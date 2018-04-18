Xiaomi Mi 6X resmi tanıtım videosu sızdı

Xiaomi Mi 6X, 25 Nisan tarihinde tanıtılacak. Tanıtımına sayılı günler kalan telefonun hemen hemen tüm teknik özellikleri belli olmuş ve tanıtım afişi yayınlanmıştı. Son olarak Mi 6X’in resmi tanıtım videosu ve basın görselleri sızdı. Telefon tasarımsal detayları da belli oldu.

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Orta segmente hitap edecek Xiaomi Mi 6X’in sızdırılan özelliklerine göre gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alacak. 18:9 ekran oranına sahip olacak telefonun çift arka kamerası 12 MP + 20 MP çözünürlüğünde, ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde olacak. Arka kameranın f/1.8 diyafram açıklığına, ön kamera ise f/2.2 diyagram açıklığına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Tanıtım videosundan da görüleceği üzere telefonun tasarımı Redmi Note 5 Pro’yu andırıyor. Mi 5X’ten farklı olarak çift arka kameranın dikey konumlandırıldığını ve ön yüzdeki kapasitif butonların yerini sanal tuşlara bıraktığını görüyoruz. Telefon kırmızı, pembe, altın, siyah ve mavi renk seçeneğine sahip olacak. Mi 6X'in ilerleyen haftalarda Mi A2 adıyla Android One telefonu olarak Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Mi 6X hakkındaki daha fazla detayı 25 Nisan’da öğreneceğiz.

Xiaomi Mi 6X özellikleri Ekran: 5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran

5.99 inçlik 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LCD ekran Boyut ve ağırlık: 158.88×75.54×7.3 ~ 166 g

158.88×75.54×7.3 ~ 166 g İşlemci: Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)

Snapdragon 660 (4x 2.2 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama kapasitesi: 32/64/128 GB + microSD kart desteği

32/64/128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12+20 MP (f/1.8)

12+20 MP (f/1.8) Ön kamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Batarya: 2910 mAh

2910 mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9

Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9 Diğer: Parmak izi tarayıcı, IR blaster (kızılötesi sensör)