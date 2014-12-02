Xiaomi Mi Band fitness takip cihazı bir milyon satış barajını geride bıraktı





Akıllı telefon pazarında başarılı satışlar yaparak en iyi beş listesine girmeyi başaran Çinli Xiaomi, giyilebilir cihaz pazarında da iddialı olduğunu son satış rakamları ile gösterdi.





Firmadan yapılan açıklamaya göre 3 ay içerisinde bir milyondan fazla Xiaomi Mi Band sevkiyatı gerçekleştirildi. Sadece Çin'de satılıyor olmasına rağmen Mi Band cihazının bu kadar iyi bir başarı elde etmesinin arkasında şüphesiz 13$ seviyesindeki fiyat etiketinin önemi büyük.





Rakipleri 50$ ve üzeri fiyatlarla piyasaya girmesine rağmen Xiaomi çok rekabetçi bir seviye belirledi. Bu kadar ucuz olmasına rağmen cihaz atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku takibi gibi pek çok fonksiyonu yerine getiriyor ve tek şarj ile 30 gün gidebiliyor. Cihazda bir ekran bulunmuyor.





Xiaomi giyilebilir cihazını daha fazla ülkeye pazarlama niyetinde. Bu sayede satış rakamını daha da yukarı çekebilir. Ancak yurtdışında fiyatın ne olacağı konusunda bir bilgi yok. Zira aynı fiyat seviyesindeki 10400mAh gücündeki harici bataryası ülkemizde 100TL civarında satılıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/xiaomi-boasts-1-million-mi-bands-shipped-in-3-months/?utm_source=mobilerepublic