142.4 x 69.6 x 7.9 mm) ile galaxy s9 un(147.7 x 68.7 x 8.5 mm) boyutları neredeyse aynı birinin ekranı 5.1 inch diğerinin ki 5.8 inch. Aynı boyutta daha büyük ekran kullanmak varken neden 5 inch olsun, küçük olsun diye diretiyorsunuz anlayamıyorum. Parmaklarım öyle uzun değil ama 6 inch bir telefonu rahat kullanabiliyorum.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Snapdragon 630 ile gelir umarım. Snapdragon 626 ile aralarında ciddi fark var çünkü. 630'da LPDRR4 bellek ve cat 12 gibi ciddi geliştirmeler var.
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LittleMonster 1 yıl
Forumdakiler başlar yine mi 6x varken o alınır mı demeye. Yandık...
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Angel of the Lord 1 yıl LittleMonster
Haklı olmazlar mı?
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