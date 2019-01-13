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Xiaomi Mi Bumblebee bilgisayar sırt çantası duyuruldu

Transformers evrenindeki Bumblebee karakterinin filmiyle paralel olarak Xiaomi de bilgisayar sırt çantasını piyasaya sürüyor. Mi Bumblebee BackPack özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
7,6b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2016 yılından bu yana Hasbro ile Transformers lisansı konusunda iş birliği halinde olan Xiaomi bu kapsamda yeni bir bilgisayar sırt çantası duyurdu. Mi Bumblebee bilgisayar sırt çantası vizyon filmine gönderme yapıyor.

Mi Bumblebee BackPack özellikleri ve fiyatı

Bumblebee karakterinin sarı ve çizgili temasına yer veren bilgisayar sırt çantasının arka kısmında da bir Autobot simgesi yer alıyor. Sağlamlık açısından çantanın dış kaplaması çift katmanlı bir materyalden yapılmış. Koruma sağlayan bu kabuğun içinde 16 litre hacim var. Sırt çantasının yaklaşık ölçüleri 53cmx35cmx16cm olarak belirlenmiş.

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Çantanın içerisine 15.6 inçlik bir dizüstü bilgisayarı rahat bir şekilde sığabiliyor. İç kısımda farklı ihtiyaçlara yönelik bölümler yanında çıkarılabilen tarzda bölümlere de yer verilmiş. Arka kısımda ise gizli bir fermuarlı cep yer alıyor.

Gündelik kullanıcılardan ziyade Transformers temasından hoşlananların kullanabileceği tarzdaki Mi Bumblebee sırt çantası 79$ fiyat etiketine sahip ve önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/12/xiaomi-launches-the-mi-bumblebee-computer-backpack-shaped-like-a-bumblebee/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
başlık bilgisayar cantası ? yada bilgisayar için sırt çantası mı? bilgisayar sırt çantası mı ?
bilgisayar sırt çantasıysa sistem özellikleri ne ?
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canguler917 4 ay
boş bir haber..
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