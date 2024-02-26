Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 2.299 TL olarak açıklandı ancak merakla beklenen akıllı bilekliğe lansmana özel 2.199 TL fiyat ile erişmek mümkün. Bununla birlikte Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye’ye sadece siyah renk seçeneğiyle giriş yapmış durumda.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 8 Pro özellikler ve genel tasarım olarak aslında selefinden çok fazla ayrılmıyor ancak birkaç önemli iyileştirmeyi bünyesinde taşıyor. Akıllı bileklikte ilk dikkat çeken şey AMOLED ekranın 1.64 inçten 1.74 inçe yükseltilmesi. Bu ekran 60 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahipken Daima Açık Ekran (AOD) desteği de kullanıcılara sunuluyor.

Beklenen Xiaomi Watch S3 için Türkiye fiyatı açıklandı 3 sa. önce eklendi

AOD aktif olduğunda Xiaomi Smart Band 8 Pro, 6 gün pil ömrü sunarken AOD kapalı olduğunda ise 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bunların yanında dahili GPS ve NFC modülleri de cihahazda bulunuyor. Ayrıca kalp atış hızını, stres seviyesini, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ve uyku kalitesini ölçebiliyor.

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Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu