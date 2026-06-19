Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    Küresel akıllı saat pazarı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Apple liderliğini korurken Samsung tarafında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. İşte en çok satan markalar...

    En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir teknoloji pazarında farklı segmentlere hitap eden çok sayıda marka bulunuyor. Bu nedenle zirvedeki rekabet sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak pazar araştırmalarıyla öne çıkan Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan akıllı saat markalarını açıkladı. Bu yıl Samsung, Xiaomi, Apple ve Huawei öne çıkan markalar arasında.

    Apple büyüdü, Samsung geriledi

    Akıllı saat pazarı 2024 yılında yaşanan zorlu dönemin ardından toparlanmasını sürdürüyor. Counterpoint Research tarafından paylaşılan son verilere göre küresel akıllı saat sevkiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı. Rapora göre büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri Apple'ın yeni nesil giyilebilir ürünleri ve premium modellere yönelik artan tüketici ilgisi oldu.

    En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Counterpoint verilerine göre Apple, yüzde 23 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi. Apple'ın toplam sevkiyatlarının yarısından fazlası Kuzey Amerika pazarından geldi. Yeni modellerin yanı sıra gelişmiş sağlık ve takip özellikleri de satışları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

    İkinci sırada Huawei bulunuyor. Çinli üretici, sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 12 artırarak pazar payını yüzde 17 seviyesine taşıdı. Huawei'nin özellikle Çin'deki güçlü performansı dikkat çekti. Rapora göre Çin akıllı saat pazarı ilk çeyrekte yüzde 15 büyürken Huawei tek başına yüzde 40 pazar payına ulaştı. Üçüncü sırada yer alan Xiaomi de büyümesini sürdürdü. Şirketin sevkiyatları yüzde 9 artarken pazar payı yüzde 10 seviyesine yükseldi. Çocuklara yönelik akıllı saatleriyle bilinen Imoo ise yüzde 2 büyüme kaydetti ve yüzde 7 pay elde etti.

    1. Apple
    2. Huawei
    3. Xiaomi
    4. Imoo
    5. Samsung

    Rapordaki en dikkat çekici gelişme ise Samsung tarafında yaşandı. Güney Koreli üreticinin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 28 geriledi. Bunun sonucunda şirketin pazar payı yüzde 7'den yüzde 5'e düştü. Samsung böylece küresel sıralamada beşinci sırada yer aldı. Counterpoint analistleri, tüketicilerin artık daha gelişmiş sensörler, sağlık takip özellikleri ve premium tasarımlar sunan modellere yöneldiğini belirtiyor. Bu eğilim, ortalama satış fiyatlarına da yansıdı. Rapora göre küresel akıllı saat ortalama satış fiyatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 yükseldi.

     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abound kullanıcı yorumları 0501 hangi hat c2 nedir dikkat çekici araba ilan başlıkları bmw 320 ied

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 3
    LENOVO IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum