Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor

Xiaomi’nin 110 milyon satış rakamını geçen Redmi akıllı telefon ailesinde, artık yavaş yavaş dördüncü nesle geçişin işaretleri görünmeye başladı. Bir yılını doldurmak üzere olan Redmi Note 3 modelinin devamı, ilginç yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce sızan görsellerde, cihazın çift sensöre sahip bir arka kamera ve metal alaşım ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın kutusuna ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel internete sızdırıldı. Görsel, donanım konusunda pek çok detayı gün yüzüne çıkarıyor.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefona, Helio X20 yonga seti gücünü veriyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet daha Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio X20, muhtemelen maliyet düşünüldüğü için seçildi. Yine de, 3GB LPDDR3 RAM ile birlikte tatmin edici bir performans sergileyecektir.

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Kutu içeriğinde henüz arka kameraya herhangi bir vurgu yapılmamış ve 13MP çözünürlüğünde olduğu belirtilmiş. Bu bakımdan, görsellerin başka bir modele mi ait olduğu sorusu akla geliyor. Şimdilik bununla ilgili net bilgiler yok. 64GB kapasite sunan model, 4100mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Xiaomi, 27 Temmuz 2016 tarihinde bir lansman yapacağını duyurdu. Bu lansmanda da, Xiaomi Redmi Note 4 modelinin tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın hangi sürprizlere gebe olduğunu, lansmanda görme imkanına sahip olacağız.