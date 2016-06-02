Xiaomi Mi Band 2, OLED ekran ile geliyor

Nihayet Xiaomi’nin merakla beklenen yeni fitness takip cihazı Mi Band 2 resmiyet kazandı. Firmanın giyilebilir cihaz pazarında üst sıralara tırmanmasını sağlayan Mi Band serisi, artık OLED ekrana sahip.

Zaman zaman firmanın patronu Lei Jun ve yardımcısı Hugo Barra’nın yeni bilekliği taktıklarına şahit oluyorduk. Bu bakımdan gayri resmi olarak tanıtılmış gibiydi. Yeni modelin en önemli tarafı şüphesiz OLED ekranı olacak.

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0.42 inç boyutundaki OLED ekran, kullanım sürelerini çok kısaltmamak adına dokunmatik değil. Bununla birlikte parmak kirlerini önleyici bir kaplama ve çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Fitness ve nabız değerlerini görebilmeniz açısından yerleştirilmiş ekranın altındaki buton ile gerekli geçişler sağlanıyor. Sadece 7 gram olan bileklik, nabız ölçümünü ve atılan adımları daha akıcı bir şekilde analiz edebiliyor.

Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan cihaz, IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika kullanılabiliyor. 70mAh kapasiteli batarya ise 20 gün bekleme süresi sunuyor. Önceki versiyonlar gibi, gelen arama ve SMS’ler ikonlar yardımıyla ekranda gösteriliyor. Ayrıca 2 farklı titreşimli uyarı modu da mevcut. 3 farklı renk seçeneği ile gelen bilekliğin fiyatı biraz artmış ve 22$ olmuş. Satışlara haftaya başlanacak.