Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi

Çentiği ortadan kaldırarak ekran içerisinde ön kamera barındıran çerçevesiz telefonlar yılın trendi olmaya hazırlanıyor. Bu trende ayak uydurmak isteyen Honor, View 20 modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Samsung’un Infinity-O olarak adlandırdığı tasarım tercihi View 20’de bizleri bekliyor.

Dünyanın ekran içinde kameralı ilk telefonu

Honor View 20 ekran içerisinde kamerası bulunan ilk telefon olarak adlandırılıyor. Daha öncesinde Samsung Galaxy A8s ve Huawei Nova 4’de benzeri bir tasarıma sahipti. Ancak resmi gösterimi yapılan ilk cihaz olması sebebiyle firma dünyada ilk olduğunu söylüyor olabilir. Cihaz her ne kadar ön gösterim tarzında çıkmış olsa da fotoğraflarında çalışır halde görülebildi.

48 MP kamera

Sony IMX586 sensörü 48 MP çözünürlüğüyle akıllı telefon kameralarını yeni bir noktaya taşıyor. Honor View 20’nin arka kamerasına da bu sensör eşlik ediyor. Xiaomi’den 48 MP arka kameralı Redmi modeli haberleri gelmişti ama Honor hızlı davranarak ilk kullanan firma olmayı başardı. Yüksek çözünürlüklü bu sensör, pikselleri birleştirme yoluyla düşük ışıkta 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekerek gürültüyü azaltabilecek. Ayrıca firma Magic Turbo adında Wifi ve 4G’yi kombine ederek kullanmayı sağlayan bir teknolojiden de bahsetti.

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Cihazın teknik özellikleriyle ilgili fazla detay paylaşılmadı. Kirin 980 işlemcisinden gücünü alacağı ve ön kameranın 4.5mm’lik boşluğa sahip olacağı söylenmiş. Akıllı telefon Honor V20 adıyla 26 Aralık tarihinde Çin üzerinde resmi lansmanını gerçekleştirecek. Global etkinliğin ise 22 Ocak günü Paris’de yapılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/honor_teases_the_view_20__its_first_phone_with_an_inscreen_camera-news-34624.php