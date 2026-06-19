En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

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Tam Boyutta Gör Giyilebilir teknoloji pazarında farklı segmentlere hitap eden çok sayıda marka bulunuyor. Bu nedenle zirvedeki rekabet sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak pazar araştırmalarıyla öne çıkan Counterpoint Research, satış paylarına göre dünyanın en çok satan akıllı saat markalarını açıkladı. Bu yıl Samsung, Xiaomi, Apple ve Huawei öne çıkan markalar arasında.

Apple büyüdü, Samsung geriledi

Akıllı saat pazarı 2024 yılında yaşanan zorlu dönemin ardından toparlanmasını sürdürüyor. Counterpoint Research tarafından paylaşılan son verilere göre küresel akıllı saat sevkiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı. Rapora göre büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri Apple'ın yeni nesil giyilebilir ürünleri ve premium modellere yönelik artan tüketici ilgisi oldu.

Tam Boyutta Gör Counterpoint verilerine göre Apple, yüzde 23 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi. Apple'ın toplam sevkiyatlarının yarısından fazlası Kuzey Amerika pazarından geldi. Yeni modellerin yanı sıra gelişmiş sağlık ve takip özellikleri de satışları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

İkinci sırada Huawei bulunuyor. Çinli üretici, sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 12 artırarak pazar payını yüzde 17 seviyesine taşıdı. Huawei'nin özellikle Çin'deki güçlü performansı dikkat çekti. Rapora göre Çin akıllı saat pazarı ilk çeyrekte yüzde 15 büyürken Huawei tek başına yüzde 40 pazar payına ulaştı. Üçüncü sırada yer alan Xiaomi de büyümesini sürdürdü. Şirketin sevkiyatları yüzde 9 artarken pazar payı yüzde 10 seviyesine yükseldi. Çocuklara yönelik akıllı saatleriyle bilinen Imoo ise yüzde 2 büyüme kaydetti ve yüzde 7 pay elde etti.

Apple Huawei Xiaomi Imoo Samsung

Rapordaki en dikkat çekici gelişme ise Samsung tarafında yaşandı. Güney Koreli üreticinin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 28 geriledi. Bunun sonucunda şirketin pazar payı yüzde 7'den yüzde 5'e düştü. Samsung böylece küresel sıralamada beşinci sırada yer aldı. Counterpoint analistleri, tüketicilerin artık daha gelişmiş sensörler, sağlık takip özellikleri ve premium tasarımlar sunan modellere yöneldiğini belirtiyor. Bu eğilim, ortalama satış fiyatlarına da yansıdı. Rapora göre küresel akıllı saat ortalama satış fiyatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 yükseldi.

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