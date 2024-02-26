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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

    Xiaomi, Watch S3 modeliyle birlikte Xiaomi Smart Band 8 Pro akıllı bilekliğini de Türkiye pazarına getirdi. İşte Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri:
    Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı şık tasarımlı Xiaomi Smart Band 8 Pro modelini Türkiye’ye getirdi. Firma düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modellerini de küresel pazarlar için tanıttı. Firma Smart Band 8 Pro akıllı bilekliğine ek olarak Xiaomi Watch S3 akıllı saatini de ülkemizde satışa sunmuş durumda.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Watch S3 Türkiye fiyatı 2.299 TL olarak açıklandı ancak merakla beklenen akıllı bilekliğe lansmana özel 2.199 TL fiyat ile erişmek mümkün. Bununla birlikte Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye’ye sadece siyah renk seçeneğiyle giriş yapmış durumda.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Band 8 Pro özellikler ve genel tasarım olarak aslında selefinden çok fazla ayrılmıyor ancak birkaç önemli iyileştirmeyi bünyesinde taşıyor. Akıllı bileklikte ilk dikkat çeken şey AMOLED ekranın 1.64 inçten 1.74 inçe yükseltilmesi. Bu ekran 60 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahipken Daima Açık Ekran (AOD) desteği de kullanıcılara sunuluyor.

    AOD aktif olduğunda Xiaomi Smart Band 8 Pro, 6 gün pil ömrü sunarken AOD kapalı olduğunda ise 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bunların yanında dahili GPS ve NFC modülleri de cihahazda bulunuyor. Ayrıca kalp atış hızını, stres seviyesini, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ve uyku kalitesini ölçebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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