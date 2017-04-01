Xiaomi Mi 6 30 MP kameraya sahip olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Mi 6’yı 16 Nisan tarihinde tanıtması bekleniyor. Tanıtım tarihinin yaklaştığı bu günlerde akıllı telefonun özelliklerine dair sızıntılar da artmaya başladı.

Çin’de faaliyetlerini sürdüren bir haber sitesi Mi 6’nın kutusunun fotoğraflarını paylaştı. Akıllı telefonun bazı özelliklerinin net bir şekilde görüldüğü fotoğrafa göre Mi 6 30 MP arka kameraya sahip olacak.

GizmoChina tarafından belirtilene göre, yukarıdan inceleyebileceğiniz görseldeki “3000” sayısı 30 MP kamerayı temsil ediyor. Şimdilik herhangi bir kaynaktan bu iddiaya ilişkin açıklama gelmedi.

Eğer fotoğraftaki özellikler doğruysa Mi 6’nın sektördeki diğer akıllı telefonlara göre oldukça küçük piksellere veya devasa bir sensöre sahip olacağını söylenebilir. Ayrıca akıllı telefonun 2 adet 15 MP arka kameraya sahip olabileceği ve kutu üzerinde bu özelliğin alışılmadık bir şekilde belirtilmiş olabileceği de düşünülüyor.

Mi 6'nın diğer özellikleri

Fotoğraf, kameranın yanı sıra akıllı telefonun birkaç önemli özelliğini de gözler önüne seriyor. Üzerinde yer alan bilgilere göre akıllı telefon 5.15 inch ekran boyutuna, 10nm Snapdragon 835 işlemciye ve 4000 mAh kapasiteli bataryaya, 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Akıllı telefonun 4 GB RAM içeren modelinin de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu modelin depolama alanı muhtemelen daha az olacaktır.

http://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_6_box_says_30mp_camera_inside-news-24333.php