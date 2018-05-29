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Apple, 2019 model tüm iPhone'larda OLED ekran kullanacak

Yeni bir rapora göre bu yıl en az bir LCD ekranlı iPhone çıkarmayı planlayan Apple gelecek yıl tamamen OLED teknlojisine geçecek. Şirket ekranları Samsung ve LG'den tedarik etmeyi planlıyor.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı üç iPhone modelinden ikisinin OLED ekrana sahip olacağı, diğerinin ise LCD ekran ile geleceği söyleniyor. Ancak 2019 model iPhone'larda aynı durum geçerli olmayacak. Apple gelecek yıl çıkaracağı üç telefonda da OLED ekran paneline yer verecek.
Güney Koreli ETNews, Cupertinolu teknoloji devinin 2019 yılında piyasaya süreceği iPhone serisini planlamaya başladığını ve ekran teknolojisi olarak OLED'i seçtiğini bildiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir isimsiz kaynak şunları söyledi:
"Apple, 2019'da tüm yeni iPhone modellerinde OLED panel kullanmaya karar verdi. Ancak üçten fazla yeni model çıkarılacaksa LCD ekranlı model korunabilir"

Apple'ın OLED ekran tedarikçisi Samsung

Apple şu anda iPhone X'da kullanılan OLED panelleri üreten Samsung ile çalışıyor. İki şirket arasındaki iş birliği 2019'da muhtemelen daha da derinleşecek. Öte yandan Apple'ın, Samsung'a olan bağımlılığını azaltmak için LG ile de görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
LG, Apple Watch için OLED ekran tedarik ediyor ve şirketin bu yılki iPhone modelleri için ikinci bir tedarikçi olacağına yönelik söylentiler var. Ancak ortada bu spekülasyonları doğrulayacak herhangi bir somut bilgi yok.

https://appleinsider.com/articles/18/05/29/apple-to-use-oled-in-all-three-iphone-models-in-2019-report-says Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Angelica 11 ay
Keske 6s deki ekrana donseler. Hayatimda gordugum en guzel renkler bu cihazda.
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Rwenzori 11 ay Emre Kocakaya
En büyük sorunlardan birisi bu, dünya para ver daha raftayken 500-1000 düşüyor, 2. elde ölü fiyatına gidiyor. iPhone da stratejim her sene satıp üzerine 1000-2000 koyup yenisini almak.
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Rwenzori 11 ay nightsoldier
Yapma ya ;)
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Cilduz 11 ay
söylentilerden başka haber yapan kalmadı. söylenti neymiş olabilirmiş olmayabilirmiş çok önemli meseleler bunlar karnımız böyle doyacak. eski teknolojiyi satarlar arkasında bükülebilir ekranlı modelleri sürerler devrim yaptık derler. başka nasıl satacaklar nasıl kandıracaklar nasıl paramızı yok edecekler. dolar artıyormuş yok artmasın düşsün. medya işin bokunu çıkardı nereden nereye geldik gençleri tüketim manyağı yaptılar yok oled olacakmış işlemcisi şöyle olacakmış vay vay vay üzüldüğüm şey cep telefonu deyince aklına teknoloji gelen teknoloji deyincede aklına cep telefonu gelen gençlik oluyor.
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SEHZADE63 11 ay
Samsung yakinda microled teknolojisine geciş yapar gibime geliyor:)
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interwap 11 ay
Hani LCD'ye dönüyordu?
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HumWE 11 ay
Farklı birşey kullanmasına gerek yok adını değişmesin yeter ...
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Umutcan 11 ay
Oled iyidir ama bu saatten sonra firmalar MicroLED'e geçerse daha iyi olacak. Telefon boyutunda üretimi ve pixel boyutları sıkıntı oluyor sanırsam şimdilik.
Yanma probleminin aşılması açısından önemli, yoksa daha yıllar boyu LCD'ye mahkum kalacak teknoloji.
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gosHawk. 11 ay
Samsunga rakip, samsunga bağımlı bir dünya markası
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SEHZADE63 11 ay
2015 yilinda da 2018 haberleri oled ve tam tasarim ile cikicak haberleri vardi yill olmuş 2019 teknoloji ilerliyo artik oled ekran li tvler piyasada şimdi oled ekranli cihazlari görmemek hayal kirikliği olurdu pek sevindirici değil bildigin normal bi haber olarak görürüyoruz asil muhim olan batarya olarak iyleştirme sağlayip sağlamamasi:)
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akıllı telefon, ekran ve
6 etiket daha OLED cep telefonu 2019 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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