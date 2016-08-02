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Microsoft Xbox One S ülkemizde

Microsoft’un orijinal Xbox One konsolundan yüzde 40 daha ince olarak tasarladığı ve yerleşik olarak 4K video oynatımını destekleyen yeni Xbox One S konsolu, sınırlı sayıda ülkemizde satışa sunuldu.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un orijinal Xbox One konsolundan yüzde 40 daha ince olarak tasarladığı ve yerleşik olarak 4K video oynatımını destekleyen yeni Xbox One S konsolu, sınırlı sayıda ülkemizde satışa sunuldu. Microsoft, ülkemizde düzenlediği özel bir etkinlikle yeni konsolun duyurusunu gerçekleştirdi. 

Xbox One S Limited Edition olarak adlandırılan yeni konsol, 2TB depolama kapasitesine sahip. Şimdilik sadece bu özel versiyon satışta olacak. Gelecek aylarda 1TB ve 500GB kapasiteli versiyonların da satışa sunulması bekleniyor.

Xbox One S, orijinal modelden yüzde 40 daha ince tasarlanmış. Cihazın şimdiye kadar ki en kompakt Xbox konsolu olduğu ifade ediliyor. Beyaz rengin hakim olduğu dış tasarımda, yarı oranda desenli kaplama tercih edilmiş. Böylece daha farklı bir hava yakalanmış.

Konsol özel stand ile hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor. İnce yapı için Kinect bağlantı portundan fedakarlık edilmiş. Kullanıcılar artık Kinect için kutudan çıkan ek bir adaptör kullanmak zorunda. Arka kısımdaki USB portundan biri ön kısma, IR alıcının diğer tarafına yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil MacBook Air, USB Tip-C standardına geçebilir"

Xbox One S konsolunun geliştiği taraflardan birisi video konusunda olmuş. Artık konsol, Blu-ray filmler ve 4K video oynatımını yerleşik olarak destekleyebiliyor. Ayrıca HDR teknolojisi ile daha zengin renkler ve görsel derinlik kazanıyor.

Xbox One S, ayrıca entegre bir güç kaynağı da barındırıyor. Yani büyük adaptörleri taşımaktan kurtuluyoruz. Yeni Xbox kontrolcüleri ise kablosuz bağlantı performansını iki katına çıkarıyor. Yine Windows 10 cihazlarına bağlanabilmek için Bluetooth teknolojisi de eklenmiş. Kutu içerisinde bir adet yeni Xbox kontrolcüsü mevcut.

Xbox One S 2TB kapasiteli versiyon için 1899TL fiyat etiketi belirlenmiş. 9 taksit imkanı de bulunuyor. Konsol ne kadar sınırlı sayıda satılacak herhangi bir detay yok. Microsoft tarafından verilen bilgilere göre, şu an sadece MediaMarkt üzerinden satışı yapılacak. 

Microsoft Türkiye Xbox Kategori Müdürü Necibe Özer yapmış olduğu açıklamada daha kompakt ve şık bir Xbox yapmak istediklerini, bunun yanı sıra pazarda HDR ve 4K videoya doğru olan eğilimi de gördüklerini dile getirdi.


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simbolmina 2 yıl en beğenilen
400 dolar = 1900 lira. İyiymiş.
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KraftMK 2 yıl
Bu fiyata sınırlı gelmesi mantıklı olmuş
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Spiderhip 2 yıl
Dolar kuru 5TL olmuş haberimiz yok. Pardon 10 seneyi aşkın süredir izlemediğim trt nin vergisi var.
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canberk-1 1 yıl
dts ses ve h265 kodeği aynı anda oynatabilen player varmı arkadaşlar. 4.5 player denedim kimis h265 gormüyor sesi görüyor yada tam tersi
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Golden Gate 2 yıl
Çözünürlük 4k fakat ayrıntılar low seviyesinde olacak muhtemelen. Ps kadar iyi optimizasyon olmuyor, özellikle exclusive oyunlarda gördük bunu.
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DH Misafiri 2 yıl
Xbox one s ile 4k tv dışında kaç p çözünürlükde tv lerde oynanabilir
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huseyincarnege 2 yıl
eğer dediği gibi 4k oyun oynatıyorsa çok iyi bir fiyat neden
pcde 4k oyun oynamak için gtx1080 gibi bir kart lazım bu kart 3000tl civarı
ona uygun bir sistem derken 5000 tl bulur bakalım görücez
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pisrabbit 2 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
eğer dediği gibi 4k oyun oynatıyorsa çok iyi bir fiyat neden
pcde 4k oyun oynamak için gtx1080 gibi bir kart lazım bu kart 3000tl civarı
ona uygun bir sistem derken 5000 tl bulur bakalım görücez

4k oyun oynatıyor demiyor. 4k video oynatıyor diyor. 4k oyun oynatan bir konsol en az 2-3 sene sonra görülür.
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BabekDesign 2 yıl
Almanyada xbox one s 2TB surumu 399 euro hemen-hemen 1345 tl. Bu da Turkiye fiyatindan 555 tl ucuz demek. Bu kadar fark mi olurya? Almanlar vergi koymuyor mu, koyuyor, ama Turk hukumeti kadar "koymuyor"
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Eeltorm 2 yıl
Yeri değil ama Windows 10 Anniversary Update yayınlandı, haberini yaparsanız.
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alemburda34 2 yıl
500 gb alacaktim bu ay ama cok gec cikiyor valla on siparis verecegime beklerim daha iyi hem suan amazon tr sevkiyat yapmiyor. Araya baska sirket katip getirtecegim.
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80.S.5.5 2 yıl
Cihazı gün itibari ile gördüm inceledim fırsatım oldu mediamarkt teknisyeniyim stoklardan baktım cihaza zaten xbox one kullanıcısı olarak söylüyorum kasa çok şık ve sade olmuş hafif joystick kabalığı gitmiş bendeki lumar white'a göre garip geldi biraz daha ince . gelipte burda gtx alırım diyenler araya kasadaki diğer parçalarıda araya katmıyorlar galiba ? yinede 2017 sonuna kadar one ile devam ederiz yaşar isek artık o zaman exc hangisi daha iyiyse bu sefer ya sony'e yada scorpio'ya geçicez artık ...
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St Batuhan 2 yıl 80.S.5.5
80.S.5.5

Cihazı gün itibari ile gördüm inceledim fırsatım oldu mediamarkt teknisyeniyim stoklardan baktım cihaza zaten xbox one kullanıcısı olarak söylüyorum kasa çok şık ve sade olmuş hafif joystick kabalığı gitmiş bendeki lumar white'a göre garip geldi biraz daha ince . gelipte burda gtx alırım diyenler araya kasadaki diğer parçalarıda araya katmıyorlar galiba ? yinede 2017 sonuna kadar one ile devam ederiz yaşar isek artık o zaman exc hangisi daha iyiyse bu sefer ya sony'e yada scorpio'ya geçicez artık ...

2011 den beri i5 2500k kullanıyorum, ramler 8gb ve çok şükür gtx1060 ile full hd-full ayar + aa ve 60fps ile bayağı iyi oyunlar oynuyorum. 2011 de yaptığım yatırım, xbox 360 dönemi. Üstüne one çıktı ve şimdi de one s. Bir de bu cihazlar full hd de her oyunu bırak 60 ı 30 ile bile oynatmıyor. Kalkıp 1900 lira mı? Onun yerine hd7870 kullanan biri olarak ps4 almayı düşünmeme rağmen vazgeçip gtx1060 aldım. İyi ki de almışım ;)
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alemburda34 2 yıl
Su konsollar aliexpressten satilsa super olacak + avantajix den iade yaparim iyi fiyata getiririm.
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BekirTemel 2 yıl
E3 2016 dan sonra işin zor xbox kardeş
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