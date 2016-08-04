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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi

Çin’in büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan GearBest, 27 Ağustos itibariyle Xiaomi Mi Notebook Air ince dizüstü serisini global pazarlara da sunacağını açıkladı.
2 yıl
8,9b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin çiçeği burnunda yeni dizüstü serisi Mi Notebook Air, bu hafta itibariyle memleketi Çin’de satışa çıktı ve uzun bir süre de Asya sınırları içerisinde kalması bekleniyor. Bununla birlikte, paralel ithalat üzerinden global olarak dağıtım yapmaya hazırlanan kanallar da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Xbox One S ülkemizde"

Çin’in büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan GearBest, 27 Ağustos itibariyle Mi Notebook Air serisini global pazarlara da sunacağını açıkladı. Elbette bu, dağıtım kanalları üzerinden olmayacak. Firma, belirli bir ekstra karşılığında, dünyanın farklı ülkelerine kargo şeklinde yollayacak. Örneğin ülkemiz için 68$ civarında bir sevkiyat ücreti söz konusu. Tabii, modellerin Çin fiyatının, global dağıtımda biraz daha artacağını da söylemek gerek.

Büyük Model

Amiral gemisi olarak da tanımlayabileceğimiz 13.3 inçlik modelde Full HD çözünürlük yer alıyor ve kasa kalınlığı 14.8mm seviyesine ulaşıyor. Skylake tabanlı ve çift çekirdekli Intel Core i5-6200U işlemciden gücünü alan cihaz için, 1GB GDDR5 Nvidia GeForce 940MX ekran kartı desteği sunulmuş.

8GB DDR4 RAM ve 256GB PCIe SSD depolama birimi olan cihazda genişleme amacıyla bir adet SATA slotu boşta bırakılmış. Sadece Xiaomi yetkili servislerinde bu slot üzerinde işlem yapılabiliyor. 9.5 saate kadar kullanım süresi sunabilen cihaz, USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile bataryayı sadece 30 dakikada yüzde 50 oranında doldurabiliyor. Ayrıca 2 adet USB 3.0 ve HDMI bağlantıları da mevcut. Cihazın fiyatı 750$ civarında.

Küçük Model

12.5 inçlik model ise 12.9mm kalınlığa sahip ve 1.07Kg dolaylarında. Günlük işlemlere odaklandığı için Skylake tabanlı Intel Core M3 işlemci yeterli görülmüş. 4GB RAM ve 128GB SATA SSD ile desteklenen modelde, kullanıcının isteğine bırakılmış boş bir PCIe genişleme yuvası yer alıyor.

USB Type-C üzerinden hızlı şarj imkanı sunulurken, kullanım süreleri 11.5 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 ve 1 adet HDMI portu da cihazdaki yerini almış. Bu versiyon ise 525$ civarında satılıyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/xiaomis-new-laptops-to-become-available-globally-on-aug-27.html Yorum Yaz
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ufuk172 2 yıl en beğenilen
Telefonlarin girişinde problem olsa da notebooklar sorunsuz(vergisi ödenerek) alınabilir.
Gb kaça satacak acaba? Eğer 100dolar da onlar koyarsa, 850x1,2+68=1088*3:3260tl ye buraya gelmiş olur cihaz.
Bu kadar eder mi? Orası tartışılır işte.
Telefonlarin girişinde problem olsa da notebooklar sorunsuz(vergisi ödenerek) alınabilir.Gb kaça satacak acaba? Eğer 100dolar da onlar koyarsa, 850x1,2+68=1...
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BekirTemel 2 yıl
Donanımı iyi değil bence, 3000 liralar konuşuluyor yorumlarda, 2500 seviyesini fazla geçmemeli bence
avantajı kaybolur, 2500 e alırdım açıkçası gelirse
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Crimson 2 yıl
Merhaba arkadaşlar, bu ürünün 12.5" ekranı olanını aldım ve sanırım Türkiye 'deki tek kullanıcısı da benim. Diğer konudan copy paste yapıyorum

Notebook hakkında foruma bir inceleme yazısı da yazacağım ama şimdilik kısa kısa bilgiler paylaşayım
Öncelikle Core m3 işlemcinin zayıf kalacağını düşünenler olmuş, ben ise tam aksine çok beğendim. M3 işlemci sayesinde bilgisayar inanılmaz taşınabilir bir kasaya sahip olmuş. Performans konusunda da bir eksikliğini görmedim, fazla abartmadan oyun oynamama (BF3, EU4, Dota 2 vs) izin veren bir dahili gpusu ve işlem gücü var.
Bazı sıcaklık ölçümleri yaptım. 2 saat aralıksız oyun (CPUya yüklenen EU4 ve GPUya yüklenen BF3) oynadım ve coretemp ile sıcaklıkları takip ettim. Bilgisayarda fan yok ama en yüksek sıcaklık 65 derece oldu, o da oyunu kapattıktan 2-3 dakika sonra 45-40 derece civarına düştü. Şuan bu yazıyı yazarken sıcaklık 35-36 derece civarında seyrediyor. Alüminyum kasa gerçekten çok iyi bir soğutma sağlıyor, sabahları bilgisayarı elime aldığımda üşüyorum
İçinde gelen 128 GB Samsung SSD gayet güzel bir performans veriyor ama elbette 128 gb olması biraz can sıkıcı. Masaüstü uygulamaları inanılmaz seri çalışıyor. Bilgisayar tabletimden daha hızlı açılıyor, kullanıcı seçme ekranına 8 saniye civarında geliyor olması gerek. Yeni kurulmuş bir işletim sistemi ve SSD ikilisi için bile hızlı bir açılma süresi var.
Bu bilgisayarı alırken kasanın boyutlarının da göz önünde bulundurmanız gerekiyor tabi. Bilgisayar fotoğraflarda göründüğünden daha ufak ve ince, elime ulaştığında epey şaşırmıştım zaten. Gerçekten çok şık ve dikkat çekici bir görüntüsü var. Aydınlatmalı klavyesi hem tuş kalitesi hem de ışık seviyesi bakımından gayet tatmin edici. Şuan klavye aydınlatması sayesinde karanlıkta kolaylıkla yazabiliyorum

Pil süresini merak edenler olmuş. Şarjı gerçekten çok iyi gidiyor ama oyun oynadığınızda ya da ağır çalıştığınızda doğal olarak 9 saat değil, 4-4.5 saat kadar kullanım süresine sahip. Sadece internette dolaşırsanız ya da yazı işleriyle uğraşırsanız da 8-9 saat idare eder diye tahmin ediyorum.
Ses çıkışı iki adet AKG hoparlör tarafından sağlanıyor. Dolby kalitesi çok iyi, film izlerken seslerin hangi kanallardan geldiğini çok rahat seçebiliyorsunuz. Ayrıca hoparlörlerin ses seviyesi bulunduğu odayı inletecek kadar yüksek. Şu ana kadar bir laptopta duyduğum en yüksek ve kaliteli ses diyebilirim ama tabi bu benim 3500-4000 lira civarı Premium ürünleri kullanmamış olmamla da alakalı olabilir.
Çin 'den getirmesi dahil toplam maliyeti bana 2200 lira kadar oldu, bunun da sebebi CashU ile ödemek zorunda kalmam ve araya pek çok komisyoncunun girmesi oldu. Fazla dert etmedim çünkü 2200 lira civarına alabileceğim herhangi bir bilgisayar beni Mi Notebook Air kadar etkileyemezdi. Alırken yaşadığım tek sıkıntı kargonun gümrüğe takılması oldu ama onu da vergisini ödeyip hallettim. Gümrük olmasaydı çok daha ucuza getirebilirdim ama bu haliyle bile f/p oranına tekme atan bir bilgisayar.
Eksi yönlerini hala keşfetmeye çalışıyorum. Birkaç eksi yön topladığımda böyle aceleye gelmemiş, daha detaylı bir inceleme yazısı yazmayı düşünüyorum forumda
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gorky 2 yıl Crimson
Crimson

Merhaba arkadaşlar, bu ürünün 12.5" ekranı olanını aldım ve sanırım Türkiye 'deki tek kullanıcısı da benim. Diğer konudan copy paste yapıyorum


Notebook hakkında foruma bir inceleme yazısı da yazacağım ama şimdilik kısa kısa bilgiler paylaşayım


Öncelikle Core m3 işlemcinin zayıf kalacağını düşünenler olmuş, ben ise tam aksine çok beğendim. M3 işlemci sayesinde bilgisayar inanılmaz taşınabilir bir kasaya sahip olmuş. Performans konusunda da bir eksikliğini görmedim, fazla abartmadan oyun oynamama (BF3, EU4, Dota 2 vs) izin veren bir dahili gpusu ve işlem gücü var.

Bazı sıcaklık ölçümleri yaptım. 2 saat aralıksız oyun (CPUya yüklenen EU4 ve GPUya yüklenen BF3) oynadım ve coretemp ile sıcaklıkları takip ettim. Bilgisayarda fan yok ama en yüksek sıcaklık 65 derece oldu, o da oyunu kapattıktan 2-3 dakika sonra 45-40 derece civarına düştü. Şuan bu yazıyı yazarken sıcaklık 35-36 derece civarında seyrediyor. Alüminyum kasa gerçekten çok iyi bir soğutma sağlıyor, sabahları bilgisayarı elime aldığımda üşüyorum

İçinde gelen 128 GB Samsung SSD gayet güzel bir performans veriyor ama elbette 128 gb olması biraz can sıkıcı. Masaüstü uygulamaları inanılmaz seri çalışıyor. Bilgisayar tabletimden daha hızlı açılıyor, kullanıcı seçme ekranına 8 saniye civarında geliyor olması gerek. Yeni kurulmuş bir işletim sistemi ve SSD ikilisi için bile hızlı bir açılma süresi var.

Bu bilgisayarı alırken kasanın boyutlarının da göz önünde bulundurmanız gerekiyor tabi. Bilgisayar fotoğraflarda göründüğünden daha ufak ve ince, elime ulaştığında epey şaşırmıştım zaten. Gerçekten çok şık ve dikkat çekici bir görüntüsü var. Aydınlatmalı klavyesi hem tuş kalitesi hem de ışık seviyesi bakımından gayet tatmin edici. Şuan klavye aydınlatması sayesinde karanlıkta kolaylıkla yazabiliyorum



Pil süresini merak edenler olmuş. Şarjı gerçekten çok iyi gidiyor ama oyun oynadığınızda ya da ağır çalıştığınızda doğal olarak 9 saat değil, 4-4.5 saat kadar kullanım süresine sahip. Sadece internette dolaşırsanız ya da yazı işleriyle uğraşırsanız da 8-9 saat idare eder diye tahmin ediyorum.

Ses çıkışı iki adet AKG hoparlör tarafından sağlanıyor. Dolby kalitesi çok iyi, film izlerken seslerin hangi kanallardan geldiğini çok rahat seçebiliyorsunuz. Ayrıca hoparlörlerin ses seviyesi bulunduğu odayı inletecek kadar yüksek. Şu ana kadar bir laptopta duyduğum en yüksek ve kaliteli ses diyebilirim ama tabi bu benim 3500-4000 lira civarı Premium ürünleri kullanmamış olmamla da alakalı olabilir.


Çin 'den getirmesi dahil toplam maliyeti bana 2200 lira kadar oldu, bunun da sebebi CashU ile ödemek zorunda kalmam ve araya pek çok komisyoncunun girmesi oldu. Fazla dert etmedim çünkü 2200 lira civarına alabileceğim herhangi bir bilgisayar beni Mi Notebook Air kadar etkileyemezdi. Alırken yaşadığım tek sıkıntı kargonun gümrüğe takılması oldu ama onu da vergisini ödeyip hallettim. Gümrük olmasaydı çok daha ucuza getirebilirdim ama bu haliyle bile f/p oranına tekme atan bir bilgisayar.

Eksi yönlerini hala keşfetmeye çalışıyorum. Birkaç eksi yön topladığımda böyle aceleye gelmemiş, daha detaylı bir inceleme yazısı yazmayı düşünüyorum forumda


Merhabalar, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5" almayı düşünüyorum. 4GB RAM az gelmiyo mu onu soracaktım. Memnun musunuz? 4-5 aylık kullanımınızla ilgili artı ve eksileri yazarsanız sevinirim. Bu arada ürün Win 10'la mı geldi?
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DH Misafiri 2 yıl
"Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi"
Başlık Google Translate
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lido 2 yıl
Resmi ve müşteri memnuniyeti iyi olan bir servisi olmadıkça alınmaz akıl var mantık var o kadar para vereceksin bir sabah kalktın baktın cihaz açılmıyor anakart rahmetli olmuş ne yapacaksın Çin e mi göndereceksin ?

1000 lira altı akıllı telefon alırken girdiğin riske benzemez
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Xplodemre 2 yıl
arkadaşlar xiaomi kendi sitesinde belirtmiş fiyatları zaten 12,5 inc olan 669$ diğer 13.3 olan modeli içinde 999$ ön fiyat etiketiyle satışa sunulmuş gözüküyor.Şuanda stokta olan 12,5 inch olan modelin gönderimi açık bizim ülkemiz hariç tüm dünya teslim alabiliyor :) en geç 20 iş günü içerisinde :) diğer modeller stokta gözükmüyor ama yinede ön sipariş verebiliyorsunuz :) Türkiye dışında yaşıyorsanız :)
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XPerience 2 yıl
Bu devrin favori teknoloji üreticisi Xiaomi benim için. Manyak oldum ya hangi ürünü çıkarıyorsa koşarak alasım geliyor çünkü vereceğim paraya ne kadar kaliteli ve kullanışlı bir ürün alacağımı biliyorum. Biri remi ithalatla getirsin artık tüm ürünlerini.
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xAsTx 2 yıl
Ürün Banggood.com da ön siparişe açıldı zaten. $525'dan zaten ilk başta kimsenin elde edemediğini biliyoruz. Bu nedenle $609 gayet iyi fiyat. Ürüne not düşersiniz $70 tablet olarak görünür kaldı ki yapısı müsait. Vergisiz getirir kullanırsınız. Bence küçük modeli daha kullanışlı.
banggood.com/...
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ssbrutality 2 yıl
Ahmet Gözütok Haber Benzeri Şeylerinden Sonra Senin Kıymetini Bilememişiz Ekrem..Seni Seviyoruz Affet Bizi.Gün Bey'de Umarım Mesajımızı Alır.
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kesbi 2 yıl
Daha ucuza garantili ve şuan zaten satılan Lenovo yoga 500 14" varken ne gerek var buna? Acık daha ince diye mi bu fark?
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cherkesomer 2 yıl
elektrikli bisikletini de satsalar keşke :D
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