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Xiaomi Mi 6X resmi tanıtım videosu sızdı

Xiaomi'nin 25 Nisan tarihinde tanıtacağı Xiaomi Mi 6X modelinin resmi tanıtım videosu sızdırıldı. Mi 6X özellikleri, çıkış tarihi ve tanıtım videosu haberimizde:
1 yıl
6,7b
1
31
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Mi 6X, 25 Nisan tarihinde tanıtılacak. Tanıtımına sayılı günler kalan telefonun hemen hemen tüm teknik özellikleri belli olmuş ve tanıtım afişi yayınlanmıştı. Son olarak Mi 6X’in resmi tanıtım videosu ve basın görselleri sızdı. Telefon tasarımsal detayları da belli oldu.

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Orta segmente hitap edecek Xiaomi Mi 6X’in sızdırılan özelliklerine göre gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alacak. 18:9 ekran oranına sahip olacak telefonun çift arka kamerası 12 MP + 20 MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde olacak. Arka kameranın f/1.8 diyafram açıklığına, ön kamera ise f/2.2 diyagram açıklığına sahip olacağı tahmin ediliyor.

 

Tanıtım videosundan da görüleceği üzere telefonun tasarımı Redmi Note 5 Pro’yu andırıyor. Mi 5X’ten farklı olarak çift arka kameranın dikey konumlandırıldığını ve ön yüzdeki kapasitif butonların yerini sanal tuşlara bıraktığını görüyoruz. Telefon kırmızı, pembe, altın, siyah ve mavi renk seçeneğine sahip olacak. Mi 6X'in ilerleyen haftalarda Mi A2 adıyla Android One telefonu olarak Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Mi 6X hakkındaki daha fazla detayı 25 Nisan’da öğreneceğiz.

Xiaomi Mi 6X özellikleri

  • Ekran: 5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 158.88×75.54×7.3 ~ 166 g
  • İşlemci: Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 4/6 GB 
  • Depolama kapasitesi: 32/64/128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12+20 MP (f/1.8)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.2)
  • Batarya: 2910 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
  • Diğer: Parmak izi tarayıcı, IR blaster (kızılötesi sensör)
 


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astegon 1 yıl
6X ya da diğer adı ile A2 güzel bir cihaz ama Redmi Note 5 pro ile büyük farkları yok gibi.
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Kakà 1 yıl
Bugün android.com ' da kısa süreliğine yayınlanmış.
4 GB RAM + 64 GB : 230 euro
6 GB RAM + 64 GB : 260 euro
Snapdragon 660 ile geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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astegon 1 yıl
Redmi Note 5 Pro bekliyorum ben...
mi.com/...
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theJuDGe_41 1 yıl sis651
Mi a2 modeli için evet
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sis651 1 yıl theJuDGe_41
Bahsettiğim Mi Mix 2 modeli. Türkiye'deki tüm frekansları destekliyor ve kullanabiliyor. Ama 1800 MHz'i tek başına kullanabiliyor. 800 ve 2600 ile birleştirme yapamıyor. Ama 800 ile 2600'ü birleştirebiliyor.
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intel7mix 1 yıl
Bataryaya gel çay demleyesim geldi
Bir günü çıkartmakta zorluk çekeceği çok belli
Ekran dev gibi ama pil minnak
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MysticDesign 1 yıl
çakma applecılar sizi
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sis651 1 yıl
O da Mi Mix 2 gibi Türkiye'deki tüm LTE frekanslarını destekleyip 1800 MHz ile frekans birleştirmeyi desteklemeyecek mi?..
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Execuvite 1 yıl
Mi A1 modeli var bende 4g açık 6:30 dk ekran süresi alıyorum bir günü çok rahat çıkarıyor wifi ile 8:00 saate yakın alıyorum batarya 3000 mah bu kapasiteye göre bence harika
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gizanagi 1 yıl Execuvite
Evet, Mi A1 dengeli, fakat Mi A2 ile ekran(daha büyük ekran) ve işlemcinin(daha performanslı işlemci) güç tüketimi artarken batarya kapasitesi düşecek gibi duruyor. Mi A1 gibi dengeli olmayacaktır. Mi Note 3'te olduğu gibi 3500 civarı koysaydı tadından yenmezdi. Tabii bu sefer de Redmi Note 5 satışlarını baltalardı. 3300 civarı ideal olabilirdi bence.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Snapdragon 660 ile bu cihazın gelmesi imkansız. 636 ile gelse öpüp başınıza koyun.
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byaahmet 1 yıl
Xiaomi ne oluyor.Tum fırmalar bataryayı artırıyor sen düşürüyorsun
4000 ma batarya dan asagısı olmazsa olmaz bu saatten sonra yap ma bunu
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