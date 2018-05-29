Xiaomi Mi Band 3'ün fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz gün Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3'ü Perşembe günü tanıtacağını sizlere duyurmuştuk. Cihazla ilgili sızan bazı bilgilerde fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi yer almıyordu. Bugün Xiaomi'nin web sayfasında Xiaomi Mi Band 3'in fiyatının ne kadar olacağı da listelendi.

Xiaomi Mi Band 3, Perşembe günü tanıtılacak

Xiaomi'nin web sayfasından alınan bir ekran görüntüsünde Xiaomi Mi Band 3'ün fiyatının 169 Yuan yani 26 dolar olduğu görülüyor. Para birimimizle bugünkü kurda yaklaşık 120 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan cihazın ülkemizde ne kadara satılacağını söylemek ise şu an için zor.

Xiaomi CEO'su geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Band 3'ü test ettiğini ve önceki modellere göre çok daha iyi bir cihazın bizleri beklediğini belirtmişti. Fiziksel bir düğmesi olmayan Mi Band 3, 2.5D kavisli ekran, Bluetooth 4.2, NFC ve IP64 toz ve su geçirmezlik sertifikası ile geliyor. Gelen son haberlere göre cihazda hareket alıgılayıcı (gesture) desteği de mevcut olacak.

https://www.gsmarena.com/shortlived_official_listing_reveals_26_price_tag_for_mi_band_3-news-31330.php