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Xiaomi Mi 6 30 MP kameraya sahip olabilir

Yalnızca iki hafta sonra tanıtılması beklenen Mi 6’nın kutusuna ait olan bir görsel sızdırıldı. Kutunun üzerinde akıllı telefonun 30 MP kameraya sahip olduğu yazıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,9b
1
25
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Mi 6’yı 16 Nisan tarihinde tanıtması bekleniyor. Tanıtım tarihinin yaklaştığı bu günlerde akıllı telefonun özelliklerine dair sızıntılar da artmaya başladı.

Çin’de faaliyetlerini sürdüren bir haber sitesi Mi 6’nın kutusunun fotoğraflarını paylaştı. Akıllı telefonun bazı özelliklerinin net bir şekilde görüldüğü fotoğrafa göre Mi 6 30 MP arka kameraya sahip olacak.

GizmoChina tarafından belirtilene göre, yukarıdan inceleyebileceğiniz görseldeki “3000” sayısı 30 MP kamerayı temsil ediyor. Şimdilik herhangi bir kaynaktan bu iddiaya ilişkin açıklama gelmedi.

Eğer fotoğraftaki özellikler doğruysa Mi 6’nın sektördeki diğer akıllı telefonlara göre oldukça küçük piksellere veya devasa bir sensöre sahip olacağını söylenebilir. Ayrıca akıllı telefonun 2 adet 15 MP arka kameraya sahip olabileceği ve kutu üzerinde bu özelliğin alışılmadık bir şekilde belirtilmiş olabileceği de düşünülüyor.

Mi 6'nın diğer özellikleri 

Fotoğraf, kameranın yanı sıra akıllı telefonun birkaç önemli özelliğini de gözler önüne seriyor. Üzerinde yer alan bilgilere göre akıllı telefon 5.15 inch ekran boyutuna, 10nm Snapdragon 835 işlemciye ve 4000 mAh kapasiteli bataryaya, 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Akıllı telefonun 4 GB RAM içeren modelinin de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu modelin depolama alanı muhtemelen daha az olacaktır.



http://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_6_box_says_30mp_camera_inside-news-24333.php Yorum Yaz
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zf2 2 yıl en beğenilen
3000 mah bataryadır o. 30 mp kamera olsa duramazdı.
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ozmenakif 2 yıl
Dayı bari o kutuyu açıp içindekini çekseydin. Kutuyu çekmişsin milletin kafası karıştı bak. Ben de tahminimi 22+8 mp çift kamera şeklinde yapayım bari. 3000'in yanında bir de 800 var. O da ön kamera 8 mp demek heralde. Toplamda 38 mp yapar. 40 yapmadı tüh
Dayı bari o kutuyu açıp içindekini çekseydin. Kutuyu çekmişsin milletin kafası karıştı bak. Ben de tahminimi 22+8 mp çift kamera şeklinde yapayım bari. 3000'in ...
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matmuhendisi 2 yıl
4000 mah batarya 5.15 Full Hd ekran oww şaomi
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kod adı çökertme 2 yıl
5x optik zoom olacakmış örne görüntü için linke tıklayınız.
gizmochina.com/...
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M.Mami 2 yıl
Eger xiomia bu sefer samsungu ıslak odunla dövmezse bende telefon konusundan hicbirsey bilmiyorum, ki kardesim adam sana 4000 ver sana saglam telefon verim diyor ki buna motor alınır buda nedir yaf birdr samsung turkiyeyi destekliyor iphonun çarklısı olmak disında hicbirsey yapmıyor pepsinin barış icin kola icin sloganını uyguluyor ':)) ne insanlar var.... Xiomia yakından ülkemize giriş yapacaktır bundan adım kadar eminim ...xiomi mi 5 pro seramik kasa 1800 tl lg g5 1900 tl farkı garantili e sen teletonu dusursen zaten garanti dışı sayılıyor mantık dışı sadece böyle şeyler canavar gibi gelcek bu sefer xiomia ':))
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mkyb 2 yıl
Umarım Sony'nin 21-22 MP dediği ama tost makinesi çeken telefonları gibi olmaz.
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mu5tafa 2 yıl
Xiaomi: samsung 12 mp koyuyor biz 30 koyalım daha iyi sansınlar. 6 gb rami da patlatalım s8 i geçtik..
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thorismund 2 yıl
Telefon bu ay tanitilacakmis xiaominin ceosu aciklama yapmis shifdeletete haberi vardi..
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Krone 2 yıl
Xiaomi fiyat avantajlı güzel cihazlar üretiyor ama SAR değerleri sıkıntı. Mi6'nın SAR değeri ne olacak bakalım.
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onsos1100 2 yıl
Yazın buraya Türkiye de 2000 liradan satılır. 1700e de taban yapar
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Bloodin 2 yıl
O 800 inşallah 800 bandını desteklediğini gösteriyordur, Xiaomi'lerin tek eksiği de böylece giderilmiş olur.
Not: Redmi Pro kullanıcısıyım
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mpolat35 2 yıl
Kutuda 2016 / 2. ayı diye yazmıyor mu? Adamlar photoshop ile güzelce bazı şeyleri değiştirmişler o kadar.
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Neyinkafasi 2 yıl mpolat35
+1 photoshop olduğu bariz belli sadece 6 rakamlarına iyi bakın.
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erol4030 2 yıl
Bir yerlerde görmüştüm kamera 19 diyordu , mi 6 plasta 12 MP çift kamera diyordu,
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