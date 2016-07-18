Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor

Xiaomi’nin Phablet sınıfındaki beğenilen serisi olan Redmi Note, dördüncü nesle terfi etmek üzere. Sızan görseller, yeni modelin ne tür donanıma sahip olduğunu gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor

Xiaomi’nin 110 milyon satış rakamını geçen Redmi akıllı telefon ailesinde, artık yavaş yavaş dördüncü nesle geçişin işaretleri görünmeye başladı. Bir yılını doldurmak üzere olan Redmi Note 3 modelinin devamı, ilginç yeniliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce sızan görsellerde, cihazın çift sensöre sahip bir arka kamera ve metal alaşım ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın kutusuna ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel internete sızdırıldı. Görsel, donanım konusunda pek çok detayı gün yüzüne çıkarıyor.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefona, Helio X20 yonga seti gücünü veriyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet daha Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio X20, muhtemelen maliyet düşünüldüğü için seçildi. Yine de, 3GB LPDDR3 RAM ile birlikte tatmin edici bir performans sergileyecektir.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor"

Kutu içeriğinde henüz arka kameraya herhangi bir vurgu yapılmamış ve 13MP çözünürlüğünde olduğu belirtilmiş. Bu bakımdan, görsellerin başka bir modele mi ait olduğu sorusu akla geliyor. Şimdilik bununla ilgili net bilgiler yok. 64GB kapasite sunan model, 4100mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Xiaomi, 27 Temmuz 2016 tarihinde bir lansman yapacağını duyurdu. Bu lansmanda da, Xiaomi Redmi Note 4 modelinin tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın hangi sürprizlere gebe olduğunu, lansmanda görme imkanına sahip olacağız. 

 
Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor
 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-Xiaomi-Redmi-Note-4-retail-box-says-a-Helio-X20-and-4100mAh-battery-will-be-on-board_id83271 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen KillerNoob
KillerNoob

Helio X20 çöp.

MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür.

Sırf cevap yazmak için giriş yaptım. Afedersinizde hangi mtk dan bahsediyorsunuz siz? Helio x10 lu redmi note 2 cihazım var kusursuz çalışıyor telefon.Enerji tüketiminde verimli değil ama hiçbir sorununu görmedim.Hangi yazılımdan faydalanmıyor merak ediyorum bizi bilgilendirin lütfen.Yazılımdan faydalanmıyoru örnek olarak intelde göstermeniz gerekir.En kolay çip erişimi MTK dadır.Kaynak kodlarını açması en güzel kanıttır buna.Bu kolaylık snapdragonda bile yok. MTK dünyada en çok satılan mobil işlemci markası.Adamlar 15-20 dolara işlemci veriyor siz gidip 80 dolarlık işlemciyle kıyaslıyorsunuz. Lütfen kullanın sonra gelin tartışalım. 6572-6582 lerin devri bitti.
KillerNoobHelio X20 çöp.MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi so...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl
Helio X20 çöp.
MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür.
Helio X20 çöp.MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür....
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ranwax 3 yıl
Bu markanın Note 3 ünü araştırıyordum.Fakat görüyorum ki note 4 de girmiş piyasaya.Bu markayı satan satıcıları nerden bulabiliriz özellikle sıfır , kutusundan hiç açılmamıs şekilde almak istiyorum.Bu konuda yardımlarınızı bekliorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 3 yıl ranwax
ranwax

Bu markanın Note 3 ünü araştırıyordum.Fakat görüyorum ki note 4 de girmiş piyasaya.Bu markayı satan satıcıları nerden bulabiliriz özellikle sıfır , kutusundan hiç açılmamıs şekilde almak istiyorum.Bu konuda yardımlarınızı bekliorum. Ben de yine forumdan mi4c aldim gecen.fp zirvede.

Forumun 2.el bolumunde archelot isimli arkadas 1 yil garantili olarak satiyor.bi bak istersen .kardesime redmi note 3pro aldik.900e.memnunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 3 yıl
yurtdışından kaçak yollarla gelen mtk'lar avea ve vodafone'da sorun çıkarıyor. Kullandığı gsm operatörüne ses etmeyenler burda "işlemci uyumsuz" diyor(ne demekse)
Hız olarak snapdragon benchmarkı göremedim, bulamadım ama meizu m2note'da (MTK) hiçbir sorun yaşamadım. 4g de açık pokemon da gps de :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
neden şu telefonu 820 li çıkarmazlar ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Mediatek ve Qualcomm arasındaki rekabeti ben Amd ve Nvdia arasında rekabete benzetiyorum. Adamlar fiyata göre performans veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Pro versiyonunun İşlemcisi helio x20 değil helio x25 olacak
Tek merak ettim konu kamera performansı nasıl olacak. Redmi note 3 pro' da çok eleştiri aldı. Bu sefer güzel bir kamera koymuşlarsa piyasayı sallarlar. Bekliyoruz XİAOMİ

Adamlar telefonun fiyatını bile anketle belirliyor.
Yok böyle bir firma. XİAOMİ CANSIN



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Xaomi Redmi note 2 prime kullanıyorum umarım MTK işlemcisiyle gelmez. MTK lar genelde vodafone de sorun çıkarıyor. Yani 3g iken bazen 2g ye düşüyor. Özellikle Boom beach ta oynarken sıkıntı çekiyordum.( telefonu alırken 2 ay aveada kullandım. Sonra vodafoneye geçip 3 ay kaldım. Avea ya geçtim şimdi tekrar 2 ay falandir avea kullanıyorum) Telefon değilde batarya süreleri maalesef 3000 mah hakkını veremiyor. Sanırım telefonun Android sürümü 5.0.2 olmasından kaynaklanıyor. Z2 kullanırkende Telefon 5.0.2 de sıkıntı çıkarıyordu. Tabi özelliklerine göre de fiyatı uygun. Fazla birşey beklememek gerekiyor. Aklımda sonraki telefon olarak Redmi note 3 Pro vardı. Bu telefona bakalım artık. Adamlar muhtemelen 230 doları geçmez.. O yüzden birşeylerden ister istemez kısarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
mediatek cihaz alınmaz sony ya da htc değilse, kaynak kodu ve güncelleme olayını unutun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖKÜNMÜŞ 3 yıl
Xiaomi kaynak kodlarını yayinlamadiği sürece bir daha almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl
Helio X20 çöp.
MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl KillerNoob
KillerNoob

Helio X20 çöp.

MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür.

Sırf cevap yazmak için giriş yaptım. Afedersinizde hangi mtk dan bahsediyorsunuz siz? Helio x10 lu redmi note 2 cihazım var kusursuz çalışıyor telefon.Enerji tüketiminde verimli değil ama hiçbir sorununu görmedim.Hangi yazılımdan faydalanmıyor merak ediyorum bizi bilgilendirin lütfen.Yazılımdan faydalanmıyoru örnek olarak intelde göstermeniz gerekir.En kolay çip erişimi MTK dadır.Kaynak kodlarını açması en güzel kanıttır buna.Bu kolaylık snapdragonda bile yok. MTK dünyada en çok satılan mobil işlemci markası.Adamlar 15-20 dolara işlemci veriyor siz gidip 80 dolarlık işlemciyle kıyaslıyorsunuz. Lütfen kullanın sonra gelin tartışalım. 6572-6582 lerin devri bitti.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forever58 3 yıl KillerNoob
KillerNoob
Helio X20 çöp.
MediaTek alınmaz.İşlemci stabil çalışmaz.Yazılımdan yeterince faydalanmaz.GPU kötüdür.Testlerde iyi sonuç verir ama gerçek hayatta süründürür.

Helio x10 lu redmi note 2 snap810 lu z5 den daha seri calisiyor helekj bu sıcak havalarda gunluk kullanimda karsilaatirmalarima dayanarak soyluyorum cok daha seri calisiyor tabi bunda miui 7 arayuzununde etkisi buyuk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7590 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi redmi note 4 ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 özel tasarımlı versiyonlar raflara çıkıyor 3 yıl Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı 3 yıl SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 3 yıl Uygulama sizden parası devletten! "Mobil oyun ve uygulamaya devlet desteği" 3 yıl Apple'ın yeni Ar-Ge merkezinin detayları belli oldu 3 yıl 2018 Megane R.S. testler esnasında görüntülendi 3 yıl LG Action CAM LTE aksiyon kamerası satışa çıkıyor 3 yıl Taksicilerin korkulu rüyası Uber 2 milyar sürüş barajını aştı 3 yıl Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor 3 yıl Apple A serisi yonga setleri, artık TSMC’ye emanet 3 yıl Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı! 3 yıl Meizu MX6 duyuruldu 3 yıl Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı 3 yıl Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama 3 yıl Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu 3 yıl Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak 3 yıl iOS 9.3.3 güncellemesi indirmeye sunuldu 3 yıl Android'in performansını yetersiz bulan Amerikan Ordusu, iPhone'a geçiyor 3 yıl HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak 3 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin şarj adaptörü ve Tip-C kablosu ortaya çıktı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor Sonraki Apple'dan iPhone 7 için kablosuz kulaklık sürprizi 3 yıl Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha 3 yıl Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi 3 yıl SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO) 3 yıl Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı 3 yıl İşte Nokia markasını geri döndürecek telefonların özellikleri 3 yıl Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore 3 yıl “Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor” 3 yıl İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor! 3 yıl Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım 3 yıl Turkcell’den engelleri ortadan kaldıran dev proje 3 yıl Opera’nın satışına izin çıkmadı 3 yıl BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı 3 yıl Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı 3 yıl iPhone 7′nin iPhone 6s ile karşılaştırıldığı video sızdırıldı 3 yıl Sahte Pokemon Go uygulamalarına dikkat 3 yıl AMD Radeon RX 460, MOBA oyunlarını Full HD'de oynatıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active su geçirirse, ücretsiz değişim yapılacak 3 yıl Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor 3 yıl Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim