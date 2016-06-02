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Xiaomi Mi Band 2, OLED ekran ile geliyor

Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarında üst sıralara tırmanmasını sağlayan Mi Band fitness bilekliği serisi, üçüncü nesli ile birlikte OLED ekranına kavuşuyor.
2 yıl
5,7b
1
29
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nihayet Xiaomi’nin merakla beklenen yeni fitness takip cihazı Mi Band 2 resmiyet kazandı. Firmanın giyilebilir cihaz pazarında üst sıralara tırmanmasını sağlayan Mi Band serisi, artık OLED ekrana sahip.

Zaman zaman firmanın patronu Lei Jun ve yardımcısı Hugo Barra’nın yeni bilekliği taktıklarına şahit oluyorduk. Bu bakımdan gayri resmi olarak tanıtılmış gibiydi. Yeni modelin en önemli tarafı şüphesiz OLED ekranı olacak.

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0.42 inç boyutundaki OLED ekran, kullanım sürelerini çok kısaltmamak adına dokunmatik değil. Bununla birlikte parmak kirlerini önleyici bir kaplama ve çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Fitness ve nabız değerlerini görebilmeniz açısından yerleştirilmiş ekranın altındaki buton ile gerekli geçişler sağlanıyor. Sadece 7 gram olan bileklik, nabız ölçümünü ve atılan adımları daha akıcı bir şekilde analiz edebiliyor.

Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan cihaz, IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika kullanılabiliyor. 70mAh kapasiteli batarya ise 20 gün bekleme süresi sunuyor. Önceki versiyonlar gibi, gelen arama ve SMS’ler ikonlar yardımıyla ekranda gösteriliyor. Ayrıca 2 farklı titreşimli uyarı modu da mevcut. 3 farklı renk seçeneği ile gelen bilekliğin fiyatı biraz artmış ve 22$ olmuş. Satışlara haftaya başlanacak.

 

http://www.mi.com/shouhuan2/ Yorum Yaz
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ankasr13e 2 yıl en beğenilen
Simdi onlar dusunsunnnn! Bende ilki vardi, tek eksigi kucuk saat ekrani idi. 1 ay pili gidiyor ya, 1 ay!
2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
meneter 2 yıl
Güncelleme mi geldi hocam nasıl güncelleyecem ben.
V1.0.0.11
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MMistanbul 2 yıl
Arkadaşlar bende alacağım ama 3 farklı model ve fiyatı var. Aralarındaki farklar nelerdir?

tr.aliexpress.com/...
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Fenomenon 2 yıl
22$ olsa direk alırım da biraz zor gibi. Miband 1s kullanıyorum, gayet güzel bir zımbırtı.
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seyru 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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dobrasam 2 yıl
xiaomi mi band 1s kullanıyorum çok memnunum dayanıklı ve şık şarj ömrü epey uzun tavsiye ederim
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interwap 2 yıl
İlk haftalar 29-35 dolar arası gider.
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TnesQuare 2 yıl
70 Tl civarı bir rakam ama çinli siteler en az 2 kat fiyatına satarlar ilk başta.
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Fell on Black Days 2 yıl
Tahmini kaç 'TL' olur?
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Guhong01 2 yıl
Alırım muhtemelen
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gunman233 2 yıl
Xiaomi çok hafif ve küçük. Makibes düşünmüştüm ancak kaba geldi. Bazı problemleri de okuyunca ekransız mi band almıştım. Ekranlısı iyi oldu çıkması. 22 dolar fiyat hikaye olarak kalır, o fiyattan almak imkansız bizim için. Uzunca bir süre 35 dolar altına düşmez sanırım. 29-30 doların altını uzun vadede bile görmez.
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bbo1717 2 yıl
Mi band 1'i almamamın sebebi ekranın olmayışıydı, ekranlı modelin çıkmasını bekledim ve sonunda oldu.
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