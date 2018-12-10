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Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı

Xiaomi’nin Android One kapsamında tanıtılan ilk modeli Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Cihaz tanıtıldığında Android 7.1.2 Nougat ile gelmişti.
5 ay
12,7b
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9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı
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Xiaomi’nin ülkemizde de oldukça beğenilen akıllı telefon modeli Xiaomi Mi A1, Android 9.0 Pie güncellemesi almaya başladı. Cihaz Android One projesi kapsamında tanıtılan ilk Xiaomi telefonuydu.

Bazı bölgelerde indirilebilir

Android 9.0 Pie güncellemesini bazı bölgelerdeki kullanıcıların almaya başladığı görünüyor. Sırayla diğer bölgeler içinde güncellemenin dağıtımına başlanacaktır. Android sürüm değişimi olması sebebiyle güncellemenin boyutu 1074 MB. Eklenen en büyük yenilik ise FM radio özelliğinin açılması olmuş. Daha öncesinde Çin için üretilen versiyon Mi 5X’de FM radio açıkken Xiaomi Mi A1 üzerinde kullanılamıyordu. Yeni güncelleme ile artık Mi A1 kullanıcıları da FM radio özelliğinden yararlanabilecek. Ayrıca Android Pie ile gelen adaptif batarya, adaptif parlaklık ve yeni gezinme seçenekleri de ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi"

Cihaz ilk tanıtıldığında Android 7.1.2 Nougat ile çıkmıştı. Android Pie tabanlı yeni güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor ama DonanımHaber forumlarında bazı kullanıcılar güncellemeyi yüklemeyi başarabilmişler bile. Haberimizdeki görselde "Booker DeWitt" rumuzlu üyeye ait.


https://www.gsmarena.com/android_90_pie_rolling_out_to_the_xiaomi_mi_a1-news-34623.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
ben yükledim fakat zil sesi sessizleşti videoların sesleri yok telefon rehberi isimleri silinmiş biraz problemli ama arayüzü güzel
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DH Misafiri 5 ay
Daha bana android 9 pie güncellemesi gelmedi
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DH Misafiri 5 ay
????
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V4LKyR 5 ay
Haberimizdeki görselde "Booker DeWitt" rumuzlu üyeye ait.
"Dahi" anlamında kullanılan de eki ayrı yazılır.
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DH Misafiri 5 ay
yalnız hocam bu cihaza gelme sebebi android one cihazı olması
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deniz_sea 5 ay
Bu cihaza 9.0 geliyor ise mi max2 ye gelmeli sabırsızlıkla bekliyoruz xiaomi....
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YediGüzelAdam 5 ay deniz_sea
Android One programında bu cihaz işlemciye bakarak konuşmamak gerek
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mfurkan0 5 ay
Bana daha gelmedi.
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