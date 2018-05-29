Apple, 2019 model tüm iPhone'larda OLED ekran kullanacak

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı üç iPhone modelinden ikisinin OLED ekrana sahip olacağı, diğerinin ise LCD ekran ile geleceği söyleniyor. Ancak 2019 model iPhone'larda aynı durum geçerli olmayacak. Apple gelecek yıl çıkaracağı üç telefonda da OLED ekran paneline yer verecek.

Güney Koreli ETNews, Cupertinolu teknoloji devinin 2019 yılında piyasaya süreceği iPhone serisini planlamaya başladığını ve ekran teknolojisi olarak OLED'i seçtiğini bildiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir isimsiz kaynak şunları söyledi:

"Apple, 2019'da tüm yeni iPhone modellerinde OLED panel kullanmaya karar verdi. Ancak üçten fazla yeni model çıkarılacaksa LCD ekranlı model korunabilir"

Apple'ın OLED ekran tedarikçisi Samsung

Apple şu anda iPhone X'da kullanılan OLED panelleri üreten Samsung ile çalışıyor. İki şirket arasındaki iş birliği 2019'da muhtemelen daha da derinleşecek. Öte yandan Apple'ın, Samsung'a olan bağımlılığını azaltmak için LG ile de görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

LG, Apple Watch için OLED ekran tedarik ediyor ve şirketin bu yılki iPhone modelleri için ikinci bir tedarikçi olacağına yönelik söylentiler var. Ancak ortada bu spekülasyonları doğrulayacak herhangi bir somut bilgi yok.

https://appleinsider.com/articles/18/05/29/apple-to-use-oled-in-all-three-iphone-models-in-2019-report-says