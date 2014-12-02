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Xiaomi Mi Band fitness takip cihazı bir milyon satış barajını geride bıraktı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Band fitness takip cihazı bir milyon satış barajını geride bıraktı

Akıllı telefon pazarında başarılı satışlar yaparak en iyi beş listesine girmeyi başaran Çinli Xiaomi, giyilebilir cihaz pazarında da iddialı olduğunu son satış rakamları ile gösterdi. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre 3 ay içerisinde bir milyondan fazla Xiaomi Mi Band sevkiyatı gerçekleştirildi. Sadece Çin'de satılıyor olmasına rağmen Mi Band cihazının bu kadar iyi bir başarı elde etmesinin arkasında şüphesiz 13$ seviyesindeki fiyat etiketinin önemi büyük. 

Rakipleri 50$ ve üzeri fiyatlarla piyasaya girmesine rağmen Xiaomi çok rekabetçi bir seviye belirledi. Bu kadar ucuz olmasına rağmen cihaz atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku takibi gibi pek çok fonksiyonu yerine getiriyor ve tek şarj ile 30 gün gidebiliyor. Cihazda bir ekran bulunmuyor.

Xiaomi giyilebilir cihazını daha fazla ülkeye pazarlama niyetinde. Bu sayede satış rakamını daha da yukarı çekebilir. Ancak yurtdışında fiyatın ne olacağı konusunda bir bilgi yok. Zira aynı fiyat seviyesindeki 10400mAh gücündeki harici bataryası ülkemizde 100TL civarında satılıyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/xiaomi-boasts-1-million-mi-bands-shipped-in-3-months/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl
iki sigara parasina adamlar akilli cihaz satiyor ..
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arel.gr 4 yıl
e-bay 'de Xiaomi Mi Band 18,5-21,00 € araliginda.
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sercandk 4 yıl
Xiaomi işini biliyor yaptigi her ürünle uygun fiyat politikası sayesinde başarıya da ulaşıyor. Oturup tebrik etmek gerek.
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swat882 4 yıl
malesef bu tasarım ile ben almam, fitbit charge a yöneliyorum
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1BilimAdamı 4 yıl
Fotoğraftaki bayan 1 kalori daha yaksa yere yığılack gibi duruyor,ve 13 dolara satılan powerbank neden aliexpresste 23 dolar?
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matmuhendisi 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Fotoğraftaki bayan 1 kalori daha yaksa yere yığılack gibi duruyor,ve 13 dolara satılan powerbank neden aliexpresste 23 dolar?

adam 13 dolara alip stokluyor ve 23 dolara satiyor bi nevi karaborsa ..
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Şeker Hapı 4 yıl
Fotoğraftaki hanfendi 2km daha koşsa fazla kalori yakımından yere yığılacak gibi duruyor biraz daha sporcu kimliği olan birinin fotoğrafını afiş resmi olarak kullansalar daha oturaklı olurmuş bu arada 30 gün kullanım süresi oldukça iyi bu tip cihazların bir ekrana ihtiyaç duyduğunu da düşünmüyorum zaten hepimizin cebinde bir telefon var
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
100 TL değil 60-70 tl arası kargo dahil satılıyor
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