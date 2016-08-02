Microsoft Xbox One S ülkemizde

Microsoft’un orijinal Xbox One konsolundan yüzde 40 daha ince olarak tasarladığı ve yerleşik olarak 4K video oynatımını destekleyen yeni Xbox One S konsolu, sınırlı sayıda ülkemizde satışa sunuldu. Microsoft, ülkemizde düzenlediği özel bir etkinlikle yeni konsolun duyurusunu gerçekleştirdi.

Xbox One S Limited Edition olarak adlandırılan yeni konsol, 2TB depolama kapasitesine sahip. Şimdilik sadece bu özel versiyon satışta olacak. Gelecek aylarda 1TB ve 500GB kapasiteli versiyonların da satışa sunulması bekleniyor.

Xbox One S, orijinal modelden yüzde 40 daha ince tasarlanmış. Cihazın şimdiye kadar ki en kompakt Xbox konsolu olduğu ifade ediliyor. Beyaz rengin hakim olduğu dış tasarımda, yarı oranda desenli kaplama tercih edilmiş. Böylece daha farklı bir hava yakalanmış.

Konsol özel stand ile hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor. İnce yapı için Kinect bağlantı portundan fedakarlık edilmiş. Kullanıcılar artık Kinect için kutudan çıkan ek bir adaptör kullanmak zorunda. Arka kısımdaki USB portundan biri ön kısma, IR alıcının diğer tarafına yerleştirilmiş.

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Xbox One S konsolunun geliştiği taraflardan birisi video konusunda olmuş. Artık konsol, Blu-ray filmler ve 4K video oynatımını yerleşik olarak destekleyebiliyor. Ayrıca HDR teknolojisi ile daha zengin renkler ve görsel derinlik kazanıyor.

Xbox One S, ayrıca entegre bir güç kaynağı da barındırıyor. Yani büyük adaptörleri taşımaktan kurtuluyoruz. Yeni Xbox kontrolcüleri ise kablosuz bağlantı performansını iki katına çıkarıyor. Yine Windows 10 cihazlarına bağlanabilmek için Bluetooth teknolojisi de eklenmiş. Kutu içerisinde bir adet yeni Xbox kontrolcüsü mevcut.

Xbox One S 2TB kapasiteli versiyon için 1899TL fiyat etiketi belirlenmiş. 9 taksit imkanı de bulunuyor. Konsol ne kadar sınırlı sayıda satılacak herhangi bir detay yok. Microsoft tarafından verilen bilgilere göre, şu an sadece MediaMarkt üzerinden satışı yapılacak.