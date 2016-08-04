"Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi"

Xiaomi’nin çiçeği burnunda yeni dizüstü serisi Mi Notebook Air, bu hafta itibariyle memleketi Çin’de satışa çıktı ve uzun bir süre de Asya sınırları içerisinde kalması bekleniyor. Bununla birlikte, paralel ithalat üzerinden global olarak dağıtım yapmaya hazırlanan kanallar da mevcut.

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Çin’in büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan GearBest, 27 Ağustos itibariyle Mi Notebook Air serisini global pazarlara da sunacağını açıkladı. Elbette bu, dağıtım kanalları üzerinden olmayacak. Firma, belirli bir ekstra karşılığında, dünyanın farklı ülkelerine kargo şeklinde yollayacak. Örneğin ülkemiz için 68$ civarında bir sevkiyat ücreti söz konusu. Tabii, modellerin Çin fiyatının, global dağıtımda biraz daha artacağını da söylemek gerek.

Büyük Model

Amiral gemisi olarak da tanımlayabileceğimiz 13.3 inçlik modelde Full HD çözünürlük yer alıyor ve kasa kalınlığı 14.8mm seviyesine ulaşıyor. Skylake tabanlı ve çift çekirdekli Intel Core i5-6200U işlemciden gücünü alan cihaz için, 1GB GDDR5 Nvidia GeForce 940MX ekran kartı desteği sunulmuş.

8GB DDR4 RAM ve 256GB PCIe SSD depolama birimi olan cihazda genişleme amacıyla bir adet SATA slotu boşta bırakılmış. Sadece Xiaomi yetkili servislerinde bu slot üzerinde işlem yapılabiliyor. 9.5 saate kadar kullanım süresi sunabilen cihaz, USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile bataryayı sadece 30 dakikada yüzde 50 oranında doldurabiliyor. Ayrıca 2 adet USB 3.0 ve HDMI bağlantıları da mevcut. Cihazın fiyatı 750$ civarında.

Küçük Model

12.5 inçlik model ise 12.9mm kalınlığa sahip ve 1.07Kg dolaylarında. Günlük işlemlere odaklandığı için Skylake tabanlı Intel Core M3 işlemci yeterli görülmüş. 4GB RAM ve 128GB SATA SSD ile desteklenen modelde, kullanıcının isteğine bırakılmış boş bir PCIe genişleme yuvası yer alıyor.

USB Type-C üzerinden hızlı şarj imkanı sunulurken, kullanım süreleri 11.5 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 ve 1 adet HDMI portu da cihazdaki yerini almış. Bu versiyon ise 525$ civarında satılıyor.