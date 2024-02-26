Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 2.299 TL olarak açıklandı ancak merakla beklenen akıllı bilekliğe lansmana özel 2.199 TL fiyat ile erişmek mümkün. Bununla birlikte Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye’ye sadece siyah renk seçeneğiyle giriş yapmış durumda.
AOD aktif olduğunda Xiaomi Smart Band 8 Pro, 6 gün pil ömrü sunarken AOD kapalı olduğunda ise 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bunların yanında dahili GPS ve NFC modülleri de cihahazda bulunuyor. Ayrıca kalp atış hızını, stres seviyesini, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ve uyku kalitesini ölçebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.