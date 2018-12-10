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Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi

Samsung’un Infinity-O adını verdiği ekran içerisinde ön kameraya sahip telefonlar farklı markalarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Honor da View 20 ismiyle kendi modelini ortaya çıkardı.
5 ay
5,5b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi
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Çentiği ortadan kaldırarak ekran içerisinde ön kamera barındıran çerçevesiz telefonlar yılın trendi olmaya hazırlanıyor. Bu trende ayak uydurmak isteyen Honor, View 20 modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Samsung’un Infinity-O olarak adlandırdığı tasarım tercihi View 20’de bizleri bekliyor.

Dünyanın ekran içinde kameralı ilk telefonu

Honor View 20 ekran içerisinde kamerası bulunan ilk telefon olarak adlandırılıyor. Daha öncesinde Samsung Galaxy A8s ve Huawei Nova 4’de benzeri bir tasarıma sahipti. Ancak resmi gösterimi yapılan ilk cihaz olması sebebiyle firma dünyada ilk olduğunu söylüyor olabilir. Cihaz her ne kadar ön gösterim tarzında çıkmış olsa da fotoğraflarında çalışır halde görülebildi.

48 MP kamera

Sony IMX586 sensörü 48 MP çözünürlüğüyle akıllı telefon kameralarını yeni bir noktaya taşıyor. Honor View 20’nin arka kamerasına da bu sensör eşlik ediyor. Xiaomi’den 48 MP arka kameralı Redmi modeli haberleri gelmişti ama Honor hızlı davranarak ilk kullanan firma olmayı başardı. Yüksek çözünürlüklü bu sensör, pikselleri birleştirme yoluyla düşük ışıkta 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekerek gürültüyü azaltabilecek. Ayrıca firma Magic Turbo adında Wifi ve 4G’yi kombine ederek kullanmayı sağlayan bir teknolojiden de bahsetti.

Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi
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Cihazın teknik özellikleriyle ilgili fazla detay paylaşılmadı. Kirin 980 işlemcisinden gücünü alacağı ve ön kameranın 4.5mm’lik boşluğa sahip olacağı söylenmiş. Akıllı telefon Honor V20 adıyla 26 Aralık tarihinde Çin üzerinde resmi lansmanını gerçekleştirecek. Global etkinliğin ise 22 Ocak günü Paris’de yapılması bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/honor_teases_the_view_20__its_first_phone_with_an_inscreen_camera-news-34624.php Yorum Yaz
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Emin KOÇ 5 ay
Zamanla nereden nereye geldik seneye tertemiz üzerinde bir şeyler olmayan ekranları daha çok görürüz. Merak etmeyin birden 5 yıl sonraki telefonları da beklemeyelim bence.
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Ray Kurzweil 5 ay
Telefondan oyun oynayan kimse bu tasarımı tercih etmez. Ortada damla şeklinde olan tasarım en makul olanı.
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CyberDiamond 5 ay
huawei ni seviyorum adamlar her yerden çalışıyorlar. Apple ın çentiği samsungun bu enteresan tasarımını çalmışlar hemen. Bare samsung sola koymuş kamerayı sen sağa koy yahu.
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bkamber 5 ay
kirin 980 varsa mate 20 pro gibi performans da vardir herhalde. sd845 e gore bile benchmark farkı cok gibi. sd855 e kadar simdilik
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Emin KOÇ 5 ay bkamber
Huawei testlerde işlemcileri daha hızlı çalıştırdığı için gıcık oldum adamlara eğer o testlerdeki performansı ile çalışsa telefonlar şarjlar çok daha az dayanır.
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haQQo 5 ay
Ekran delikmiş gibi görünüyor. Tutmaz bu.
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