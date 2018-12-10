Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı

Xiaomi’nin ülkemizde de oldukça beğenilen akıllı telefon modeli Xiaomi Mi A1, Android 9.0 Pie güncellemesi almaya başladı. Cihaz Android One projesi kapsamında tanıtılan ilk Xiaomi telefonuydu.

Bazı bölgelerde indirilebilir

Android 9.0 Pie güncellemesini bazı bölgelerdeki kullanıcıların almaya başladığı görünüyor. Sırayla diğer bölgeler içinde güncellemenin dağıtımına başlanacaktır. Android sürüm değişimi olması sebebiyle güncellemenin boyutu 1074 MB. Eklenen en büyük yenilik ise FM radio özelliğinin açılması olmuş. Daha öncesinde Çin için üretilen versiyon Mi 5X’de FM radio açıkken Xiaomi Mi A1 üzerinde kullanılamıyordu. Yeni güncelleme ile artık Mi A1 kullanıcıları da FM radio özelliğinden yararlanabilecek. Ayrıca Android Pie ile gelen adaptif batarya, adaptif parlaklık ve yeni gezinme seçenekleri de ekleniyor.

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Cihaz ilk tanıtıldığında Android 7.1.2 Nougat ile çıkmıştı. Android Pie tabanlı yeni güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor ama DonanımHaber forumlarında bazı kullanıcılar güncellemeyi yüklemeyi başarabilmişler bile. Haberimizdeki görselde "Booker DeWitt" rumuzlu üyeye ait.

https://www.gsmarena.com/android_90_pie_rolling_out_to_the_xiaomi_mi_a1-news-34623.php